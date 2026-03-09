Такого Бабкевича просто не остановить! Петербургский «Зенит» уверенно обыграл «Локомотив»

Центральный матч 29-го тура мужской волейбольной Суперлиги между «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» фактически превращался в игру за третье место в регулярном чемпионате. Причём победитель оставлял бы за собой шансы даже на вторую строчку в турнирной таблице, а проигравший оставался четвёртым и получал непростую сетку в плей-офф.

Фаворита было назвать сложно. За хозяев были полные трибуны, гости же уверенно победили в первом круге и хотели повторить успех. Так что интриги было хоть отбавляй. Но на деле всё завершилось в трёх сетах.

Почему так случилось? Нельзя сказать, что «Локомотив» сыграл плохо. Однако команда Владимира Алекно была увереннее, лучше в ключевые моменты. В первую очередь почти идеальный матч выдал Владислав Бабкевич. Петербуржцев часто ругают за то, что они играют однообразно, отдавая львиную долю мячей своему диагональному. Но когда белорус действует так, как сегодня, грех не пользоваться этой опцией! За три сета Владислав набрал 25 очков, не потеряв ни одного мяча в атаке с показателем полезности «+20».

«Рад за Бабкевича, он взял на себя ответственность. Думаю, что для него самого и для команды была важна его манера игры. Такие победы добывает команда. Ещё впереди игра. Танец хорош концовкой», – похвалил своего лидера Владимир Алекно после матча.

Игроки МВК «Зенит» Санкт-Петербург Фото: vczenit.ru

Второй ключевым фактором стал блок. Здесь гости превзошли хозяев сразу в три раза – 15:5. Причём «Локо» лучше принимал, но конвертировать это в успешную атаку не получалось. Совсем не задалось у Ильи Казачёнкова. Шесть раз диагональный новосибирцев попал под «чехлы» гостей, а до пола смог добить всего лишь три раза из 18 попыток. На третий сет вместо него вышел Раджаб, дела у него пошли лучше, однако переломить ход игры не получилось.

При всём этом шансы у хозяев были. По-настоящему провальной получилась только первая партия, а точнее, отрезок в её середине. Догнать после «-6» было объективно сложно. Но во втором и третьем сетах «Локо» дал настоящий бой сопернику. У сибиряков оказалось преимущество в три-четыре очка, они заходили с ним в концовку, но удержать его не получалось. Наверное, это и есть класс.

«Я бы не сказал, что мы чуть-чуть уступили. Я думаю, что «Зенит» во всех компонентах сыграл лучше. Там не вопрос «чуть-чуть». В первую очередь на блоке они были намного сильнее, чем мы. Мы вообще не справились с блоком. Не смогли остановить их сильные стороны в атаке. А даже когда были на месте, больше помогали им сняться, чем усложняли им жизнь. В этом компоненте мы категорически проиграли. Думаю, что «Зенит» заслуженно взял игру.

Если они два раза нас обыгрывают в чемпионате, значит, заслуживают быть выше в таблице. А мы будем делать выводы и бороться дальше. Будем настраиваться уже на игры плей-офф», – подвёл итог Пламен Константинов.

Итак, за тур до конца понятно, что «Локомотив» завершит регулярный чемпионат четвёртым и будет ждать сильного соперника по 1/4 финала. С большой долей вероятности им будет «Белогорье». А у «Зенита» ещё есть шанс стать вторым. Для этого команде Алекно нужно победить «Кузбасс» в последнем туре и надеяться на осечку «Динамо» во встрече с белгородцами.