Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужская Суперлига-2025/2026, рейтинг лучших игроков 30-го тура: Аль Хачдади, Сурмачевский, Кудряшов

Главные герои финиша регулярки! Кто был лучшим в 30-м туре мужской Суперлиги?
Пётр Кондаков
Рейтинг: лучший игрок 30-го тура мужской Суперлиги
Комментарии
Игроки решали разные задачи, но сделали это блестяще.

Финальный, 30-й тур мужской волейбольной Суперлиги не принёс болельщикам каких-то сумасшедших рекордов, но в нём были яркие выступления. Причём от мотивации команд они не зависели. Например, «Белогорье», которому, казалось, ничего было не нужно, обыграло «Динамо» на выезде и лишило москвичей второй строчки в таблице. Казанский «Зенит» тоже мог бы почивать на лаврах, однако, даже дав отдохнуть лидерам, победил в Самаре.

А в нижней части турнирной таблицы отчаянную борьбу за место в плей-офф вели «Горький» и «Оренбуржье». В этой борьбе команда Антона Вольвича уступила, но покинула поле боя с высоко поднятой головой, порадовав своих болельщиков красивым камбэком в матче с «Динамо-ЛО».

Так что героев было предостаточно. Ну а кто был лучшим игроком на финише регулярного чемпионата, как и всегда, решаете вы!

Турнирная таблица мужской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Мохамед Аль Хачдади («Белогорье»)
Фото: ВК «Белогорье»
1 место

Мохамед Аль Хачдади («Белогорье»)

Ох какой оптимизм внушила игра диагонального болельщикам «Белогорья» перед плей-офф! Марокканец в этом сезоне много времени пропустил из-за травмы, а потом долго и упорно набирал форму. Но, кажется, смог сделать это в самый нужный момент – к плей-офф! В игре с «Динамо» Аль Хачдади реализовал 61% атак без единой ошибки, набрал 18 очков и стал самым полезным игроком своей команды («+14»). Если такой уровень игры африканец сохранит в решающей части сезона, соперникам «львов» не позавидуешь.

Дмитрий Кудряшов («Оренбуржье»)
Фото: ВК «Оренбуржье»
2 место

Дмитрий Кудряшов («Оренбуржье»)

Для оренбуржцев последним шансом зацепиться за место в плей-офф был выездной матч с «Динамо-ЛО». И они сделали всё, что было в их силах – отыграли матчболы и совершили камбэк с 0:2. И главным инициатором погони стал местный воспитанник. 16 очков при 62% в атаке и отличный приём — те же 62% доводки без единой ошибки! Более того, в концовке встречи Кудряшов стал главной опцией для связующих и свои шансы реализовал, не заметив блока сосновоборцев. Подняться на 12-е место так и не получилось, но этот матч «Оренбуржье» и Дмитрий точно могут занести себе в актив.

Андрей Сурмачевский («Зенит-Казань»)
Фото: ВК «Зенит-Казань»
3 место

Андрей Сурмачевский («Зенит-Казань»)

Доигровщик в этом сезоне играет не так много, но в матче с «Новой» получил шанс провести на площадке всю встречу и выглядел очень здорово. Выдержал приём, давил на соперников на подаче, да и в атаке показал гроссмейстерские 58% реализации. Очень сбалансированный матч для Сурмачевского. Ну и победа Казани, конечно, принесла Андрею дополнительных вистов.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android