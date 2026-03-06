Драматичные итоги последнего тура женской Суперлиги. Кто же заскочил в зону плей-офф?

26-й тур женской волейбольной Суперлиги ярко и мощно зафиналил предварительный этап чемпионата России. Дальше – только плей-офф для лучших.

Рассказываем о главных матчах и драмах последнего тура.

Резерв не подвёл!

Все гадали, в каком же составе «Динамо-Ак Барс» приедет на матч в Одинцове, который должен был решить судьбу первого места. Зоран Терзич решил не рисковать здоровьем лидеров перед плей-офф и выпустил игроков ближайшего резерва. Даже Ирина Королёва уступила место в старте Анастасии Светник.

Казалось, это должно было повысить шансы на победу набравшего ход «Заречья». Однако хозяйки смогли выиграть лишь первый сет, а начиная со второго гостьи стали диктовать свои условия. У девушек из Казани буквально открылось второе дыхание: они лучше смотрелись на приёме (45%), подняли реализацию нападения с 31% до 59%. И за счёт атаки спокойно победили.

«В первой партии зареченки хорошо играли, а у нас были ошибки. Потом мы разыгрались и нормально закончили матч. Несмотря на то что у нас отсутствовало несколько игроков, мы должны уметь играть в любом составе. С одной стороны, тяжело, с другой – это возможность проявить себя для всех игроков, опыт», – высказалась лучший игрок матча Екатерина Гатина.

Сама Гатина устроила настоящий бенефис в матче с «Заречьем». В отсутствие главных бомбардиров Гонсалес и Мартинес Екатерина стала главным адресатом передач. Во многом благодаря её уверенной игре динамовки успешно решили задачу по сохранению первого места. Сама же Гатина набрала 32 очка и стала самой результативной в матче.

Чуда не случилось

Настоящую драму зрители увидели в Саратове. «Протон», который до последнего цеплялся за возможность продолжить борьбу за медали, не устоял перед напором столичного «Динамо». И обиднее всего то, что саратовские волейболистки отыгрались со счёта 1:2, перевели встречу на тай-брейк, но там не сдюжили. Московский блок оказался непреодолимым на пути к победе в матче и к выходу в плей-офф. «Динамо» же окончательно обосновалось на пятой строчке.

«Получился красивый матч. Победить могла и наша команда, если бы немножко повезло. Всё было в наших руках. Обидно за третью партию. Мы вели и, к сожалению, концовку проиграли. Пятая партия прошла в равной борьбе, любая ошибка или самоотверженное действие могло привести как к победе, так и к поражению. Но я в любом случае хочу поблагодарить своих девчонок за то, что они бились до конца», – сказал Юрий Маричев, подводя итоги решающего матча.

При визуально равной игре на площадке, команды и в статистике элементы поделили поровну: «Динамо» выиграло сетку: атака – 43% реализации против 42% у «Протона», блок – 21:12. Зато Саратов забрал подачу и приём: по эйсам – 8:1, на приёме – 35% позитива против 19%. Однако 20 ошибок у «Протона» в атаке – это очень много для такого напряженного матча, где каждая мелочь имеет значение. Поэтому саратовские волейболистки завершают свой сезон.

Волейболистки «Протона» Фото: ЖВК «Протон»

«Пчёлки» залетели в топ-4

«Ленинградка» застолбила за собой место в первой четвёрке. Команда Александра Кашина забуксовала в первом сете домашнего матча с челябинским «Динамо-Метар», однако после этого довольно легко вернулась в игру и при поддержке родных трибун сдержала напор гостей.

«Сегодня выяснилось, что у нас не все здоровы. Выиграли и выиграли. Было понятно, что три команды заинтересованы занять это место. Но мы никогда никого не выбираем. Всегда играем на победу. Играли с Челябинском именно так. Хочу отметить нашу вчерашнюю именинницу Лизу Рубан. К сожалению, у неё со мной очень похожий характер. Когда всё слишком просто, Лиза расслабляется и, пока не наедешь, не начнёт. Однако когда её «достанут», она забивает всё, что можно и что нельзя. И очень хочется отметить Елизавету Диких. Лиза – лучший игрок матча. «Отвозила» нас нормально», – Александр Кашин не скупился на слова благодарности после матча.

Волейболистки «Ленинградки» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Анастасия Гарелик с 18 очками и реализацией 57% стала самым ценным игроком «Ленинградки», у Елизаветы Рубан 17 очков и 56%. Но пару лучших игроков из Санкт-Петербурга превзошла Елизавета Диких с 27 очками.

Что ещё было в 26-м туре?

«Корабелка» и краснодарское «Динамо» – единственные команды, кому удалось быстро и красиво завершить регулярный чемпионат в трёх сетах.

Команда Светланы Сафроновой, которая ещё до начала 26-го тура была в подвешенном состоянии и боролась с «Протоном» за последнюю путёвку в плей-офф, не просто сохранила место в топ-8, а сместила «Тулицу» с седьмой строчки. В очной встрече волейболистки из Санкт-Петербурга действовали решительно и, не затягивая матч, добились победы.

А южанки дерзко обыграли действующего чемпиона. И для «Локомотива», и для краснодарского «Динамо» этот матч уже не имел стратегического значения. Железнодорожницы остались на шестом месте, Краснодар – на 11-м.

Игроки женского «Динамо» Краснодар Фото: ЖВК «Динамо» Краснодар

Другим двум победителям – «Уралочке» и «Омичке» – понадобились все пять партий для того, чтобы добиться результата.

Омские волейболистки были на грани провала в матче с «Минчанкой». На протяжении всей игры хозяйки выступали в роли догоняющих и даже в решающем сете уступали — 12:14! Однако смогли отыграть два матчбола, а после и выгрызть победу на балансе. Таким образом, девушки сказали спасибо болельщикам за сезон.

После того как «Динамо-Ак Барс» выиграло свой матч днём ранее, игра в Красноярске уже ничего решала и для «Уралочки». Поэтому уральская команда на заключительную встречу выставила второй состав. И резервистки команды Карполя, пусть и с большим трудом, но всё же одержали победу.

Что в турнирной таблице?

После 26 туров предварительного этапа сформировалась восьмёрка команд, которые продолжат борьбу за медали чемпионата.

Полный состав участников плей-офф:



«Динамо-Ак Барс» Казань;

«Уралочка-НТМК» Екатеринбург;

«Заречье-Одинцово»;

«Ленинградка» Санкт-Петербург;

«Динамо» Москва;

«Локомотив» Калининград;

«Корабелка» Санкт-Петербург;

«Тулица» Тула.

Первая команда Суперлиги в четвертьфинале сыграет с восьмой, вторая – с седьмой и так далее. Первые матчи плей-офф пройдут уже 10 марта.