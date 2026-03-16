Главные герои финиша регулярки! Кто был лучшим в 30-м туре мужской Суперлиги?

Финальный, 30-й тур мужской волейбольной Суперлиги не принёс болельщикам каких-то сумасшедших рекордов, но в нём были яркие выступления. Причём от мотивации команд они не зависели. Например, «Белогорье», которому, казалось, ничего было не нужно, обыграло «Динамо» на выезде и лишило москвичей второй строчки в таблице. Казанский «Зенит» тоже мог бы почивать на лаврах, однако, даже дав отдохнуть лидерам, победил в Самаре.
А в нижней части турнирной таблицы отчаянную борьбу за место в плей-офф вели «Горький» и «Оренбуржье». В этой борьбе команда Антона Вольвича уступила, но покинула поле боя с высоко поднятой головой, порадовав своих болельщиков красивым камбэком в матче с «Динамо-ЛО».
Так что героев было предостаточно. Ну а кто был лучшим игроком на финише регулярного чемпионата, как и всегда, решаете вы!
Мохамед Аль Хачдади («Белогорье»)
Ох какой оптимизм внушила игра диагонального болельщикам «Белогорья» перед плей-офф! Марокканец в этом сезоне много времени пропустил из-за травмы, а потом долго и упорно набирал форму. Но, кажется, смог сделать это в самый нужный момент – к плей-офф! В игре с «Динамо» Аль Хачдади реализовал 61% атак без единой ошибки, набрал 18 очков и стал самым полезным игроком своей команды («+14»). Если такой уровень игры африканец сохранит в решающей части сезона, соперникам «львов» не позавидуешь.
Дмитрий Кудряшов («Оренбуржье»)
Для оренбуржцев последним шансом зацепиться за место в плей-офф был выездной матч с «Динамо-ЛО». И они сделали всё, что было в их силах – отыграли матчболы и совершили камбэк с 0:2. И главным инициатором погони стал местный воспитанник. 16 очков при 62% в атаке и отличный приём — те же 62% доводки без единой ошибки! Более того, в концовке встречи Кудряшов стал главной опцией для связующих и свои шансы реализовал, не заметив блока сосновоборцев. Подняться на 12-е место так и не получилось, но этот матч «Оренбуржье» и Дмитрий точно могут занести себе в актив.
Андрей Сурмачевский («Зенит-Казань»)
Доигровщик в этом сезоне играет не так много, но в матче с «Новой» получил шанс провести на площадке всю встречу и выглядел очень здорово. Выдержал приём, давил на соперников на подаче, да и в атаке показал гроссмейстерские 58% реализации. Очень сбалансированный матч для Сурмачевского. Ну и победа Казани, конечно, принесла Андрею дополнительных вистов.