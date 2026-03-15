Два «Динамо» вышли в полуфинал! А «Локо», «Заречье» и «Уралочка» сохранили интригу

В женской волейбольной Суперлиге уже известны имена первых полуфиналистов. Это два «Динамо» – из Казани и Москвы. Этим командам удалось выиграть по два матча и пройти в следующую стадию без дополнительных усилий. Но ещё в двух сериях интрига жива!

Рассказываем всё в подробностях.

Москва идёт дальше

Московское «Динамо» победило «Ленинградку» в битве двух столиц. Бело-голубые уверенно закрыли серию сухой победой на домашней площадке. Команда Александра Кашина ничего смогла противопоставить напору и желанию московского клуба и завершает борьбу за медали.

Команда из Северной столицы так и не смогла прийти в себя после домашнего поражения. В Москве хозяйки площадки доминировали, а «пчёлки» пытались догонять и навязывать борьбу. Ни одна из рокировок Александра Кашина в решающем матче не сработала.

«Ленинградка» боролась не только с мощью соперника, но и с собственным браком. В первом сете гостьи допустили девять ошибок! Головной болью «пчёлок» стал и блок «Динамо». Московские волейболистки превзошли жёлто-чёрных в этом элементе аж в три раза – 18:6! В остальных компонентах хозяйки также смотрелись немного лучше: атака – 38:37, подача – 4:2.

Казань стабильно сильна

Казанское «Динамо» прошло четвертьфинальную серию без потерь. Подопечные Зорана Терзича на деле показали, как нужно действовать в решающих встречах. Сценарий второй игры полностью напомнил матч в Казани, где «Тулица», выиграв первый сет, уступила в трёх последующих.

«Игры получились словно под копирку. В первом сете мы играем качественнее соперника, дальше Казань включает вторую скорость, наращивает обороты, и мы с этим не справляемся. Против такого блока очень сложно играть: если в первой партии нам удавалось его обходить или отыгрываться после него, то в последующих сетах это оказалось сложнее. Сейчас важно не развалиться. Такие игры нужно уметь играть – нужно уметь и выигрывать их, и проигрывать. Впереди Кубок России, и очень хочется громко хлопнуть дверью в этом сезоне и попасть в «Финал шести» Кубка», – подвёл итог серии Алексей Лазневой.

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

Действительно, «Тулица» в первом сете была надёжнее «Динамо». Но дальше казанская машина набрала скорость и проехалась по своему сопернику. У динамовок солировали Брайелин Мартинес и Юлия Столбова. Резервная диагональная «Динамо» даже опередила доминиканскую доигровщицу по количеству набранных очков (23:21). А ещё невероятную стабильность показал казанский блок. Динамовки в каждом из сетов набирали по пять очков в этом элементе (всего – 20). В атаке у фаворита было 45% реализации против 35%.

В этой серии обошлось без сюрпризов. Казань идёт дальше, и это очень важно для команды, в которой лидеры восстанавливаются к финалам.

«Заречье» зацепилось за серию

Серия между призёрами прошлого сезона просто не могла ограничиться двумя встречами, тем более что и новый игровой год подарил несколько ярких битв «Локомотива» и «Белогорья». Второй четвертьфинальный матч снова вышел непредсказуемым. «Локомотиву» не удалось воспользоваться преимуществом своей площадки и дожать соперника после победы в первой встрече. Команда Константина Ушакова была предельно мотивирована и выиграла.

«Мы вышли с настроем победить и вернуть серию в Одинцово. Перед матчем сказали друг другу, что сделаем для этого всё возможное. Мы знаем, что «Локомотив» – очень хорошая команда. И знали, что до самого последнего розыгрыша нужно давить, не отпускать. Мы же помним, как «Локомотив» в первой встрече отыгрался с 15:23. Допускать такого больше нельзя, поэтому мы держали концентрацию», – рассказала после матча Ева Павлович Мори.

Гостьи с самого начала встречи не дали усомниться в своих амбициях. Первые два сета они провели на одном дыхании. Но как только ослабили хватку в третьей партии, сразу же получили откат и потерянный сет. Поэтому в заключительном отрезке зареченки снова ускорились. Всё решилось в концовке: переднюю линию очень продуктивно прошла Юлия Бровкина, отметившаяся и на блоке, и в атаке. А финальную точку в матче поставила Ольга Бирюкова.

Многое решили ошибки. У железнодорожниц их набралось почти на целый сет (24), в то время как зареченки сами проиграли лишь 13 очков.

Счёт в серии – 1-1. Решающий матч состоится в Одинцове 16 марта.

«Уралочка» по-прежнему в игре

«Уралочка-НТМК» очнулась после холодного душа от «Корабелки». Совсем с другим настроем уральские волейболистки провели встречу на выезде. Максимальная концентрация и качественная работа над ошибками позволили команде Михаила Карполя забрать победу и сравнять счёт в серии.

В первых двух сетах гостьи с Урала полностью переиграли петербурженок. Главное, что им удалось сделать – прикрыть доигровщиц «Корабелки» Нестерову и Боброву. На двоих волейболистки забили лишь пять мячей за два сета. Поэтому нагрузку в атаке пришлось нести диагональной Талии Морено. Однако усилий её одной было явно недостаточно для победы.

В третьей партии ситуация резко поменялась: уральские волейболистки дали слабину, а «Корабелка» добавила, заставила «Уралочку» ошибаться, нервничать и в итоге выиграла третий сет. Казалось, что петербурженки могут увести встречу и на тай-брейк, но в четвёртом сете подопечные Карполя пресекли все попытки соперниц отыграться и всё-таки довели матч до своей победы.

Счёт в серии – 1-1. Решающий матч пройдёт 16 марта в Нижнем Тагиле.