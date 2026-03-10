«Подарки жёнам не купили — дарим победу!» Главные моменты 29-го тура мужской Суперлиги

В мужской волейбольной Суперлиге до конца регулярного чемпионата остался всего один тур, но интриги сохраняются! Мы по-прежнему не знаем полный состав участников плей-офф — пока участие в матчах на вылет гарантировали себе только 11 команд. Не знаем мы и пары квалификационного раунда – всё ещё может измениться за последние игровые дни.

Рассказываем о главных событиях 29-го тура.

«Зенит» оставил «Локо» четвёртым

Центральный матч тура прошёл в Новосибирске: «Локомотив» и «Зенит» выясняли, кому быть третьим по итогам регулярки (с теоретическими шансами на второе место), а кому – четвёртым. Играть против «Белогорья» в четвертьфинале не хочется никому, да и просто обыграть сильного соперника перед стартом главной части сезона было важно для настроения.

В итоге победа досталась петербуржцам, причём со счётом 3:0. Феерил Владислав Бабкевич, не проигравший ни одного мяча в нападении. Подобрать к нему ключики команда Пламена Константинова не смогла. А вот его визави Илья Казаченков в игру не попал. Но даже при этом у хозяев были неплохие шансы во втором и третьем сетах – отрезками они вели по три-четыре очка.

Разницу во многом сделал петербургский блок – 15:5 в пользу команды Владимира Алекно. Хотя и зенитовцам тоже было непросто, хозяева выбили их с приёма, не ладились атаки в центре сетки, однако, когда лидер играет так вдохновенно, все разговоры, что тактика петербуржцев примитивна – в пользу бедных. «Зенит» гарантировал себе третью строчку и имеет возможность подняться ещё выше, если ошибётся «Динамо». «Локомотив» же может спокойно готовиться к четвертьфиналу, последний тур для него ничего не решает.

Уфа – в плей-офф!

Тяжелейший для уральского «Динамо» сезон всё же обернулся удовлетворительным результатом – команда гарантировала себе место в плей-офф. Добывать его пришлось во встрече с прямым конкурентом – «Горьким». И те, и другие уже знали, что третий претендент – «Оренбуржье» – свой матч проиграл, поэтому победитель точно получал место в топ-12.

Как и полагается таким матчам, игра получилась нервной, не самой чистой, но очень драматичной. Закономерные пять партий. В решающий момент лучше выглядели хозяева. Они включили блок, а их диагональный Роман Поталюк смог переиграть своего визави Павла Железнякова. И тот, и другой несли большую нагрузку, нижегородец набрал больше очков, но вот эффективнее был уфимец. Хотя надо признать, что и партнёры ему помогали чуть больше, чем Железнякову. Ну а аренда Владислава Енина из Казани вообще претендует на звание лучшего трансфера по ходу сезона. Он снова показал себя!

«Никто из нас, видимо, девушкам своим и жёнам подарки не купил. Решили подарить им эту победу. Спасибо зрителям за поддержку! Всё складывалось достаточно сложно. Большой брак на подаче был у нас, поэтому такая тяжёлая игра получилась. Но в пятой партии собрались, минимум собственного брака допустили. Всё качественно сделали на площадке – и результат налицо», — радовался после матча старший тренер уральцев Антон Малышев.

Игроки МВК «Динамо-Урал» Фото: volleyufa.com

«Динамо-Урал» точно будет в плей-офф. Вопрос только один: на какой строчке команда завершит регулярку? Выше 11-й уфимцам не прыгнуть, а вот пропустить вперёд «Горький» они ещё могут. Нижегородцы же потерпели шестое поражение подряд и отложили всё на последний тур.

Драма Оренбурга

Правда, сделать этот вопрос намного проще нижегородцам помогло «Оренбуржье». Обыграй команда Антона Вольвича МГТУ – и сейчас именно Оренбург был бы 12-м. И ведь всё к тому и шло – гости вели 2:1 по сетам и 16:10 в четвёртой партии. Такое обычно не отдаётся, когда один из соперников крайне мотивирован, а второй играет только за своё доброе имя.

Но, видимо, «студентов» задели за живое слова их тренеров в последних турах. Мастерства у МГТУ не так много, однако характер москвичи показали. Команду повёл за собой команду белорусский диагональный Максим Шкредов, пошла игра в защите, а дальше уже сами игроки «Оренбуржья» занервничали и отдали концовку. А в пятой партии всё было ещё драматичнее – гости отыграли матчбол и сами получили возможность завершить матч – 15:14. Но «студенты» снялись, а затем два мяча подряд проиграл сербский легионер оренбуржцев Жарко Убипарип – сначала его заблокировали, потом он ударил в аут. В итоге 17:15 – МГТУ победил, и шансы «Оренбуржья» на плей-офф резко снизились.

Что ещё было в 29-м туре?

Казанский «Зенит» математически обеспечил себе первое место в регулярке. То, что Казань не уступит лидерство, было понятно давно, однако фактически это случилось только сейчас, после победы во встрече с «Динамо-ЛО». Сосновоборцы приехали в гости к чемпиону без ряда основных игроков, получивших передышку перед плей-офф. Молодёжь смогла зацепиться во второй партии и даже имела несколько сетболов, но всё же опыт и класс сыграли свою роль. Полноценный матч у динамовцев сыграл либеро Иван Васни – воспитанник казанской спортшколы прошёл мимо селекционеров клуба и оказался в Сосновом Бору. После матча Алексей Вербов признал ошибку селекционеров.

Иван Васни (МВК «Динамо-ЛО») Фото: vc-dynamo.ru

А главная сенсация тура – победа «Кузбасса» в Новом Уренгое, да ещё и в трёх сетах. Кемеровчане встряхнулись после смены тренера и под руководством Юрия Зинько выдали едва ли не лучший матч в сезоне. 8:0 на подаче и вдохновенная игра в атаке – классно провёл встречу диагональный Егор Сиденко. «Факел» же явно не настроился, а включиться по ходу не вышло.

В остальных матчах особой борьбы не получилось. «Нова» резервистами вырвала сет у «Белогорья», однако развить успех не смогла. А московское «Динамо» и красноярский «Енисей» одержали уверенные сухие победы во встречах с «Газпромом-Югра» и «Ярославичем» соответственно.

Что в турнирной таблице?

До финиша всего один тур, а интриг много! Но всё прояснится 14 марта.

Во-первых, «Динамо» ещё не гарантировало себе второе место. Команде Константина Брянского нужно обыграть «Белогорье», чтобы обеспечить себе преимущество своей площадки в плей-офф вплоть до возможного финала. «Зенит» из Санкт-Петербурга же надеется на осечку москвичей и сам хочет быть вторым.

«Динамо-ЛО» не опустится ниже седьмого места, но, чтобы сохранить шестое, нужно дома обыграть «Оренбуржье». «Нова», с одной стороны, может подняться выше, если сосновоборцы оступятся, с другой – может пропустить вперёд «Енисей», если проиграет дома казанцам, а красноярцы обыграют «Динамо-Урал».

За девятую строчку заочно сражаются «Факел» и «Газпром-Югра». Побед поровну, но у уренгойцев на одно очко больше. Команда Емполова завершит регулярку в Москве матчем с МГТУ, а сургутяне будут гостить в Нижнем Новгороде.

«Динамо-Урал» пробилось в плей-офф, однако, чтобы остаться на 11-м месте, нужно обыграть «Енисей» в Красноярске или надеяться на поражение «Горького». В противном случае нижегородцы обойдут уфимцев.

Наконец, идёт борьба и за последнее место под солнцем. Здесь шансы «Оренбуржья», прямо скажем, малы. Команде Антона Вольвича нужно победить в Сосновом Бору «Динамо-ЛО» и надеяться на то, что «Горький» дома уступит «Газпрому-Югра». Причём нижегородцы играют днём позже, так что на свой матч они могут выйти уже полноценными участниками игр на вылет.