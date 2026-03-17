Всё самое важное о плей-офф мужской Суперлиги. Как будет определяться чемпион России?

В мужской волейбольной Суперлиге наступает самая интересная часть сезона. Регулярный чемпионат остался позади, он отсеял четыре слабейшие команды. А остальные 12 сыграют в плей-офф, чтобы ответить на главный вопрос — кто станет чемпионом России?

Рассказываем всё, что нужно знать о предстоящих сражениях!

Кто сыграет в плей-офф?

После 30 туров регулярного чемпионата в плей-офф борьбу продолжат 12 сильнейших команд.

Cостав участников плей-офф Суперлиги:

«Зенит-Казань»;

«Зенит» Санкт-Петербург;

«Динамо» Москва;

«Локомотив» Новосибирск;

«Белогорье» Белгород;

«Динамо-ЛО» Сосновый Бор;

«Енисей» Красноярск;

«Нова» Самарская область;

«Факел Ямал» Новый Уренгой;

«Газпром-Югра» ХМАО-Югра;

«Горький» Нижний Новгород;

«Динамо-Урал» Уфа.

Формат плей-офф

Команды, занявшие места с первого по четвёртое на предварительном этапе (это «Зенит-Казань», «Зенит» СПб, «Динамо» и «Локомотив»), напрямую прошли в четвертьфинал. Клубы, занявшие 5-12-е места, сыграют квалификационный раунд. Победители пройдут в четвертьфинал, а проигравшие отправятся в предварительный этап Кубка России.

При этом сетка плей-офф гибкая. На каждом из этапов пары будут составляться в соответствии с местами, занятыми командами на предварительном этапе. Сильнейший клуб будет играть со слабейшим из оставшихся, второй – с предпоследним и так далее. Полностью структура плей-офф выглядит следующим образом:

квалификационный раунд — два матча на площадках каждой из команд, в случае равенства очков «золотой» сет до 15 очков;

четвертьфиналы — серии до двух побед;

полуфиналы — серии до трёх побед;

финал и серия за третье место — до трёх побед.

Квалификационный раунд мужской Суперлиги

Первые матчи пройдут 17 и 18 марта, ответные — 20 и 21 марта. Сначала команды сыграют на площадках клубов с более низким посевом – в Уфе, Нижнем Новгороде, Сургуте и Новом Уренгое. Ответные игры пройдут, соответственно, в Туле (там принимает соперников «Белогорье»), Сосновом Бору, Красноярске и Самаре.

Первые матчи квалификационного раунда:

17 марта, 17:00 мск. «Динамо-Урал» (12) – «Белогорье» (5);

18 марта, 17:00. «Газпром-Югра» (10) – «Енисей» (7);

18 марта, 17:00. «Факел Ямал» (9) – «Нова» (8);

18 марта, 19:00. «Горький» (11) – «Динамо-ЛО» (6).

Вторые матчи квалификационного раунда:

20 марта, 19:00. «Белогорье» – «Динамо-Урал»;

21 марта, 13:00. «Енисей» – «Газпром-Югра»;

21 марта, 16:00. «Нова» – «Факел Ямал»;

21 марта, 17:30. «Динамо-ЛО» – «Горький».

Как и когда пройдут четвертьфиналы?

Пары 1/4 сформируют с учётом результатов регулярного чемпионата. Команда с наивысшим рейтингом встретится с командой, имеющей низший рейтинг. Клуб, ставший вторым, сыграет с клубом, получившим предпоследний рейтинг, и так далее. Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед.

В случае равенства побед после двух матчей решающая игра пройдёт на поле команды с более высоким рейтингом.

Расписание четвертьфинальных серий*:

первые матчи — 24 марта;

вторые матчи — 28 марта;

третьи матчи (при необходимости) — 31 марта.

*даты предварительные и могут измениться

Когда станут известны финалисты?

Полуфинальные серии пройдут до трёх побед. Первый, второй и, если потребуется, пятый матчи серии будут проходить на площадке команды, имеющей более высокий рейтинг.

Расписание полуфинальных серий*:

первые и вторые матчи — в промежутке с 3 по 6 апреля;

третьи и, если потребуется, четвёртые матчи — в промежутке с 9 по 12 апреля;

если потребуется, пятые матчи — в промежутке с 15 по 16 апреля.

*даты предварительные и могут измениться

Когда определится чемпион?

Как и в полуфиналах, «золотая» и «бронзовая» серии пройдут до трёх побед. Первый, второй, и, если потребуется, пятый матчи сыграют на площадке команды с более высоким рейтингом.

Расписание финальных серий*:

финал — 21, 23, 27, 29 апреля, 2 мая;

«бронзовая» серия — 20, 22, 26, 28 апреля, 2 мая.

*даты предварительные и могут измениться

Кто фаворит мужской Суперлиги-2025/2026?

Смело можно выдвигать в претенденты на чемпионство всю первую четвёрку. Казанский «Зенит» – действующий чемпион России и победитель регулярки. К тому же казанцы успели выиграть Суперкубок. У их одноклубников из Санкт-Петербурга пока нет трофеев в своей истории, но они голодны до побед, обладают очень сильным составом, а у руля – Владимир Алекно.

Московское «Динамо» в этом сезоне успело выиграть Кубок Победы и всегда претендует на самые высокие места. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка России и финалист Суперкубка. Не стоит сбрасывать со счетов и «Белогорье», которое два последних сезона завершало в медалях.

Где смотреть трансляции матчей плей-офф?

Встречи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на каналах холдинга «Матч», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.

