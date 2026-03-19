Интервью со звездой волейбольного ЧМ-2025 Симеоном Николовым. Как он оказался в России?

Мужская сборная Болгарии по волейболу изрядно пошумела на чемпионате мира осенью 2025 года. Команде Джанлоренцо Бленджини удалось переписать историю и спустя 55 лет вернуться на пьедестал, получив серебряные медали.

А один из главных героев громкого этого громкого успеха Симеон Николов сейчас играет в России. В межсезонье уникальный связующий ростом выше 2 м присоединился к «Локомотиву» и за несколько месяцев успел впечатлить сотни болельщиков, причём не только в Новосибирске.

«Чемпионат» поговорил с Николовым о России, «Локомотиве», болгарском тренере Пламене Константинове, триумфе на Филиппинах, несбывшейся мечте покорить НБА, главной цели в карьере и многом-многом другом.

Знакомьтесь с зажигающейся звездой мирового волейбола!

«Италия? Предпочитаю бороться за медали в России»

– Симеон, поздравляю с выходом в четвертьфинал. «Локомотив» закончил регулярку на четвёртом месте и пропускает первый этап. Как считаешь, такая пауза пойдёт на пользу команде перед важными играми?

– Спасибо за поздравление. Да, конечно. У нас будет больше времени для того, чтобы заняться физической подготовкой. Также будет время на отдых и восстановление. Поэтому, думаю, это очень хорошо для команды.

– Но ваш соперник по четвертьфиналу будет в игровом тонусе.

– Да. Но в плей-офф все будут хорошей форме, потому что все хотят победить. Мы тоже, так что просто попробуем играть ещё лучше (улыбается).

– До этого ещё несколько дней. Поэтому давай перейдём к тому, как ты оказался в России. Я имею в виду, что это твой первый в профессиональной карьере трансфер, и ты выбрал наш чемпионат. Почему?

– Россия была единственным вариантом, где мне предложили роль основного связующего. Я хотел именно играть, а не быть вторым номером. Другими словами, я сделал выбор в пользу тяжёлого чемпионата, где буду на площадке и смогу вырасти профессионально, ещё и в хороших условиях.

– Но большинство игроков предпочитает итальянский чемпионат, чтобы развиваться и прогрессировать.

– Есть такое. У меня тоже была возможность выбрать итальянский чемпионат, но я не захотел попасть в худшую команду итальянской лиги. Я предпочитаю бороться за медали в России.

– В интернете есть информация, что на твой переход повлияли дружеские отношения твоего папы Владимира Николова и Пламена Константинова, которые вместе играли в сборной.

– Возможно. Но я не уверен, что это сыграло большую роль. Думаю, если бы Пламену не нравилось, как я играю, то он бы не взял меня в команду. Конечно, они играли вместе, и у них дружеские отношения, но, думаю, ему просто нужен был молодой игрок.

– Уверена, немногие знают, что твой дядя Петар Шопов тоже работает в «Локомотиве», но в женском. До этого сезона он работал в мужском, в Новосибирске. Ты спрашивал у него про «Локо»?

– Да, мы говорили чуть-чуть о Новосибирске и чемпионате России. Он сказал мне, что чемпионат тяжёлый и расслабляться нельзя. Здесь есть как сильные команды, так и не очень, и надо сохранять концентрацию в каждом матче. Говорил, что сезон очень длинный и тяжелый для психики и тела, и для этого нужно быть в хорошей форме и всё делать на высоком уровне. Но также он рассказал много хорошего, говорил, что мне будет интересно.

– Тебя не напугали огромные расстояния, количество перелётов и погода? Совсем недавно в Новосибирске был 30-градусный мороз.

– Да, было такое (улыбается). Я знал, что будет очень холодно и много перелётов, но меня это совсем не беспокоит. Я приехал сюда, чтобы играть в волейбол. Сейчас это мой приоритет, а в будущем посмотрим, будет ли у меня возможность выбирать страну, учитывая погоду (улыбается). Сейчас, в начале карьеры, я должен собрать всю волю в кулак и играть там, где могу играть.

«В Новосибирске меня не узнают. Я такой же, как и все»

– Настоящий ажиотаж вокруг тебя начался ещё в конце прошлого сезона, когда появилась информация, что ты будешь играть в России. Такое повышенное внимание на тебя не давит?

– Вовсе нет. Волейбол – это моё любимое занятие. То, от чего я получаю удовольствие. А повышенное внимание мне нравится. Оно означает, что люди рассчитывают на меня, что у меня большие цели и задачи. Поэтому я думаю, что ажиотаж вокруг меня – это даже хорошо, я не боюсь этого.

– Уверена, что в Болгарии тебя часто узнают на улице. А как с этим дела обстоят в Новосибирске?

– Здесь меня не узнают (улыбается). Но в этом есть свои плюсы. Мы в большом городе, здесь полно людей, все работают, студенты, опять же, каждый занят своим делом. Честно говоря, я такой же, как и все. Вообще не думаю об этом. Это никак не влияет на мою жизнь сейчас.

– Как тебе российский чемпионат в целом? Можешь выделить кого-то из соперников?

– Первые четыре команды очень хороши. Все разные, отличаются и тактикой, и подбором игроков. Нельзя сказать, что есть одна сильнейшая команда.

– Казанский «Зенит» в Суперлиге проиграл всего дважды, и оба раза – «Локомотиву». Интересная тенденция?

– Да, мы выиграли у них в чемпионате, зато они победили нас в самой важной игре – в финале Суперкубка. Так что для них на самом деле не так уж и важно, что мы выиграли у них в чемпионате. Я имею в виду, что они заняли первое место в регулярке, взяли Суперкубок, поэтому и не слишком переживают из-за матчей с нами. Не уверен, что мы встретимся в плей-офф, но если так случится, то это будет очень напряжённая серия. И будет очень интересно посмотреть, кто же из нас дойдет до конца.

– Что в этом сезоне должно стать сильной стороной «Локомотива», чтобы ваша команда выиграла чемпионат?

– Нам необходимо быть в превосходной физической форме, чтобы играть на 100%. И нам нужно научиться лучше играть в защите. Нужно отрабатывать высокие передачи и делать элементарные вещи верно, не допускать ошибок. И тогда у нас будут довольно хорошие шансы.

– Ты попал в символическую сборную первого круга Суперлиги вместе с Дмитрием Лызиком. Согласен с результатами голосования? Кого бы сам ещё отметил?

– Честно говоря, я не знаю, кто голосовал и как это работает. Я счастлив, что и Лызик в ней, рад и за остальных ребят. Но на самом деле это не так уж и важно. Знаешь, я бы гораздо больше хотел получить командную награду в конце сезона, чем какую-то индивидуальную по ходу турнира.

– Симеон, по твоему карьерному пути складывается такое впечатление, что ты приносишь удачу и чемпионство команде, в которой играешь. Так было в Болгарии с «Левски», затем – в США. Ты считаешь себя счастливчиком?

– Да нет. Просто я стараюсь быть полезным для своей команды и оказывать позитивное влияние на коллектив, где бы ни играл. Повезло мне с тем, что я высокий (улыбается). А хороший результат – это итог работы, которую я выполнял годами. Не думаю, что какому-либо спортсмену в его карьере повезло с его достижениями. Это всё результат упорной работы и силы воли. Быть на площадке, проявлять себя в игре – вот что важно.

– Возможно, ты принесёшь удачу и «Локо»?

– Надеюсь. Но как я уже сказал, мы добиваемся успеха не благодаря везению. Команда этого очень хочет, поэтому мы усердно работаем. У нас есть цель – побороться за золото. Поэтому, что бы ни случилось в плей-офф, всё будет определяться не удачей или случаем, а нашей упорной работой.

«В 95% случаев я подойду к нападающему и извинюсь»

– В игре ты всегда на виду. Много атакуешь, входишь в топ-5 эйсменов и в топ-10 блокирующих лиги. Таким результатам позавидуют даже нападающие. Был ли хоть один матч, где ты не набирал очки?

– Мне очень нравится забивать (улыбается). Это полезно для команды, а ещё оказывает давление на соперника. Думаю, в последний раз я не набрал ни одного очка в финале чемпионата мира с Италией. Наверное, это был единственный такой матч в моей карьере.

– А для тебя важно забивать в каждом матче?

– Я не думаю об этом таким образом. Просто делаю то, что необходимо команде для победы в матче. Если для того, чтобы команда выиграла, мне придётся остаться без очков, то буду делать так, как нужно.

– Насколько быстро тебе удалось приручить российский «Волар»?

– Однозначно это не самый любимый мой мяч (улыбается). Но это мяч, которым играют здесь, в чемпионате России,, и мне нужно относиться к этому с уважением и тренироваться с ним. Думаю, для меня это ещё и полезный опыт – играть совершенно другим мячом. Да, опыт с другим мячом и в другой атмосфере – это очень позитивные и развивающие моменты.

– Перед подачей соперника ты уже знаешь, кому будешь пасовать?

– Конечно. Мы смотрим много видео, разбираем много тактических приёмов. Поэтому у нас есть план практически на любую игровую ситуацию. И да, перед подачей, перед возобновлением игры всегда есть мысли, что делать дальше.

– Если нападающий ошибается, многие связующие пытаются сразу дать ему шанс исправиться. Ты тоже придерживаешься этой логики?

– Всё зависит от обстоятельств: игры связующего, состояния нападающего, действий блокирующих на другой стороне. От очень многих факторов!

– Ты злишься, когда нападающий несколько раз подряд не забивает?

– Это часть нашей работы. Думаю, я довольно спокойный и понимающий парень, когда дело касается чего-то подобного. Наверное, в 95% случаев я сам подойду к нападающему, чтобы извиниться и сказать, мол, всё ок, следующая передача тебе будет лучше. Так что я вообще не злюсь по этому поводу.

– Никола Йовович в своём интервью назвал тебя уникальным связующим, каких в мировом волейболе не было много десятилетий. Как воспринимаешь такие комплименты? И считаешь ли ты сам себя уникальным?

– Да, я считаю себя уникальным. Просто потому, что таких игроков не так уж много. Имею в виду, что не так много связующих такого же роста. Но я бы не сказал, конечно, что делаю в игре что-то невероятное или безумное. Знаешь, я просто нашёл свой стиль игры и буду придерживаться его, пока он эффективен. У каждого он свой. И моя манера игры действительно отличается от действий многих других связующих.

– А для тебя самого, кто сейчас связующий №1 в мире?

– Майка Кристенсон – лучший связующий мира прямо сейчас.

– Кстати, Пламен Константинов в прошлом был очень техничным игроком. Много времени уделяете технической стороне на тренировках?

– Да. Я знаю, что Пламен был очень хорош, когда играл. Он действительно полагается на технику и хочет улучшить технику других. И я думаю, что Пламен скучает по игре в волейбол. Поэтому он пытается повторить некоторые из своих успехов, которых он добился как спортсмен, через своих игроков.

– Говорят, он очень требовательный наставник. С тебя спрос повышенный?

– Думаю, да. Он знает, что я молодой, и хочет меня подтолкнуть к лучшим результатам, потому что я не всегда сосредоточен, не всегда в лучшей форме. Поэтому он просто хочет подтолкнуть меня на правильный путь.

«Мурашки пробегают, когда пересматриваю матчи ЧМ»

– О сборной Болгарии после чемпионата мира заговорили все. Команда, которая занимала 16-е место в мировом рейтинге, смогла не просто выйти из группы, но и дойти до финала. Ты верил, что такое вообще возможно?

– Да. Я бы сказал, мы ожидали этого. Мы сами проложили себе путь к финалу. Знали, что команды, против которых мы играли, были примерно на том же уровне, что и мы. Поэтому у нас было представление, что если будем хорошо играть и покажем себя на площадке, то сможем выйти в финал.

– А что изменилось по сравнению с Лигой наций? Там ведь Болгарии не удалось пробиться в финальную стадию.

– Думаю, мы просто улучшили свою игру за то короткое время, что у нас было. У нас молодая команда, и мы использовали неудачу в Лиге наций как опыт. Также мы использовали опыт нашего тренера. Он многому нас научил. Этим и интересен спорт: ты не всегда можешь быть успешным, поэтому, чтобы прогрессировать, нужно меняться. И то, что не получилось сделать в Лиге наций, мы исправили на чемпионате мира, показав лучший волейбол. Иногда нужно просто продолжать прогрессировать и бороться. И мы сделали это.

– Знаю, что игроки сборной Болгарии не использовали телефоны во время чемпионата мира. Трудно ли дался такой опыт в реалиях XXI века?

– Это правда, мы разговаривали только с родителями. Но это было не так уж тяжело. Я и сам не хотел общаться с другими людьми, хотел оставаться в изоляции, не слышать посторонний шум. Тем более что волнения и эмоций вокруг было много. Поэтому мы просто спокойно ждали возможности пообщаться со всеми уже после финала чемпионата мира.

Сборная Болгарии на награждении ЧМ-2025

– Прошло уже несколько месяцев. Пересматривал какие-то игры?

– Да, я пересмотрел каждую. Мне нравится пересматривать свои игры и анализировать, что я сделал правильно, а что нет.

– Какие были эмоции, когда смотрел на это со стороны?

– Знаешь, мурашки по коже пробегают, когда смотришь на реакцию всех и на то, как много это для нас значило. Думаю, мы действительно очень этого хотели. Поэтому мне ещё более приятно пересматривать эти игры.

– Как справиться с эйфорией после такого громкого успеха?

– Нужно просто сосредоточиться на том, что происходит сейчас. Этот успех уже в прошлом, и теперь он никому уже не интересен. Так что нужно просто оставаться мотивированным и стремиться это повторить.

– Ты понимаешь, что после серебряных медалей на чемпионате мира от сборной Болгарии будут ждать наград и на других турнирах. Вы готовы к тому, что сейчас на вас будет настраиваться каждый соперник?

– Конечно. Этого мы и ждём. Не хотим, чтобы нас недооценивали. Мы хотим играть против хороших команд, бороться с лучшими сборными, а не выступать против команд второго эшелона. Мы хотим играть в классный волейбол против лучших сборных мира. В этом и есть суть спорта.

– Симеон Николов до чемпионата мира и после него – это два разных человека и игрока? Произошли какие-то значимые изменения?

– Нет, совсем нет. Ничего не изменилось. Всё то же самое. Тренировки те же, тот же парень, всё то же самое осталось (улыбается).

– Не считаешь себя суперзвездой?

– Нет. А ты считаешь (улыбается)?

– Я не знаю. Просто спрашиваю тебя о внутренних ощущениях.

– Думаю, у меня всегда было такое отношение: если хочешь быть хорошим игроком, должен быть уверен в себе. Ты должен быть как пёс на площадке и за её пределами. Думаю, это очень важно. Нельзя всегда быть хорошим мальчиком. Понимаешь, нужно быть напористым.

«Если бы не волейбол, я бы постарался добраться до НБА!»

– Каково это – играть с братом в одной команде?

– Это здорово. Мы всегда хотели играть вместе. И теперь есть такая возможность. Честно говоря, это очень весело.

– Вы часто высказываете друг другу претензии по игре? Например, ты не так отдал ему пас, а он не может принять или забить.

– Бывает, но я ему ничего не говорю, просто слушаю. Он со мной разговаривает. А ему есть что сказать (улыбается). Я имею в виду, что он играет лучше меня, он старше меня и опытнее, поэтому обычно просто слушаю его.

– У вас спортивная семья, где все играют в волейбол: папа, мама, дядя, брат. Твоя жизнь вообще могла пойти по какому-то другому пути?

– Конечно. Думаю, если бы не волейбол, то я был бы баскетболистом. Пошёл бы в НБА или ещё куда-то. Но точно выбрал бы спорт, потому что это очень весело и не похоже на работу. Да, я точно постарался бы добраться до НБА!

– Эх, НБА потеряла отличного игрока!

– Да, я тоже так думаю (смеётся).

– А ты сразу определился со своим амплуа в волейболе?

– Да на самом деле я и не выбирал ничего. Мне было лет пять, когда начал играть как связующий. С тех пор просто ничего не менял.

– Кто был для тебя образцом для подражания в юном возрасте?

– Мне всегда нравился Бруно. Он был очень хорош и являлся лидером на площадке. Так, за кем я ещё наблюдал (вспоминает)… Джанелли! Он до сих пор лучший. И, конечно, Майка Кристенсон. Есть много парней, на которых я смотрел, когда был молод. Кое-чему всё-таки у них научился.

– Твои родители были на чемпионате мира – 2025. Для тебя важно, чтобы они присутствовали на твоих играх?

– Я об этом особо не думаю, когда играю. Знаю, что они хотят прийти и посмотреть, потому что им приятно. Но, честно говоря, когда я играю, о них не думаю. Все мысли об игре. Однако приятно видеть их уже после матча.

– Дома все и всегда говорят о спорте?

– Да, почти всегда речь идёт о волейболе, но это наша жизнь. Поэтому я не жалуюсь (улыбается). Вся наша жизнь посвящена спорту и волейболу.

– Родные дают какие-нибудь советы?

– Честно говоря, давно не дают. Мы уже взрослые люди. Мой брат и я вроде бы знаем, что и как нам нужно делать.

«Россия похожа на Болгарию. Мне нравится страна»

– Я знаю, когда ты только приехал в Новосибирск, Сэм Деру помогал тебе адаптироваться как в России, так и в команде. Можно сказать, что он стал для тебя практически старшим братом?

– Да, мы с ним очень близки. И тот факт, что он знает английский, мне очень нравится. Сэм играет в России, кажется, уже шестой год, так что его поддержка, безусловно, помогла мне быстрее адаптироваться в Новосибирске.

– Во время его отсутствия ты говорил, что чувствуешь себя одиноким. Почему? Неужели ни с кем из команды больше не удалось найти общий язык?

– Нет, просто мы не говорили на одном языке. Теперь, когда говорим, стало намного лучше. Вот, собственно, и всё объяснение.

– После возвращения Сэма твоё настроение улучшилось?

– Да у меня всегда было хорошее настроение. А одиночество… Думаю, что все иногда чувствуют себя одинокими. Это не такая уж большая проблема. Я не чувствую грусти, когда мне одиноко. Это просто часть моей жизни на данный момент. Но в будущем, конечно, это изменится. А сейчас, да, Сэм вернулся, я общаюсь с ним, с другими товарищами по команде. Всё отлично.

– В одном из интервью ты признавался, что тебе нравится борщ. Что ещё из русской кухни ты любишь?

– Да, борщ – хороший суп, но и другие супы я люблю. Ещё мне нравятся сырники.

– Как тебе Новосибирск и Россия в целом? Было время посмотреть что-нибудь, кроме спортивных арен?

– Россия похожа на Болгарию, поэтому я к ней уже привык. Это хорошая страна. Мне нравится. В Новосибирске гулял пару раз. Город красивый. Есть несколько запоминающихся мест. Я в кино ходил, был в нескольких ресторанах.

– Видела, что ты был на хоккее.

– Да, впервые в жизни!

– Чем ещё занимаешься в свободное от волейбола время?

– Гуляю, играю на ноутбуке.

– Есть видео, где ты поешь.

– Да, я люблю слушать музыку. Это точно. И петь песни мне нравится.

– Какую музыку предпочитаешь? Есть ли любимая песня?

– Она меняется каждый день. Каждый день у меня новая любимая песня. Так что я сейчас могу назвать тебе одну, но, вероятно, завтра будет уже какая-то другая. Всё зависит от обстоятельств, от моего настроения.

– И какое у тебя сегодня настроение?

– Хорошее (улыбается). А музыка сегодня – Аlblak 52.

– И последний вопрос. Какая твоя самая большая мечта?

– Моя главная мечта – попасть на Олимпийские игры.