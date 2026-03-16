Чемпионок уже выбили! Итоги решающих четвертьфинальных матчей женской Суперлиги

Зрители женской волейбольной Суперлиги узнали всех участников полуфинальных серий. После двух встреч дальше прошли казанское и московское «Динамо», а после третьей к ним добавились «Уралочка-НТМК» и «Заречье-Одинцово». А вот чемпионки 2025 года из калининградского «Локомотива» дальше не прошли и сложили с себя полномочия.

«Уралочка» снова в большой игре!

«Уралочка-НТМК» заставила понервничать своих болельщиков и в третьем матче. Дебютанты лиги из «Корабелки» оказали достойное сопротивление гранду, однако команда Михаила Карполя проявила характер и всё-таки вытащила победный билет в полуфинал. Таким образом, уральские волейболистки впервые с 2022 года возвращаются в топ-4.

Первые два сета получились валидольными – в них командам пришлось выходить за пределы привычных 25 очков. В первой партии гостьи заработали два сетбола, однако реализовать ни один из них так и не смогли. Затем ситуация поменялась: теперь уже уральские волейболистки упустили удачу в концовке сета, и «Корабелка» сравняла счёт в третьей встрече серии – 1:1.

Решающим в матче стал третий игровой отрезок, в котором «Уралочка» на подачах Тицы и Вагановой выдавала шикарные отрезки. К тому же уральским волейболисткам удалось справиться с главным бомбардиром соперника Талией Морено, покинувшей площадку с шестью очками и 24% реализации.

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК» Фото: ВК «Уралочка-НТМК»

А в заключительной партии вернулась та «Уралочка», которая уверенно завершила регулярку на втором месте и с серией из 15 побед. Хозяйки выдали идеальный сет и превзошли соперниц во всех компонентах: атака – 14:9, блок – 5:0, подача – 1:0. Светлана Сафронова пыталась найти достойную замену основному бомбардиру, однако «Уралочка» уже набрала скорость и останавливаться по пути в полуфинал не собиралась – 25:12 и 3:1.

«Локомотив» дальше не поедет

Во второй паре «Заречье-Одинцово» остановило «Локомотив». Это значит, что впервые за всю историю клуба (с сезона-2018/2019) железнодорожницы не доберутся до финала. «Заречье» выдало фантастический матч, переиграв калиниградскую команду во всех компонентах: атака – 39% против 31%, блок – 17:13, подача – 5:2. «Локомотив» сложил чемпионские полномочия.

Волейболистки «Заречья» с первых розыгрышей прессинговали соперниц, причём так мощно, что даже 18% позитивной доводки смогли конвертировать в 41% реализованных мячей в нападении. Такая эффективная атака привела к двукратному преимуществу по очкам в этом элементе – 13:7.

С самого начала обозначились и лидеры нападения: в обеих командах ими стали диагональные – Елена Младенович и Киси Насименто. Но если у волейболистки «Заречья» была подмога в лице Ольги Бирюковой, то бразильянке пришлось отбиваться от соперниц одной. К результативным атакам зареченки добавили ещё и очки на блоке – 5:2. Поэтому неудивительно, что подмосковные волейболистки уверенно забрали первый сет.

Игроки ВК «Заречье-Одинцово» Фото: ВК «Заречье-Одинцово»

Вторая партия прошла уже в более равной борьбе. После эмоционального тайм-аута Андрея Воронкова железнодорожницы зацепились за счёт, и в концовку сета команды вошли с небольшой разницей в счёте. В ключевой момент классно сработала Елена Младенович, выдавшая шикарную серию подач, одна из которых завершилась эйсом. Закрыла же партию стена из рук Юлии Бровкиной. Центральная «Заречья» поставила два «чехла». Именно блок, похоже, стал ключевым элементом в этой партии – 7:3.

На старте третьего сета эмоции накалились настолько, что пришлось вмешиваться главному арбитру. Ольга Костюкевич получила «горчичник» за излишнюю эмоциональность. Но это не помешало «Локомотиву» создать интригу и ввязаться в борьбу. Железнодорожницы впервые вышли вперёд, однако зареченки навязали соперницам борьбу. Игра была равной, плотной, и в концовку команды зашли при счёте 20:20. Там «Локо» был чуть сильнее: Аслямова и Киси дали огня в атаке и решили всё в свою пользу.

Киси Насименто Фото: ВК «Локомотив» Калининград

Четвёртый сет своим началом напоминал третий, но завершился иначе – победой «Заречья». Юлия Бровкина на своей подаче отыграла отставание, после чего подключилась Ольга Бирюкова. Доигровщица мощно зафиналила концовку сета, выдав серию успешных атак, одна из которых принесла матчбол. Красивую же точку в серии поставила скидка Евы Павлович Мори – 25:21 и 3:1. «Заречье» идёт дальше, а «Локомотив» выбывает из борьбы за медали.

Кто сыграет в полуфиналах Суперлиги?

Полуфинальные пары выглядят так:

«Динамо-Ак Барс» – «Динамо» Москва;

«Уралочка-НТМК» – «Заречье-Одинцово».

Первые матчи пройдут 20-21 марта.