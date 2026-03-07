Драка до первой крови. Чем запомнится регулярка женской волейбольной Суперлиги?

Регулярный чемпионат женской волейбольной Суперлиги уже позади, но выдохнуть командам будет некогда – уже 10 марта состоятся первые матчи плей-офф. Впрочем, мы не упустим шанса вспомнить самые яркие моменты регулярки. Благо были и подвиги, и рекорды, и победные серии.

Чем же запомнится нам волейбольная зима-2025/2026?

🔥 Победная серия «Уралочки»

Этой весной «Уралочка-НТМК», кажется, решила вернуть себе былое величие. В прошлом году команда Карполя заняла лишь седьмое место в зоне плей-офф, а в этом – билась за лидерство! Уральские девушки творят волейбольную магию, не имея звёздных игроков в составе. На предварительном этапе «Уралочка» стала головной болью для всех призёров прошлого сезона, а второй круг и вовсе завершила без единой осечки, выиграв все 13 матчей. Если прибавить к этому и частичку первого круга, то получается серия из 15 побед. Последнее поражение команда потерпела в декабре 2025 года – очень давно, если учитывать плотность календаря. В плей-офф «Уралочка» способна на многое!

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК» Фото: uralochka-vc.com

⭐️ Рекорды Киси и Киселёвой

Самую мощную статистику по итогам предварительного этапа набили игроки калининградского «Локомотива» – Киси Насименто и Дарья Киселёва.

Бразильская диагональная уже побила рекорд своей предшественницы Эбрар Каракурт, наколотив 44 очка в отдельном взятом отдельном матче! По итогам всей регулярки у Киси уже больше 500 очков. Есть вероятность, что и второй невероятный рекорд турчанки (849 очков за сезон) будет побит.

Дарья Киселёва показывает выдающиеся цифры на блоке. Центральная «Локомотива» ещё за тур до окончания предварительного этапа превысила рекордный показатель 2023 года, установленный Дарьей Малыгиной. Тогда 123 очка казались чем-то удивительным, но новый ориентир – уже 129 блоков!

👊 Самоотверженность Бранки Тицы

Не всегда победы командам даются легко. Порой очки приходится вырывать с кровью. В буквальном смысле так произошло в матче «Уралочки» и челябинского «Динамо-Метар». Доигровщица Бранка Тица в погоне за мячом столкнулась с рекламной панелью, стоявшей на внешнем периметре игрового поля. После серьёзного столкновения волейболистка хотела вернуться на площадку, однако персонал клуба остудил пыл сербской спортсменки, потому что доигровщице нужно было накладывать швы. Сейчас Бранка уже в строю, хоть и играет в защитной маске. Вот что значит уральский характер!

Бранка Тица Фото: uralochka-vc.com

⚔️ Суперматч «Локомотива» и «Заречья»

Пожалуй, самым запоминающимся матчем всей регулярки можно назвать валидольную битву чемпиона и бронзового призёра прошлого сезона – «Локомотива» и «Заречья», состоявшуюся в ноябре в Одинцове. Этот была не просто игра равных и сильных соперников, а настоящая битва тактик и характеров, в которой всё решили нюансы. Железнодорожницы заявили на игру звёздного капитана Ирину Воронкову. Но ни опытная доигровщица, ни фантастическая Киси Насименто не помогли «Локо» избежать поражения в четырёх сетах. Сама же встреча продолжалась три часа, а каждая партия была полна драмы и вышла за привычные рамки 25 очков.

🚢 Яркий дебют «Корабелки»

Очень мощным получился дебют у новичка Суперлиги – «Корабелки» из Санкт-Петербурга. Ещё перед началом сезона Светлана Сафронова говорила, что команда будет пытаться бороться за высокие места в чемпионате. Не все ей верили, однако задачу-минимум волейболистки из северной столицы уже выполнили – прорвались в зону плей-офф. Симбиоз молодых и опытных игроков работает просто отлично. Такого резвого начала от новичка лиги давно не было. Подобным мог похвастаться только калининградский «Локомотив», который в дебютном сезоне-2018/2019 с ходу выиграл серебряные медали. Сравнивать возможности «Локо» и «Корабелки» не совсем корректно, но и дебютный сезон команда Сафроновой ещё не окончен. В любом случае ещё одна сильная и конкурентоспособная команда в лиге – это большой плюс.