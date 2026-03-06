Амплуа разные, а цель одна. Кто главная героиня последнего тура женской Суперлиги?

26-й тур женской волейбольной Суперлиги завершил регулярный чемпионат.
В звёздное трио попали игроки разных амплуа, которые стали значимыми фигурами и помогли своим командам добиться успеха в последнем туре. В рейтинг вошли доигровщица казанского «Динамо», блокирующая «Уралочки» и диагональная московского «Динамо».
Екатерина Гатина («Динамо-Ак Барс»)
В отсутствие главных бомбардиров команды – Брайелин Мартинес и Гайлы Гонсалес – резервная доигровщица Екатерина Гатина стала главной героиней в драматичном матче с «Заречьем». Волейболистка была надёжна во всех элементах на протяжении всей встречи. Доигровщица получила 46 мячей в атаке и реализовала ровно половину из них. Также Гатина действовала эффективнее других на блоке и на подаче: три «чехла», пять эйсов. А на приёме Екатерина и вовсе превзошла общекомандный результат, подняв планку позитивной доводки до 58%. Такая игра придала казанской команде дополнительный импульс и позволила обыграть «Заречье», чтобы занять первое место.
Оксана Швыдкая («Уралочка-НТМК»)
«Уралочка-НТМК» привезла в Красноярск усечённый состав из 11 человек без лидеров. Оксана Швыдкая – единственная волейболистка основы, которая вышла на матч с «Енисеем». Центральной отводилась особая роль в игре, и она справилась с возложенной на неё нагрузкой. Волейболистка забила 11 из 19 мячей, не допустив ни одной ошибки. Кроме нападения, центральная блистала ещё и на блоке: из 17 командных очков семь – в активе Швыдкой. Завершила же встречу блокирующая уральской команды с показателем полезности «+18». Это лучший результат среди всех центральных игроков 26-го тура.
Елизавета Лукьянова («Динамо» Москва)
Елизавета Лукьянова с 25 очками стала самым результативным игроком по итогам матча «Динамо» и «Протона». Её успешные действия на сетке два раза приводили бело-голубых к матчболам. Если в четвёртой партии «Протону» удалось избежать поражения, то в пятой динамовки всё же смогли дожать соперниц. Лукьянова 22 раза отметилась в нападении, реализовав 49% отданных ей мячей. Три очка диагональная выиграла блоком, один из которых как раз принёс матчбол и важнейший перевес в пятом сете.