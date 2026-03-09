Осталось всего восемь команд. И пять недель напряжённой борьбы!

Когда определится новый чемпион? Всё, что надо знать о плей-офф женской Суперлиги

Женская волейбольная Суперлига выходит на финишную прямую.

Регулярный чемпионат завершён, и осталось всего восемь команд, претендующих на медали чемпионата страны. Как пройдут решающие серии, кто главный фаворит и когда станут известны имена чемпионок?

Даём вам ответы на все эти вопросы!

Какие команды сыграют в плей-офф?

После 26 туров предварительного этапа была сформирована восьмёрка команд, которая продолжит борьбу за медали чемпионата в сериях плей-офф.

Cостав участников плей-офф Суперлиги:

«Динамо-Ак Барс» (Казань);

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область);

«Заречье-Одинцово» (Московская область);

«Ленинградка» (Санкт-Петербург);

«Динамо» (Москва);

«Локомотив» (Калининградская область);

«Корабелка» (Санкт-Петербург);

«Тулица» (Тула).

Формат плей-офф:

четвертьфиналы (до двух побед из трёх матчей);

полуфиналы (до трёх побед из пяти матчей);

финал и матч за третье место (до трёх побед из пяти матчей).

На каждом из этапов пары будут составляться в соответствии с местами, занятыми командами на предварительном этапе. Сильнейший клуб будет играть со слабейшим из оставшихся, второй – с предпоследним и так далее.

Четвертьфиналы женской Суперлиги

Матчи будут проходить 10-го, 13-14-го и, если потребуется, 16-17 марта.

Первые встречи пройдут в Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Тагиле и Одинцове. Ответные встречи участники сыграют уже на площадках команд с более низким рейтингом: в Туле, Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве.

Первые матчи 1/4 финала:

10 марта, 15:30. «Уралочка-НТМК» (2) – «Корабелка» (7);

10 марта, 19:00. «Заречье-Одинцово» (3) – «Локомотив» (6);

10 марта, 19:00. «Динамо-Ак Барс» (1) – «Тулица» (8);

10 марта, 20:00. «Ленинградка» (4) – «Динамо» Москва (5).

Вторые матчи 1/4 финала:

13 марта, 16:00. «Тулица» – «Динамо-Ак Барс»;

13 марта, 18:00. «Корабелка» – «Уралочка-НТМК»;

13 марта, 20:00. «Локомотив» – «Заречье-Одинцово»;

14 марта, 17:00. «Динамо» Москва – «Ленинградка».

Как и когда пройдут полуфиналы?

Пары полуфиналов также будут сформированы с учётом результатов регулярного чемпионата. В первой паре команда с наивысшим рейтингом встретится с командой, имеющей низший рейтинг. В другой паре команда со вторым рейтингом встретится с командой, имеющей третий рейтинг.

Матчи 1/2 финала проводится до трёх побед из пяти матчей.

Первый, второй и, если потребуется, пятый матчи серии будут проходить на площадке команды, имеющей более высокий рейтинг.

Расписание полуфинальных серий:



первый матч – 20-21 марта;

второй матч – 23-24 марта;

третий матч – 26-27 марта;

четвёртый матч – 28-29 марта;

пятый матч – 1 апреля.

Когда определится чемпион Суперлиги?

«Золотая» и «бронзовая» серии также пройдут до трёх побед.

Матчи за бронзу пройдут 5, 7, 11, 13 и 17 апреля.

Матчи за золото пройдут 6, 8, 12, 14 и 18 апреля.

Как и в полуфинальных сериях, первый, второй и, если потребуется, пятый матчи состоятся на площадке команды, занявшей более высокое место на предварительном этапе. Таким образом, лидер получает преимущество.

Кто фаворит женской Суперлиги-2025/2026?

Среди восьми участников плей-офф особенно выделяются три команды – «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК» и «Заречье-Одинцово». Казанские волейболистки уже праздновали успех в Кубке Победы и Суперкубке. Девушки с Урала идут на серии из 15 побед. А подмосковная команда заряжена на то, чтобы впервые с 2010 года прорваться в финал чемпионата страны.

Приятные сюрпризы болельщикам могут преподнести «Ленинградка» и московское «Динамо». А «Локомотив», несмотря на статус действующего чемпиона, этой зимой не впечатлил. Хотя нет сомнений в том, что команда Андрея Воронкова может мобилизоваться в матчах на вылет.

Проголосовать также можно по ссылке.

Где смотреть трансляции матчей Суперлиги?

Встречи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на каналах холдинга «Матч», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.

Обо всех главных новостях будет рассказывать «Чемпионат».