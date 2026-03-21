Хладнокровная расправа. «Уралочка» повела в полуфинальной серии женской Суперлиги

А подмосковное «Заречье» наступило на те же грабли, что и в регулярном чемпионате.

«Уралочка» и подмосковное «Заречье» – вот вторая пара полуфиналистов женской волейбольной Суперлиги. Они в четвертьфинале буквально выгрызали себе места во втором раунде плей-офф. Если учитывать, что и финишировали они на соседних местах в турнирной таблице, можно было ожидать зарубы.

Но уральские волейболистки решили по-другому и повторили успешный сценарий регулярки, в котором обыгрывали зареченок в трёх сетах.

Команда Константина Ушакова здорово начинала первые две партии, вот только «Уралочка» намного чище и хладнокровнее провела все концовки.

Зареченки свои блоком стали выстраивать стену перед атакой уральской команды уже на старте матча, тем самым обеспечивая себе преимущество в счёте. Плюсом отличную серию подач выдала Ева Павлович Мори, которая сделала +3 для «Заречья». Но «Уралочка» держала руку на пульсе: Ольга Хлебникова и Елизавета Протопопова не позволяли гостьям убежать далеко. Хозяйки впервые вышли вперёд, когда счёт перевалил за 20. Фантастически отработали концовку два «центра» «Уралочки» – Оксана Швыдкая и Елизавета Фитисова. Последняя своими фирменным забеганием принесла команде сетбол, а ошибка соперниц подарила команде Карполя партию.

Игроки «Уралочки» Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

Второй сет начался по схожему сценарию: гостьи рванули вперёд. Подмосковные волейболистки, усилив подачу, смогли создать трудности принимающим «Уралочки». Казалось, в этот раз «Заречье» доведёт партию до лёгкой победы. Однако джокер в рукаве Карполя всё-таки нашёлся: Елизавета Павлова, едва выйдя на площадку, оформила два эйса. Хозяйки сократили отставание, добавили и на финишной прямой снова вышли вперёд. Бранка Тица на передней линии устроила настоящий бенефис. Сербская доигровщица феерила в нападении, раз за разом прошивая подмосковный блок. Неудивительно, что именно её удар и сделал счёт 2:0.

Бранка Тица Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

В заключительный сет «Уралочка» влетела на кураже и повела с двукратным перевесом – 10:5. Однако Константину Ушакову тайм-аутами удалось чуть встряхнуть своих подопечных. Небольшие, но эмоциональные паузы пошли на пользу подмосковным волейболисткам: «Заречье» смогло быстро сократить отставание и возродить интригу. Как и в предыдущих двух партиях, победителя определила напряжённая концовка. И вновь чище и точнее в ней была «Уралочка», а именно – Бранка Тица, забившая два важных мяча.

«Уралочка-НТМК» повела в полуфинальной серии – 1-0. Вторая встреча команд – также в Нижнем Тагиле, в понедельник, 23 марта. И «Заречью» нужно встряхнуться, чтобы спасти столь неудачно начавшуюся серию.