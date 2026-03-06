Амплуа разные, а цель одна. Кто главная героиня последнего тура женской Суперлиги?

26-й тур женской волейбольной Суперлиги завершил регулярный чемпионат.

В звёздное трио попали игроки разных амплуа, которые стали значимыми фигурами и помогли своим командам добиться успеха в последнем туре. В рейтинг вошли доигровщица казанского «Динамо», блокирующая «Уралочки» и диагональная московского «Динамо».

Теперь вам нужно решить, кто сыграл ярче остальных!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.