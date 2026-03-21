Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Волейбол, женская Суперлига-2025/2026: Уралочка обыграла Заречье в первом полуфинале со счётом 3:0

Хладнокровная расправа. «Уралочка» повела в полуфинальной серии женской Суперлиги
Елена Коваленко
«Уралочка» обыграла «Заречье» в первом полуфинале
А подмосковное «Заречье» наступило на те же грабли, что и в регулярном чемпионате.

«Уралочка» и подмосковное «Заречье» – вот вторая пара полуфиналистов женской волейбольной Суперлиги. Они в четвертьфинале буквально выгрызали себе места во втором раунде плей-офф. Если учитывать, что и финишировали они на соседних местах в турнирной таблице, можно было ожидать зарубы.

Но уральские волейболистки решили по-другому и повторили успешный сценарий регулярки, в котором обыгрывали зареченок в трёх сетах.

Команда Константина Ушакова здорово начинала первые две партии, вот только «Уралочка» намного чище и хладнокровнее провела все концовки.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
21 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Уралочка-НТМК: Шелковкина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Зареченки свои блоком стали выстраивать стену перед атакой уральской команды уже на старте матча, тем самым обеспечивая себе преимущество в счёте. Плюсом отличную серию подач выдала Ева Павлович Мори, которая сделала +3 для «Заречья». Но «Уралочка» держала руку на пульсе: Ольга Хлебникова и Елизавета Протопопова не позволяли гостьям убежать далеко. Хозяйки впервые вышли вперёд, когда счёт перевалил за 20. Фантастически отработали концовку два «центра» «Уралочки» – Оксана Швыдкая и Елизавета Фитисова. Последняя своими фирменным забеганием принесла команде сетбол, а ошибка соперниц подарила команде Карполя партию.

Игроки «Уралочки»

Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

Второй сет начался по схожему сценарию: гостьи рванули вперёд. Подмосковные волейболистки, усилив подачу, смогли создать трудности принимающим «Уралочки». Казалось, в этот раз «Заречье» доведёт партию до лёгкой победы. Однако джокер в рукаве Карполя всё-таки нашёлся: Елизавета Павлова, едва выйдя на площадку, оформила два эйса. Хозяйки сократили отставание, добавили и на финишной прямой снова вышли вперёд. Бранка Тица на передней линии устроила настоящий бенефис. Сербская доигровщица феерила в нападении, раз за разом прошивая подмосковный блок. Неудивительно, что именно её удар и сделал счёт 2:0.

Бранка Тица

Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

В заключительный сет «Уралочка» влетела на кураже и повела с двукратным перевесом – 10:5. Однако Константину Ушакову тайм-аутами удалось чуть встряхнуть своих подопечных. Небольшие, но эмоциональные паузы пошли на пользу подмосковным волейболисткам: «Заречье» смогло быстро сократить отставание и возродить интригу. Как и в предыдущих двух партиях, победителя определила напряжённая концовка. И вновь чище и точнее в ней была «Уралочка», а именно – Бранка Тица, забившая два важных мяча.

«Уралочка-НТМК» повела в полуфинальной серии – 1-0. Вторая встреча команд – также в Нижнем Тагиле, в понедельник, 23 марта. И «Заречью» нужно встряхнуться, чтобы спасти столь неудачно начавшуюся серию.

Таблица плей-офф женской Суперлиги
