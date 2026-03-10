Плей-офф начался с сенсации! «Корабелка» выиграла первый матч у фаворита

Магия плей-офф в женской волейбольной Суперлиге началась буквально с первого четвертьфинального матча, в котором встречались самый титулованный клуб Суперлиги «Уралочка-НТМК» и дебютант – «Корабелка». Дерзкий новичок сенсационно обыграл гранда женского волейбола в четырёх сетах, причём сделал это на площадке уральской команды.

Хотя до начала встречи вряд ли кто мог предположить, что победная серия «Уралочки» прервётся в первой же игре плей-офф. Тем более что сделает это команда, которую уральские волейболистки легко проходили на предварительном этапе, выиграв обе встречи с сухим счётом. Этим и прекрасен женский волейбол, что никогда не угадаешь, как может завершиться матч.

Хотя хозяйки начали встречу очень даже бодро (4:0, 8:2). Уралочки контролировали ситуацию до того момента, пока удавалось сдерживать основных забойщиков «Корабелки» – Нестерову и Морено. Однако гостьям удалось быстро исправить ситуацию. Немного выдохнув после нервного начала, волейболистки из Санкт-Петербурга почувствовали себя достаточно уверенно, чтобы побороться за сет. И уже в концовку партии команды вошли на равных (21:21). Затем эйс Ирины Филиштинской придал гостьям нужный рывок для победы, а две атаки Елизаветы Нестеровой помогли её оформить.

Успех в стартовом отрезке окрылил команду Светланы Сафроновой. Виктория Боброва, заменившая Анастасию Черняеву по ходу первого сета, своими результативными действиями помогла «Корабелке» завладеть преимуществом во второй партии, и гостьи продолжили доминировать. Эйс Захаровой сделал преимущество в счёте двукратным и вынудил Михаила Карполя взять тайм-аут.

Наставник уральской команды, не скупясь на эмоции, призывал своих подопечных не бояться и играть смело, показывать свой волейбол. Однако слова наставника возымели силу только под занавес сета. На подачах Швыдкой и Тицы хозяйки сократили отставание и возродили интригу. Но гостьи и в этой партии первыми добрались до сетбола. Правда, закрыть сет им удалось со второй попытки. И снова это сделала доигровщица Елизавета Нестерова – 26:24.

Елизавета Нестерова Фото: ЖВК «Корабелка»

«Уралочка», максимально усложнив себе жизнь, стала пытаться героически преодолеть возникшие трудности. «Корабелка» чуть отпустила игру, за что сразу же поплатилась. Хозяйки в третьем сете были лучше во всём: атака – 52% реализации против 42%, блок – 4:1, подача – 1:0. Екатеринбургские волейболистки выдали превосходную партию, сыграв её максимально чётко и сконцентрированно от начала и до конца. Что, безусловно, подарило болельщикам надежду на благоприятный исход во встрече – 25:17.

Однако в заключительном отрезке повторился сценарий первого сета. Хозяйки завладели инициативой, дойдя до середины партии с двукратным преимуществом. После чего уральский механизм снова дал сбой. На подачах Морено «Корабелка» взяла семь брейковых мячей! А команда Михаила Карполя словно застыла в одной расстановке: не получалось сняться ни Вагановой, ни Протопоповой. Обе волейболистки чередовали свои удары в блок с ошибками в нападении, в то время как доигровщицы гостей сыграли на отлично: Виктория Боброва атакой принесла команде мачтбол, а Елизавета Нестерова поставила убедительную точку – 25:18 и 3:1.

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК» Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

«Корабелка» забирает первый матч и получает важнейшее преимущество в серии! Теперь команде Михаила Карполя нужно совершить камбэк в гостях, чтобы продлить серию и вернуть её в Нижний Тагил. Иначе мы станем свидетелями самой громкой сенсации текущего сезона.