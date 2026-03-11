Скидки
Волейбол, Суперлига, мужчины, турнирная таблица перед 30-м туром, кто сыграет в плей-офф, кто займёт второе место

30-й тур ответит на все вопросы! Последние интриги мужской волейбольной Суперлиги
Пётр Кондаков
Контуры итоговой таблицы видны, но многие ещё не знают своих мест.

Мужская волейбольная Суперлига на самом финише регулярного чемпионата, осталось сыграть всего один тур. Но до сих пор мы знаем имена только 11 из 12 команд, которые выступят в плей-офф. А внутри этого топ-11 не поменяют позицию только три клуба. Это лидер — казанский «Зенит», это «Локомотив», который на четвёртой позиции, и это «Белогорье», которое никуда не денется с пятого места. В остальном же всё если не туманно, то варианты возможны точно. Изучаем все расклады перед финишем.

Турнирная таблица мужской Суперлиги

Борьба за второе место

Здесь явный фаворит — московское «Динамо», но если команда Константина Брянского ошибётся, то в финишном створе из-за спины всегда готов выскочить «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сейчас у динамовцев 25 побед против 24 у соперника и на одно очко больше — 74 против 73.

Игроки «Динамо»

Игроки «Динамо»

Фото: МВК «Динамо-Москва»

Решающие матчи

11 марта, 19:00. «Динамо» – «Белогорье».
12 марта, 19:00. «Кузбасс» – «Зенит» СПб.

Возможные сценарии

  • Для «Динамо» всё просто — любая победа гарантирует команде Константина Брянского вторую строчку и преимущество площадки в плей-офф до финала.
  • Если «Динамо» проиграет, то москвичи должны надеяться на осечку «Зенита» в Кемерове. Даже если динамовцы уступят 2:3, а петербуржцы победят 3:2, то будет равное число побед и очков, но по соотношению сетов выше будет команда Владимира Алекно.

Прогноз

У «Динамо» серьёзнее соперник, но свой зал, да и «Белогорью» в этой регулярке уже ничего не нужно. Вряд ли москвичи упустят вторую строчку. Тем более с серией из 11 побед подряд. «Зенит» может быть доволен и третьим местом, которое он выиграл в очной встрече с «Локомотивом».

Команда Алекно очень уверенно выглядела в Новосибирске:
Такого Бабкевича просто не остановить! Петербургский «Зенит» уверенно обыграл «Локомотив»
Интриги в середине таблицы

Здесь команды делятся на две группы. «Динамо-ЛО», «Нова» и «Енисей» оспаривают 6-8-е места, причём красноярцы не поднимутся выше 7-го места, а сосновоборцы не опустятся ниже 7-го.

Чуть ниже «Факел» и «Газпром-Югра» борются за 9-ю позицию.

Решающие матчи

12 марта, 15:30. «Енисей» – «Динамо-Урал».

12 марта, 18:30. МГТУ – «Факел-Ямал».

13 марта, 19:00. «Динамо-ЛО» — «Оренбуржье».

14 марта 19:00. «Горький» – «Газпром-Югра».

Игроки ВК «Нова»

Игроки ВК «Нова»

Фото: ВК «Нова»

Возможные сценарии

  • Задача «Динамо-ЛО» на последний тур — либо выиграть, либо дождаться поражения «Новы».
  • «Нове», чтобы подняться повыше, нужно победить немотивированного лидера — казанский «Зенит» — и ждать поражения «Динамо-ЛО». Чтобы не поменяться местами с «Енисеем», нужно либо выиграть самим, либо же чтобы красноярцы не справились с «Динамо-Уралом».
  • «Енисей» обойдёт «Нову» в случае своей победы и поражения конкурента.

Прогноз

«Динамо-ЛО» вряд ли упустит шестую позицию, а вот «Нова» и «Енисей» вполне могут поменяться местами. Даже с учётом того, что самарцам будет противостоять резерв казанского «Зенита», выиграть этот матч будет крайне непросто. У «Енисея» соперник будет более мотивирован, но уфимцы отдали много эмоций в матче с «Горьким», да и перелёт будет непростым.

В случае «Факела» и «Газпром-Югры» вариантов чуть больше. Сургутяне должны ждать ошибки соперника и побеждать сами. Есть и ещё одна лазейка: если уренгойцы выиграют 3:2, а югорчане 3:0 — выше по соотношению сетов окажется команда Рафаэля Хабибуллина.

Сеты считать не придётся. «Факел» должен побеждать МГТУ, пусть и на выезде. Да и в успех «Газпрома-Югра» в матче с «Горьким» не сильно верится. Хотя вопрос мотивации в этой встрече тоже открыт.

Борьба за место в плей-офф

Здесь интрига перед 29-м туром была невероятной, но сейчас едва тлеет. Тем не менее вакантное место одно, а претендента два. Отнесём в эту группу и «Динамо-Урал», но уфимцы точно не выпадут из топ-12. Вопрос лишь в том, какую позицию они займут.

Решающие матчи

12 марта, 15:00. «Енисей» – «Динамо-Урал».

13 марта, 19:00. «Динамо-ЛО» – «Оренбуржье».

14 марта, 19:00. «Горький» — «Газпром-Югра».

Игроки ВК «Горький»

Игроки ВК «Горький»

Фото: ВК «Горький»

Возможные сценарии

  • «Динамо-Уралу», чтобы остаться на 11-м месте, нужно либо выиграть у «Енисея», либо чтобы «Газпром-Югра» победил «Горький».
  • У нижегородцев тоже всё в их руках. Победа над сургутянами решит все вопросы. А если «Оренбуржье» уступит «Динамо-ЛО», то матч в Нижнем Новгороде может утратить значение.
  • Шанс оренбуржцев только в своей победе и в успехе «Газпрома-Югра», других вариантов нет.
Игроки «Динамо-Урала» подарили своим вторым половинкам победу на 8 марта:
«Подарки жёнам не купили — дарим победу!» Главные моменты 29-го тура мужской Суперлиги
Прогноз

«Динамо-Урал» и «Горький» могут поменяться местами. А вот оренбуржцы утратят шансы ещё до игры в Нижнем Новгороде. В их победу в Сосновом Бору не сильно верится.

Полное расписание матчей 30-го тура
