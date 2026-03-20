«У нас есть все шансы на золото». Блистательная Гончарова – о целях московского «Динамо»

Женская волейбольная Суперлига всё ближе к развязке. Четвертьфинальные серии позади, в битве за золото остались только четыре команды.

Московское «Динамо» смогло выбить из розыгрыша «Ленинградку», стоявшую выше по итогам регулярного чемпионата. Одной из главных героинь серии стала опытнейшая диагональная московского клуба Наталия Гончарова. Именно её выход на площадку во второй партии первого матча помог бело-голубым отыграть три сетбола, а после – довести встречу до победы. Сама же Наталия стала самым результативным игроком в своей команде, набрав 17 очков.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Гончарова рассказала, за счёт чего московская команда смогла преобразиться после не самого успешного начала сезона, когда был переломный момент в четвертьфинальной серии и что делает сама волейболистка, чтобы оставаться на высочайшем уровне.

«В плей-офф другое психологическое давление»

– Наталия, поздравляю с выходом в полуфинал. Как считаешь, что стало ключевым моментом в серии с «Ленинградкой»?

– Спасибо! Ключевым моментом точно стала наша командная игра. Не было каких-то индивидуальных всплесков, а была именно команда. Если что-то не получалось у одного игрока, включался другой. Такая общая игра и принесла результат.

– Как считаешь, тот факт, что «Динамо» отыгралось с трёх сетболов в первом матче, дало дополнительную уверенность в дальнейшем?

– Безусловно, такие моменты очень позитивно влияют на команду. Когда ты смог выстоять в такой сложной ситуации, то как будто открывается второе дыхание и появляются дополнительные эмоции. Вообще, эмоции – это одно из самых главных в матче. Когда они присутствуют и есть такой запал, тогда всё получается ещё лучше. Так что да, это повлияло и на вторую игру. На матч в Москве мы уже вышли с уверенностью и с преимуществом.

– Что-то поменялось в вашем подходе к играм по сравнению с регуляркой? Там вам ни разу не удалось обыграть «Ленинградку».

– Там дело было не в «Ленинградке». Нам в целом не удавалось победить во многих играх регулярки. Плей-офф – это совсем другое, основное, к чему ты шёл на протяжении всего предварительного этапа. Здесь уже нет права на ошибку. Мы понимали, что нам важна победа, чтобы пройти дальше, а не вылететь и не закончить чемпионат бездарно. Вот мы и приложили все усилия. Главное, что в психологическом плане выстояли. Я очень рада за команду, за девочек.

– Предварительный этап и плей-офф – это два разных турнира?

– 100%! В плей-офф уже совершенно другое психологическое давление, и от того, как с ним справятся игроки, будет зависеть многое. Тем более что это уже конец чемпионата, и необходимо смотреть, кто подойдёт к нему в лучшей форме. Потому что как мы сейчас наблюдаем, у многих команд немало травмированных игроков. И у нас тоже было достаточно проблем из-за этого. Только, наверное, в последней игре все были в строю и могли выйти на площадку. А это ещё один ключевой момент в плей-офф.

Наталия Гончарова в матче с «Ленинградкой» Фото: vldinamo.ru

– Ваша команда в полуфинале сыграет с казанским «Динамо». А были какие-то предпочтения по сопернику? Кого-то другого хотели?

– Самое неблагодарное – это выбирать соперника. Потому что любая команда, которая сейчас осталась в розыгрыше, может преподнести сюрпризы. Может выдать какой-то один невероятный матч, который в итоге и станет ключевым. Поэтому выбирать соперника мы не собирались (улыбается).

«Нужно было как-то встряхнуть команду»

– У «Динамо» получилось немного скомканное начало: травма Валерии Шевчук, смена тренера в начале сезона, уход одной связующей. Как в такой турбулентности продолжать играть и побеждать?

– Я к этому уже спокойно отношусь, потому что всё бывает. Как говорится, когда не получается и команда проигрывает – виноват тренер. Вот и у нас так сложилось. Нужно было что-то поменять в тот момент, чтобы как-то встряхнуть команду. Вроде это подействовало. Затем мы под руководством Аркадия Козлова выдали очень хорошую серию и сразу поднялись в турнирной таблице. Руки опускать – это вообще самое последнее дело в спорте. Нужно бороться! Да, бывают спады, бывают подъёмы. Нам удалось это перебороть, и выход в полуфинал стал тому подтверждением.

– Кстати, как работается под руководством Аркадия Козлова?

– Хорошо. Думаю, и Аркадий Евгеньевич тоже учится, набирается опыта. Если что-то нужно, то мы всегда готовы ему помочь, поддержать. Поэтому у нас сейчас такой слаженный коллектив, единое целое. Надеюсь, всё у нас сложится и в конце сезона.

Аркадий Козлов Фото: vldinamo.ru

– Есть какие-то новшества, которые Аркадий Евгеньевич привнёс в тренировочный процесс?

– Что-то конкретное выделить не могу. Скажу только, что у нас на тренировках здоровая атмосфера. Он не кричит на нас, не ругает сильно. С ним очень комфортно работать.

– Наталия, многие говорят, что ты игрок, который умеет играть именно в плей-офф. Это так?

– Мне приятно это слышать (улыбается). Думаю, это всё опыт, которым я обладаю. Сколько лет уже играю! Всегда стараюсь настраивать себя психологически правильно на игры плей-офф. Я чувствую эту ответственность. Поэтому настраиваю себя так, чтобы никакое давление извне на меня не влияло.

– И как настраиваешься? Есть какой-то специальный ритуал?

– Нет, специальных ритуалов никаких нет (улыбается). Я, наоборот, стараюсь ни на чём особо не зацикливаться, особенно когда какие-то ответственные игры. Лучше думать о чём-то отвлечённом, чтобы голова не была забита только волейболом, а на площадке просто делать своё дело. То, что выполняешь на тренировке, перенести на игру. Добавить чуть-чуть эмоций, и тогда всё получится!

«Запоминаются сезоны, когда появляются друзья»

– Генеральный директор «Динамо» Владимир Зиничев в своём интервью сказал, что ты уникальное явление в российском волейболе. А сама вообще считаешь себя уникальной?

– Точно не мне нужно о себе судить. Однако, конечно, приятно это слышать. Это что-то такое нестандартное. Но я не буду себя оценивать.

– Ты в «Динамо» уже больше 15 лет. Можешь сказать, какой из сезонов был самым запоминающимся?

– Если честно, многое уже подзабылось. Я иногда даже не помню, с каким счётом недавние игры закончились (смеётся). Поэтому какой-то один не могу выделить. Наверное, запоминаются те сезоны, когда появляются друзья. То есть игроки становятся не просто коллегами, а близкими людьми. Тогда, получается, с Ирой Фетисовой был лучший сезон. Очень понравилось играть с Майей Огненович, с Майей Поляк. Думаю, ещё много игроков могу перечислить. Такие сезоны больше запоминаются в эмоциональном плане. А так, конечно, хорошие сезоны были, когда мы побеждали. Они всегда такие позитивные, классные. В общем, много всего хорошего было (улыбается).

Наталия Гончарова Фото: vldinamo.ru

– А никогда не было соблазна попробовать свои силы где-нибудь в другом клубе или даже чемпионате?

– Скажу так: попытки были, но они все неудачно заканчивались. В итоге я оставалась здесь и ни о чём не жалею, «Динамо» – это мой дом.

– Как на протяжении долгого времени держать такой высокий уровень?

– Не знаю, так получилось (улыбается). Нужно просто работать над собой. Первое, что важно для спортсмена – поддерживать здоровье. Это здоровый образ жизни, питание, правильное распределение нагрузки, восстановление после травм. В этом плане у меня есть убеждение, что, когда что-то беспокоит, лучше вовремя остановиться, подлечиться и затем уже приступать к нагрузкам. Потому что я замечаю, что многие игроки не умеют вовремя остановиться и усугубляют травму. Это приводит лишь к тому, что процесс восстановления затягивается, и потом им сложно прийти обратно в форму.

– Максим Михайлов сказал то же самое про своё спортивное долголетие и отличную форму.

– Потому что чем ты старше и больше находишься в спорте, тем сложнее восстанавливаться. Организм устаёт быстрее, и для его восстановления необходимо прикладывать немного больше усилий, чтобы утром чувствовать себя хорошо и продолжать тренироваться на том же уровне.

– Как ты восстанавливаешься?

– Во-первых, очень важен сон. Если я поспала меньше восьми часов, то чувствую, что настроение сразу плохое, появляется ощущение, что всё болит. А когда сон хороший и полноценный, то и настроение хорошее, и как будто мышцы лучше функционируют (улыбается). Конечно же, важно питание, чтобы оно было правильным и сбалансированным, витамины. И я очень люблю ходить в баню. Плюс необходимо уделять внимание тем частям тела, которые беспокоят.

– Получается, что в свои выходные ты занимаешься реабилитацией после тренировок и игр? Или можешь куда-нибудь сходить и отдохнуть?

– Реабилитация – да, но это, как правило, вечером после тренировки, когда прихожу домой. У меня есть специальные лимфодренажные штаны. Ещё мне нравится ванна с магнием, могу в ней полежать. А в выходной нужно обязательно куда-то сходить, чтобы переключиться от волейбола. Прогулки, кино, что-нибудь ещё. В общем, это важно делать, чтобы голова тоже отдыхала.

«У нас состав, с которым есть шансы на золото»

– У «Динамо» не было титулов в прошлом сезоне. Как считаешь, в этом реально побороться за чемпионство?

– Конечно, реально. Я вообще очень верю в нас, и мы будем стараться. Мы очень хотим выиграть. И я считаю, что сейчас у нас тот состав, с которым есть все шансы на золото.

Игроки ЖВК «Динамо» Фото: vldinamo.ru

– Что скажешь про следующий сезон? Остаёшься?

– А я ещё не определилась, поэтому не могу ответить.

– Ты уже давно в волейболе, когда-нибудь задумывалась, чем будешь заниматься после завершения карьеры?

– Да, мне кажется, это нормально – думать о таких вещах. Тем более что сейчас это моя работа, где я зарабатываю деньги. О дальнейшей жизни, конечно, задумываюсь, однако озвучивать пока не буду. И плюс, как любая женщина, думаю о материнстве. Такие мысли тоже есть.

– Ты летала в Корею на прощальный матч Ким Ён Кун с участием мировых звёзд. А для себя хотела что-то подобное?

– Мне кажется, у нас подобное не получится. В Корее всё-таки немножко другое отношение к волейболу. Там намного больше людей, которые посещают волейбольные матчи. У них какая-то безумная любовь к игрокам. Мне кажется, я даже не знаю таких спортсменов, которых бы настолько любили. Сама Ким рассказывала, что она никуда не может поехать, потому что корейцы очень эмоционально реагируют, когда её видят. И так происходит в любой стране, где бы она ни была. Просто невозможно отдохнуть и спокойно прогуляться. Вот такое повышенное внимание. У нас всё-таки как-то поспокойнее люди реагируют на нас, волейболистов (улыбается).

– Однако я уверена, что тебя точно узнают.

– Конечно, узнают. Тут жаловаться не буду.

– Были какие-нибудь назойливые поклонники?

– Нет, очень назойливых, которые доставляли бы какие-то неудобства, не было. Всё культурно. Я всегда готова сфотографироваться, что-то подписать. Так что всё нормально.

«Надеюсь, и взрослых скоро допустят»

– Ты самый опытный игрок в команде. Молодые волейболистки обращаются к тебе за советом? Или, может, ты сама что-то подсказываешь?

– Чтобы прямо обращались со словами: «Наташа, что думаешь?» – такого нет. Сама могу деликатно подсказать, что так или вот так будет лучше. Девочки с удовольствием прислушиваются, это нормальная практика. Мне кажется, так в любой команде.

– В этом сезоне в волейболе появились нововведения в правилах. Как они тебе? Может, сама хотела бы что-нибудь поменять или добавить?

– Да, это прикольно. Мне нравится, что можно заранее встать в расстановку и не нужны перебежки. Это удобно. Единственное, конечно, формат чемпионата как будто бы немножко странноватый. Я бы сделала такой мини-отпуск зимой, чтобы все смогли переключиться, отдохнуть и праздник провести с семьёй. Думаю, было бы классно потом с настроением, с такой свежестью опять продолжать чемпионат. Но, наверное, у нас такое не сделают.

– Придётся же опять набирать игровую форму.

– Да, это сложно и долго, поэтому такого не сделают.

– Недавно наши юниорские и молодёжные сборные допустили до международных соревнований. Что думаешь?

– Слава богу! Если честно, это классно. Потому что когда ты выступаешь на международной арене, можно подсмотреть что-то интересное. Это совершенно другой опыт. А когда ты в таком замкнутом пространстве, то это совсем другая история. Поэтому я очень рада за наших молодых игроков. Надеюсь, и взрослых в скором времени допустят. Потому что если сейчас собрать нашу сборную, то у других команд не будет никаких шансов!

– Смотрела матчи нашей обновлённой сборной с Сербией и Беларусью?

– Да, смотрела. У нас же вообще сейчас столько классных молодых игроков. Если собрать их воедино, то получится прямо очень-очень сильная команда.