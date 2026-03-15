Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужская Суперлига, 30-й тур, результаты матчей, обзор, турнирная таблица

Деру снова в игре, а «Горький» — в плей-офф. Главное из 30-го тура мужской Суперлиги
Пётр Кондаков
Сэм Деру
Комментарии
Интрига в регулярном чемпионате держалась до последнего матча.

Регулярный чемпионат в мужской волейбольной Суперлиге завершился. И последний, 30-й тур оказался крайне событийным. Тут и перестановки в лидирующей четвёрке, и борьба за последнюю путёвку в игры на вылет, и, конечно, возвращение в игру Сэма Деру.

Рассказываем о главных событиях 30-го тура.

Все результаты матчей 30-го тура

«Динамо» упустило второе место

Интрига внезапно появилась там, где её не сильно ждали. Казалось бы, москвичи должны победить немотивированное «Белогорье» и спокойно гарантировать себе второе место по итогам регулярки. Но вышло по-другому.

Полтора сета москвичи вели игру, но держалась она в основном на Максиме Сапожкове. Как только диагональный начал проседать, ситуация перевернулась. Белгородцы затащили сложную концовку второй партии, а дальше уже контролировали ход встречи. Возможно, динамовцы были не в оптимальном физическом состоянии. Как известно, плей-офф — игра вдолгую, а Константин Брянский даёт большие нагрузки. Однако, так или иначе, столичный клуб проиграл и упустил вторую строчку. А значит, вероятно, не получит преимущества своей площадки на решающих стадиях.

Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
11 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев

«Остался осадок от поражения, и даже не столько от поражения, сколько от того количества брака, который мы совершили. Отчасти ключевой стала вторая партия, в которой мы вели вплоть до самой концовки и в определённой расстановке просто упустили свои возможности, совершив тот самый брак. Я такого давно не видел – у нас 15 чистых ошибок в атаке, что очень много для нас. А если сюда добавить ещё и попадания под блок, то так «грязно» мы давно не нападали. Та сторона, которая у нас должна быть сильнейшей, дала сбой. В преддверии плей-офф для нас это такой щелчок по носу после 11 побед подряд. Будем надеяться, что мы сделаем выводы и в играх на вылет покажем свой уровень волейбола», — подвёл итоги наставник «Динамо».

«Львы» порадовали своих болельщиков:
Деру снова в строю!

Ничего не значащий в турнирном плане матч между «Локомотивом» и «Ярославичем» внезапно оказался едва ли не центральным в туре. А всё потому, что вернулся в игру Сэм Деру. Бельгийский доигровщик пережил рецидив онкологического заболевания, прошёл курс химиотерапии, но, как и обещал, будет помогать команде в плей-офф.

Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
13 марта 2026, пятница. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Ярославич
Ярославль
Локомотив: Николов, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Ярославич: Куликов, Хрусталёв, Бобров, Насри, Шустров, Лаптев, Поторочин, Свентицкис, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Драгунов, Кураш

Конечно, пока что физическое состояние бельгийца далеко от идеального. Лечение не могло не оставить свой отпечаток. Однако главное, что Сэм победил. А для «Локомотива» это огромный моральный допинг перед предстоящим плей-офф.

Во встрече с «Ярославичем» Деру отыграл два сета и набрал четыре очка. И, конечно, ему устроили стоячую овацию. Кстати, «Локомотив» установил рекорд: на всех 15 домашних матчах регулярки клуб продал все билеты. Разумеется, в плей-офф будет то же самое.

«Кайф, конечно. Я очень рад вернуться, но после полутора сетов подустал. Спустя три недели тренировок я играю – в это трудно поверить. Скоро плей-офф, я хочу быть готов помогать команде. Мне 33 года, и у меня всё еще мурашки в начале игры. Пока это так, я хочу играть. Я обожаю это чувство», – радовался Сэм после матча.

«Горький» расстроил «Оренбуржье»

Самая жаркая борьба, пусть и заочная, разгорелась за последнюю путёвку в плей-офф между «Горьким» и «Оренбуржьем».

Команда Антона Вольвича свою часть задачи выполнила, совершив камбэк в гостевом матче с «Динамо-ЛО». Оренбуржцы уступали 0:2 по сетам и 21:23 – в третьей партии, отыгрывали матчболы, вновь «горели» на тай-брейке 10:12, но за счёт огромного желания смогли вытащить матч. Правда, этого было мало — нужно было дождаться осечки «Горького» в матче с «Газпромом-Югра».

Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
13 марта 2026, пятница. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
2 : 3
Оренбуржье
Оренбург
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Кузнецов, Дмитриев, Васни, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Оренбуржье: Кулыгин, Александров, Павлов, Рукавишников, Некипелов, Юцевич, Убипарип, Максименко, Рахматуллин, Купряшкин, Ткаченко, Хлякин, Кудряшов

Верилось в это изначально с большим трудом, всё же сургутянам уже ничего не было нужно. Однако первые два сета могли зажечь огонёк надежды в сердцах оренбуржцев. Команды обменялись партиями, при том что гости смотрелись откровенно лучше в атаке. Но в спорте каждый решает свои задачи. Югорчане начали активно подключать молодёжь, нижегородцы же этим воспользовались. Хотя на тай-брейк шанс у гостей был, однако не хватило хладнокровия.

Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Горький
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Газпром-Югра
Сургут
Горький: Титов, Агапов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Кульков, Довгань, Никитин, Ищенко, Масько
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Гусамов, Петренко, Голованов, Нагаец, Ткачев, Кириллов, Вишневецкий, Родичев, Костадинов

«Оренбуржье» немного жаль, но свой шанс они упустили сами. Поражение от МГТУ в 29-м туре стало решающим. Ну а нижегородцы не просто вошли в плей-офф, но и смогли подняться на 11-е место. И теперь сыграют с «Динамо-ЛО». Интрига здесь в том, что оба матча регулярки остались за волжанами.

Что ещё было в 30-м туре?

«Зенит» из Санкт-Петербурга воспользовался подарком «Динамо» и занял вторую строчку, обыграв «Кузбасс». Владимир Алекно дал отдохнуть ряду основных игроков, но и резервисты справились. Тем более что Владислав Бабкевич им активно помогал.

«Енисей» и «Динамо-Урал» устроили настоящий триллер. Красноярцы в этой игре боролись за седьмое место, уфимцы — за 11-е. Три сета команды шли ноздря в ноздрю. У гостей были шансы в каждой из этих партий, но выиграть получилось только одну — вторую. В третьем игровом отрезке у уральцев были сетбол и доигровка, но они не реализовали возможность. «Енисей» же свои моменты использовал. И поднялся на седьмое место.

Игроки МВК «Енисей»

Игроки МВК «Енисей»

Фото: МВК «Енисей»

Красноярцы обошли «Нову», которая не смогла ответить в домашнем матче с казанским «Зенитом». Лидер приехал в Самару без главного тренера Алексея Вербова, а также Дмитрия Волкова, Максима Михайлова и Артёма Вольвича, но победу всё равно забрал, пусть и пришлось понервничать.

«Факел» переиграл МГТУ и остался на девятом месте. «Студенты» же теперь должны ждать окончания сезона в Высшей лиге «А» и надеяться, что «Югра-Самотлор» как минимум не выиграет этот турнир.

Что будет в плей-офф?

Первые четыре команды получают возможность перевести дух и подготовиться к плей-офф. А вот у клубов, которые заняли 5-12-е места, возможности отдохнуть нет. Уже во вторник стартуют встречи квалификационного раунда. Пары выглядят следующим образом:

  • «Динамо-Урал» (12) — «Белогорье» (5);
  • «Горький» (11) — «Динамо-ЛО» (6);
  • «Газпром-Югра» (10) — «Енисей» (7)4
  • «Факел-Ямал» (9) — «Нова» (8)

Первые матчи пройдут 17-18 марта на площадках команд, указанных первыми. Ответные — 21 марта. Если команды наберут одинаковое число очков в этих встречах, то сыграют «золотой» сет.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android