Волейбол, женская Суперлига, топ-3 игрока 26-го тура: Екатерина Гатина, Оксана Швыдкая, Елизавета Лукьянова

Амплуа разные, а цель одна. Кто главная героиня последнего тура женской Суперлиги?
Елена Коваленко
Лучшие игроки 26-го тура женской Суперлиги
В топ-3 попали игроки «Динамо-Ак Барс», «Уралочки» и московского «Динамо».

26-й тур женской волейбольной Суперлиги завершил регулярный чемпионат.

В звёздное трио попали игроки разных амплуа, которые стали значимыми фигурами и помогли своим командам добиться успеха в последнем туре. В рейтинг вошли доигровщица казанского «Динамо», блокирующая «Уралочки» и диагональная московского «Динамо».

Теперь вам нужно решить, кто сыграл ярче остальных!

Турнирная таблица женской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 26-го тура женской Суперлиги
Екатерина Гатина
Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»
1 место

Екатерина Гатина («Динамо-Ак Барс»)

В отсутствие главных бомбардиров команды – Брайелин Мартинес и Гайлы Гонсалес – резервная доигровщица Екатерина Гатина стала главной героиней в драматичном матче с «Заречьем». Волейболистка была надёжна во всех элементах на протяжении всей встречи. Доигровщица получила 46 мячей в атаке и реализовала ровно половину из них. Также Гатина действовала эффективнее других на блоке и на подаче: три «чехла», пять эйсов. А на приёме Екатерина и вовсе превзошла общекомандный результат, подняв планку позитивной доводки до 58%. Такая игра придала казанской команде дополнительный импульс и позволила обыграть «Заречье», чтобы занять первое место.

Оксана Швыдкая
Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»
2 место

Оксана Швыдкая («Уралочка-НТМК»)

«Уралочка-НТМК» привезла в Красноярск усечённый состав из 11 человек без лидеров. Оксана Швыдкая – единственная волейболистка основы, которая вышла на матч с «Енисеем». Центральной отводилась особая роль в игре, и она справилась с возложенной на неё нагрузкой. Волейболистка забила 11 из 19 мячей, не допустив ни одной ошибки. Кроме нападения, центральная блистала ещё и на блоке: из 17 командных очков семь – в активе Швыдкой. Завершила же встречу блокирующая уральской команды с показателем полезности «+18». Это лучший результат среди всех центральных игроков 26-го тура.

Елизавета Лукьянова
Фото: ЖВК «Динамо-Москва»
3 место

Елизавета Лукьянова («Динамо» Москва)

Елизавета Лукьянова с 25 очками стала самым результативным игроком по итогам матча «Динамо» и «Протона». Её успешные действия на сетке два раза приводили бело-голубых к матчболам. Если в четвёртой партии «Протону» удалось избежать поражения, то в пятой динамовки всё же смогли дожать соперниц. Лукьянова 22 раза отметилась в нападении, реализовав 49% отданных ей мячей. Три очка диагональная выиграла блоком, один из которых как раз принёс матчбол и важнейший перевес в пятом сете.

