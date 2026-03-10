Скидки
Волейбол, женская Суперлига, расклады, расписание четвертьфинальных матчей, турнирная сетка, кто пройдёт дальше?

Расклады на четвертьфиналы в женской волейбольной Суперлиге. Кто вылетит первым?
Елена Коваленко
Волейбол, женская Суперлига: расклады в 1/4 финала
Комментарии
В двух парах фавориты очевидны, а ещё в двух нас ждут бескомпромиссные схватки!

Борьбу за медали женской волейбольной Суперлиги продолжают всего восемь команд, и первые матчи на вылет пройдут сегодня, 10 марта.

Представляем пары и разбираем шансы команд на проход в полуфинал. В двух противостояниях борьба будет запредельно интригующей!

Расписание матчей плей-офф
Турнирная сетка плей-офф Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» – «Тулица»

Шансы на выход в полуфинал: 95% – 5%.

Команда Зорана Терзича – явный фаворит в паре. «Динамо» показало, что даже резервным составом способно побеждать, а к играм с «Тулицей» в состав точно вернутся основные игроки. Главные бомбардиры команды – Гайла Гонсалес и Брайелин Мартинес – будут отдохнувшими и голодными до игры. И нет никаких сомнений, что Казань сделает ставку именно на силовые атаки доминиканских волейболисток.

Брайелин Мартинес

Брайелин Мартинес

Фото: dinamo-kazan.com

У казанского «Динамо» есть только одна слабость – умение создавать себе проблемы и останавливаться при большой разнице в счёте. «Тулица» может попробовать этим пользоваться. Но чтобы сотворить сенсацию, команда Алексея Лазневого должна показать свой максимум в двух матчах.

  • Первый матч – 10 марта, 19:00.
  • Второй матч – 13 марта, 16:00.

«Уралочка-НТМК» – «Корабелка»

Шансы на выход в полуфинал: 95% – 5%.

К матчам плей-офф «Уралочка» подошла в отличном настроении, имея за спиной серию из 15 побед. В строю все основные игроки, есть и достойная скамейка. Более того, уральская команда наконец-то смогла «приручить» пятисетовики – выиграла четыре тай-брейка во втором круге, причём пострадали даже «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив». У подопечных Карполя лучшая в лиге эффективность на приёме (50%) и в атаке (46%). Одним словом, «Уралочка» нацелена только на победу в серии.

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»

Фото: uralochka-vc.com

«Корабелка» – тёмная лошадка плей-офф. Дебютанты Суперлиги в первый же год прорвались в матчи на вылет, выполнили задачу на сезон и теперь просто наслаждаются волейболом. Отсутствие давления может сыграть свою роль, ведь с игровой точки зрения у «Корабелки» есть свои козыри. В атаке – Елизавета Нестерова и Талия Морено, дирижирует игрой опытная Ирина Филиштинская, да и про дерзкую молодёжь забывать не стоит. Шансов преподнести сюрприз, конечно, немного, но они всё же есть.

  • Первый матч – 10 марта, 15:30.
  • Второй матч – 13 марта, 18:00.

«Заречье-Одинцово» – «Локомотив»

Шансы на выход в полуфинал: 55% – 45%.

Самая интересная, сильная и непредсказуемая пара. Команды встречались в этом сезоне трижды, и пока счёт в пользу подмосковной команды – 2-1. У зареченок очень сбалансированный состав, в котором роль лидера может взять на себя любой игрок основы — начиная с капитана Ольги Бирюковой и заканчивая блокирующей Юлией Бровкиной. Ева Павлович Мори любит вести игру через центр сетки, поэтому неудивительно, что Бровкина входит в топ-10 бомбардиров лиги, обходя даже Мартинес и Гонсалес.

Юлия Бровкина

Юлия Бровкина

Фото: vcmo.ru

Действующие чемпионки в этом сезоне перестраивались и заняли только шестое место, но у них есть свои козыри. Например, Киси Насименто и Дарья Киселёва. Бразильская диагональная возглавляет рейтинг бомбардиров, у неё в активе 501 очко и побитый рекорд результативности в одном отдельно взятом матче. Киселёва же очень хороша на блоке. Центральная оформила уже 129 «чехлов» и точно не собирается останавливаться на достигнутом.

  • Первый матч – 10 марта, 19:00.
  • Второй матч – 13 марта, 20:00.

«Ленинградка» – «Динамо» Москва

Шансы на выход в полуфинал: 55% – 45%.

Соседи по турнирной таблице наверняка создадут нешуточную интригу. Обе встречи этих команд в регулярке ушли в пятый сет. Поэтому никто не удивится, если и четвертьфинальная серия получится долгой и напряжённой.

Сильная сторона «Ленинградки» – вариативность. У Александра Кашина всегда есть несколько игровых вариантов на разные сценарии матча. Наставник не раз пользовался этим на предварительном этапе. В порядке и главная атакующая сила «пчёлок» Анастасия Гарелик, и «углы», и «центры».

Анастасия Гарелик

Анастасия Гарелик

Фото: leningradka.spb.ru

Москвички особенно хороши на подачах и блоке. «Динамо» вообще лучшая команда лиги во второму из этих элементов – 414 блоков. В атаке бело-голубые полагаются на Ирину Капустину. Доигровщица уверенно вернулась в чемпионат после годичной паузы. И сейчас Капустина на втором месте по количеству очков: уступает лишь Киси Насименто из «Локомотива».

  • Первый матч – 10 марта, 20:00.
  • Второй матч – 14 марта, 17:00.
Самые яркие моменты регулярного чемпионата:
Драка до первой крови. Чем запомнится регулярка женской волейбольной Суперлиги?
Драка до первой крови. Чем запомнится регулярка женской волейбольной Суперлиги?
