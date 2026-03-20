«Динамо-Ак Барс» вышло вперёд в полуфинальной серии. Победа получилась быстрой!

Полуфинальные серии в женской волейбольной Суперлиге открыло динамовское дерби. В битве за финал сошлись Казань и Москва – те самые клубы, которые прошли первый раунд плей-офф за два матча.

Вот и первую очную встречу команды затягивать не стали: обошлись всего тремя партиями для того, чтобы определить победителя матча. «Динамо-Ак Барс» обыграло одноклубниц из Москвы. У столичных волейболисток не получилось зацепиться даже за сет.

При этом с настроем проблем не было: обе команды вышли на матч заряженными и сразу начали обмениваться мощными ударами в нападении. Однако упорная игра продолжалась, пока на подачу не вышла лучшая подающая Казани – Гайла Гонсалес. Она помогла хозяйкам сделать первый качественный рывок на четыре мяча. После этого казанские волейболистки завладели инициативой и с каждой расстановкой наращивали преимущество.

Тактика хозяек площадки работала отлично: сложная подача отвела приём москвичек от сетки, после чего своё дело делал блок Казани. Команда Терзича добралась до сетбола с запасом в восемь мячей. И Камилле Ребровой понадобилась всего одна попытка, чтобы его реализовать.

Казань пошла по своему плану и во втором сете, уверенно набирая очки. Несколько блоков Королёвой и атаки доминиканских волейболисток зажгли на табло неприятный для Москвы счёт – 11:4! Такое начало партии заставило Аркадия Козлова сделать ряд замен, чтобы хоть как-то поменять рисунок игры. Это сработало, но не сразу. Москва чуть сократила отставание и нашла слабое место на приёме Казани – подавала в Брайелин Мартинес. Впрочем, доминиканская доигровщица при помощи команды конвертировала свои низкие цифры доводки (15%) в результативную атаку (59%). У хозяек работало не только нападение, но и блок: в этом элементе было добыто семь очков, включая несколько важнейших в концовке второй партии.

В заключительном отрезке волейболистки из Казани не стали сбавлять обороты и захватили лидерство с первых розыгрышей. Москва в какой-то момент сравняла счёт и возродила интригу. Однако она вновь разбилась о казанский блок. Особенно мощно концовку сета провела Брайелин Мартинес. Она и зафиналила матч одним из своих ударов. Доминиканская волейболистка отлично провела эту встречу в атаке, завершив её с 18 очками и результативностью 67%, не совершив при этом ни одной ошибки. В то время как у московского «Динамо» ни один игрок не вышел за пределы 10 очков в нападении.

«Динамо-Ак Барс» повело в полуфинальной серии. Вторая встреча команд состоится также в Казани, 22 марта. Казаночки на домашней площадке постараются удвоить своё преимущество в серии перед визитом в Москву.