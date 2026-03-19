Фаворитов не победить! Как прошли первые матчи квалификационного раунда мужской Суперлиги

В мужской волейбольной Суперлиге стартовал плей-офф. Правда, четвёрка лидеров пока отдыхает – они начнут с четвертьфинала. А в деле сейчас клубы, которые заняли места с 5-го по 12-е по итогам регулярки. Они играют квалификационный раунд. И в первых матчах сенсаций не случилось – четыре победы одержали команды с более высоким посевом.

«Горький» мог обыграть «Динамо-ЛО»

«Горький» заскочил в плей-офф самым последним, однако занял 11-е место и получил удобного для себя соперника. В регулярке нижегородцы обыграли «Динамо-ЛО» и дома, и на выезде. В первом матче на вылет повторить успех не получилось, но команда Андрея Дранишникова была близка к победе.

Хозяева выкладывались и наказывали фаворита за ту россыпь ошибок, которую тот себе моментами позволял. В первой партии сосновоборцы провалились, отдав сопернику только своими ошибками 12 очков. Совершенно не попал в игру диагональный Роман Мурашко, а быстро перестроить игру у гостей не получилось. У «Горького» же проблемы с реализацией возникли у Павла Железнякова – основной ударной силы. Однако это удалось компенсировать более чистой игрой и командной защитой — уж в чём в чём, а в желании упрекнуть нижегородцев точно было нельзя.

Второй и третий сеты гости забрали, хотя борьба была равной. Сказались класс и более длинная скамейка — тот же Мурашко вернулся в концовке третьей партии и провёл её безошибочно. Но «Горький», у которого поймал кураж Железняков, оставил за собой четвёртый игровой отрезок.

И всё же фаворит победил. На тай-брейке героем стал Мурашко, в середине партии сделавший два эйса и дважды круто отзащищавшийся. К тому же уверенно действовала пара доигровщиков Мельгарехо – Бирюков, а вот хозяева предсказуемо сбились на передачи Железнякову. Диагональный, который атаковал 67 раз за пять сетов, концовку не вывез. Очко «Горький» набрал, однако победить на заказ на выезде будет сложно, хотя Андрей Дранишников после матча и был настроен оптимистично.

«Нам терять нечего. Сделаем всё возможное, чтобы сказка продолжилась и чтобы мы приехали в Нижний Новгород и ещё раз собрали прекрасный зал», – заявил специалист.

«Факел» горел недолго

В самой интригующей на бумаге паре (восьмой и девятый посев) «Факел» принимал «Нову». И полтора сета хозяева выглядели великолепно. Юри Романо напоминал о лучших образцах своей игры на ЧМ-2025, а остальные нападающие на разорванном блоке забивали свои мячи.

Но, к сожалению для уренгойцев, счастье длилось недолго. Стоило хозяевам допустить пару своих ошибок, как «+3» во второй партии превратились в «-4». И «Факел» задрожал. В третьем сете хозяева смогли зацепиться благодаря Романо и удачному отрезку от Матвея Пипунырова. Однако в концовке на балансе крепче нервы оказались у гостей – Майка Ма'а не попал в темп со своим диагональным, а попытка итальянца открутить мяч от блока в аут оказалась неудачной. Тут сыграла и замена Олега Микановича – он выпустил Владислава Полочанина на блок, и тот принёс команде решающее очко.

В четвёртой партии преимущество самарцев было уже очевидным. Откровенно наелся Романо, проигравший несколько мячей. Василий Капранов просто выдал слабый матч, а после того как команда лишилась двух основных нападающих, выигрывать сложно.

«Нова» победила, несмотря на то что в третьем сете из-за повреждения потеряла основного связующего Николу Йововича. Теперь дома команде Микановича достаточно выиграть два сета. Способен ли «Факел» вернуть интригу в противостояние? Да, если получится избежать своих ошибок и нервов. Пока же получается, что уренгойцы проиграли «Нове» три матча из трёх в сезоне, несмотря на локальную борьбу в каждом.

«Белогорье» победило и без Подлесных

«Белогорье» и «Динамо-Урал» второй год подряд встречаются в квалификационном раунде. И в прошлом сезоне «львам» было очень непросто – понадобилось два тай-брейка. Так что о недооценке и речи быть не могло.

Тем более что матч в Уфе пропустил заболевший Ярослав Подлесных. Но в итоге белгородцы уверенно справились и без него. Реальную борьбу хозяева смогли навязать лишь в первом сете — 23:25.

Почему так случилось? Не удалось проявить себя Владиславу Енину. Доигровщик, вдохнувший новую жизнь в «Динамо-Урал» в середине сезона, провёл свой худший матч за новый клуб, получив «-7» за полезность по итогам встречи. Уфимцы намучились на приёме. Да, в статистике у «Белогорья» всего два эйса, но Александр Мельников затерзал своим агрессивным планером хозяев. На его подаче гости сделали решающий рывок во втором сете и начали с 5:0 третий. Ответить хозяева не смогли. И в то, что «Динамо-Урал» сможет вернуться в борьбу, верится с трудом.

Сургутян сгубили травмы

«Енисей» одержал, пожалуй, самую дежурную победу. «Газпром-Югра», который так здорово проявлял себя в регулярке, к плей-офф оказался не готов. Всему виной травмы. Пропустили матч Дмитрий Шевляков и Павел Куклинский, а основной диагональный Кирилл Никифоров хоть и смог восстановиться, но сейчас находится совсем не в той форме, в какой мы привыкли его видеть.

В «Югре» постарались компенсировать проблемы в нападении, подняв из фарм-клуба Павла Юринского, но стать полноценным джокером у того не вышло. Хозяева на равных провели первый сет, однако уступили в концовке – дважды на сложных мячах ошибся Алексей Родичев. В дальнейшем «Енисей» уже не подпускал соперника. Красноярцы очень стабильно сыграли в атаке и справились с подачей Слави Костадинова – лучший подающий лиги отметился лишь одним эйсом. Гостевые 3:0 – и вариантов у «Газпрома-Югра» не так много. В Красноярске ему нужно совершить небольшое чудо.

Когда вторые матчи?

Пауза между играми минимальна. Уже 20 марта в Туле сыграют «Белогорье» и «Динамо-Урал», а днём позже пройдут матчи в Красноярске, Самаре и Сосновом Бору. В случае равенства очков по итогам двух матчей команды сыграют «золотой» сет.