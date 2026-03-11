Бабкевич хорош, но конкуренты не хуже! Кто был лучшим в 29-м туре мужской Суперлиги?

29-й тур мужской Суперлиги стал настоящим бенефисом нападающих. Мы увидели много ярких выступлений, но особенно хороши были диагональные, то есть те волейболисты, которым, как правило, достаются самые сложные, порой даже аварийные мячи. Однако на этот раз защита и блок были бессильны. Наши герои показали очень высокую эффективность и помогли своим командам добиться очень важных побед! «Зенит» из Петербурга благодаря своему лидеру Владиславу Бабкевичу гарантировал себе третью строчку в таблице, Егор Сиденко помог «Кузбассу» порадовать своих болельщиков крупной победой в Новом Уренгое, а Роман Поталюк поставил в тупик волейболистов «Горького» и практически втащил свою команду в матчи на вылет!
Но кто был лучшим? Это определите вы!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
Егор Сиденко («Кузбасс»)
То ли смена тренера так всколыхнула «Кузбасс», то ли кемеровчане так хотели порадовать своих болельщиц с 8 марта, но матч с «Факелом» они провели на одном дыхании и увезли из Нового Уренгоя победу со счётом 3:0. А лидером стал Сиденко, который реализовал 70% своих атак (22 очка и «+16» полезность). Совсем без ошибок не обошлось, но это едва ли не лучший матч Егора в сезоне.
Владислав Бабкевич («Зенит» СПб)
У белоруса получился не только результативный матч, но ещё и очень чистый. Ни единой потери в атаке! При этом нагрузка была очень приличной, почти половина от всех передач связующего достались Владиславу. 64% реализации, 25 очков и полезность «+20» при победе 3:0 – почти идеально!
Роман Поталюк («Динамо-Урал»)
Отличное выступление в ключевой игре сезона: победа в матче с «Горьким» гарантировала уфимцам место в плей-офф. Поталюка не перегружали, за пять сетов он получил всего 33 передачи, забил 21 раз и был одной из двух главных опций для связующего. К тому же Роман классно отработал на блоке в ключевой момент матча – на тай-брейке. 24 очка, «+13» и бонус – место в топ-12!