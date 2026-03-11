Бабкевич хорош, но конкуренты не хуже! Кто был лучшим в 29-м туре мужской Суперлиги?

29-й тур мужской Суперлиги стал настоящим бенефисом нападающих. Мы увидели много ярких выступлений, но особенно хороши были диагональные, то есть те волейболисты, которым, как правило, достаются самые сложные, порой даже аварийные мячи. Однако на этот раз защита и блок были бессильны. Наши герои показали очень высокую эффективность и помогли своим командам добиться очень важных побед! «Зенит» из Петербурга благодаря своему лидеру Владиславу Бабкевичу гарантировал себе третью строчку в таблице, Егор Сиденко помог «Кузбассу» порадовать своих болельщиков крупной победой в Новом Уренгое, а Роман Поталюк поставил в тупик волейболистов «Горького» и практически втащил свою команду в матчи на вылет!

Но кто был лучшим? Это определите вы!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.