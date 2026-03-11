Вот это сенсация! «Динамо» упустило второе место в последнем туре?

Первый же матч последнего, 30-го тура регулярного чемпионата мужской Суперлиги должен был ответить на вопрос — кто займёт второе место и получит преимущество площадки вплоть до финала плей-офф? Все ждали, что это будет «Динамо». Москвичам нужно было победить немотивированное «Белогорье» на своей площадке. И в это верилось — динамовцы одержали 11 побед подряд до этой встречи, да и разница в настрое должна была решить.

К тому же белгородцы вышли на матч без одного из своих лидеров — Ивана Яковлева. Центральный залечивает небольшие повреждения и готовится к плей-офф. Так что москвичи были явными фаворитами.

И до середины второго сета «Динамо» было лучше. Команда Константина Брянского не выглядела сверхуверенно, но у неё работало главное оружие — Максим Сапожков. К нему белгородцы не могли приспособиться. И до поры до времени это работало, даже несмотря на то, что совсем не получалось в атаке у Дениса Богдана. К тому же у гостей нападение тоже сбоило. Ярослав Подлесных, наверное, очень хотел проявить себя против бывшей команды, но этого не получилось — доигровщик завершил встречу с полезностью «-3». Не всё было гладко и у Павла Тетюхина с Мохамедом Аль Хачдади.

Кажется, получив большое преимущество в первой партии, москвичи немного расслабились. Они и в этом сете дали гостям подобраться, но забрали партию. А «львы» постепенно поднимали головы. И во втором сете хоть и уступали на протяжении большей его части, и заходили в концовку с отставанием в два очка, смогли затянуть соперника на баланс и выиграли концовку.

И Москва дрогнула! В спорте так бывает — если поймал момент благодушия хотя бы на секунду, собраться уже очень сложно. Начал проседать Сапожков. Забивал он по-прежнему много, но и проигрывал достаточно. А у гостей Роман Порошин нашёл своего джокера. Им стал Георгий Заболотников. Связующий пасовал своему центру из любых позиций, а тот исправно забивал — из 16 атак реализовал 13. Неплох был и его коллега по амплуа Александр Мельников, он отличился на блоке — 5 очков в этом элементе.

Игроки МВК «Белогорье» Фото: МВК «Белогорье»

Третий и четвёртый сеты «Белогорье» вдохновенно провело в атаке — 65 и 57% реализации против 48 и 47% у соперника. К тому же за эти две партии «львы» ошиблись всего 9 раз, а москвичи — 18. Возможно, помимо некой расслабленности свою роль сыграло и физическое состояние? К плей-офф готовятся все, но о нагрузках в «Динамо» ходят легенды. В итоге 3:1 в пользу «Белогорья».

Что это означает в плане турнирной таблицы? Прежде всего то, что «Динамо» на грани того, чтобы упустить вторую позицию. Шикарный шанс подвинуть москвичей получил петербургский «Зенит». Команда Владимира Алекно отстаёт от динамовцев на одну победу и на одно очко. Таким образом, если клуб из Северной столицы обыграет «Кузбасс», именно он станет вторым. Вполне возможно, что Москва и Петербург встретятся в ходе плей-офф. И при таком раскладе преимущество своей площадки будет уже у «Зенита».