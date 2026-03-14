Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, женская Суперлига: Заречье обыграло Локомотив 3:1 во втором четвертьфинальном матче, счёт, обзор матча

«Заречье» устояло в Калининграде! Интрига в битве за полуфинал накалилась до предела
Елена Коваленко
«Заречье» обыграло «Локомотив» — 3:1
Комментарии
«Локомотив» не смог дожать соперника на своей площадке. Всё решит третий матч серии.

Два финалиста прошлого сезона – калининградский «Локомотив» и «Заречье» – нещадно бьются в плей-офф чемпионата страны. После пятисетового триллера в Одинцове команды сыграли драму из четырёх партий в Калининграде. И это совсем не удивительно, ведь на кону билет в полуфинал.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
13 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
1 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Погорельченко
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Команды начали матч с минимальными изменениями в стартовых составах по сравнению с первой игрой. У «Локо» на позиции доигровщика вышла Марина Аслямова, у «Заречья» место диагонального заняла Елена Младенович.

В первый сет обе команды вкатывались осторожно, обмениваясь результативными действиями на сетке. Такие качели продолжались до середины партии, но затем разгон зареченкам придал эмоциональный заряд Константина Ушакова. Гостьи организовали себе комфортные «+5». В атаке солировали Младенович и Бирюкова. Последняя своей скидкой и завершила сет. Железнодорожницы пытались бороться, однако много ошибались.

Игроки ЖВК «Заречье-Одинцово»

Фото: ЖВК «Заречье-Одинцово»

Неуверенность в действиях хозяек продолжилась и во второй партии. Гостьи уже на старте сета завладели инициативой и убежали вперёд на четыре мяча. Андрей Воронков заменами пытался повлиять на ход игры, однако действия наставника «Локо» не принесли желаемого результата. А подачи Надежды Столяр подарили «Заречью» двукратное преимущество. Отыграть восемь очков, как в первом матче, железнодорожницам не удалось. Разница продолжала расти в геометрической прогрессии, и в какой-то момент счёт стал 21:9! Явно не такого развития событий ожидали болельщики «Локо» от своей команды. Подопечные Константина Ушакова сработали чётко, не позволив калининградскому клубу даже выйти за пределы 15 очков.

Игроки ЖВК «Локомотив» (Калининград)

Фото: ЖВК «Локомотив» (Калининград)

Третий отрезок добавил интриги. Зареченки хоть и доминировали бо́льшую часть партии, несколько «чехлов» центральных «Локо» перевернули всё с ног на голову, позволив железнодорожницам перехватить лидерство. У «Заречья» был шанс завершить игру в третьем сете, но Елена Гатина, вышедшая на подачу при счёте 23:23, допустила роковую ошибку. Эта осечка подарила хозяйкам сетбол, который Марина Аслямова реализовала с первой же попытки.

«Локомотив» после третьей выигранной партии и в четвёртую вкатился уверенно. Однако эта уверенность пошатнулась уже к середине сета. Пробиться к спасению матча помешали собственные ошибки. Пробуксовка хозяек позволила гостьям сделать необходимый рывок в решающем сете. Теперь уже блок зареченок блистал в концовке сета, особенно отличилась Юлия Бровкина. Зафиналила же встречу эффектная атака капитана – 25:21 и 3:1.

«Заречье» смогло выстоять в Калининграде, а это значит, что серия возвращается в Одинцово, где и определится обладатель путёвки в полуфинал. Заключительный, третий матч состоится в понедельник, 16 марта.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android