Волейбол, мужская Суперлига, квалификационный раунд, результаты ответных матчей, обзор

Топ-8 лучших команд Суперлиги определён! Как прошли матчи квалификационного раунда
Пётр Кондаков
Сенсаций не случилось — фавориты прошли дальше. Теперь — четвертьфинал!

Казалось бы, только-только стартовали игры на вылет в мужской Суперлиге, а квалификационный раунд уже остался позади. И он не принёс сенсаций. Ни в одной паре аутсайдер не смог удивить, даже добраться до «золотой» партии. Команды с более высоким номером посева уверенно справились со своими соперниками и прошли в четвертьфинал.

Турнирная сетка плей-офф
Как прошли первые встречи:
Фаворитов не победить! Как прошли первые матчи квалификационного раунда мужской Суперлиги
Уфа дала бой «Белогорью»

«Динамо-Урал» в домашнем матче ничего не смогло противопоставить «Белогорью», поэтому вопрос о том, кто пройдёт дальше, практически не стоял. Поверить в выездной реванш уфимцев было сложно. Но они по крайней мере дали бой грозному сопернику.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 2-й матч
20 марта 2026, пятница. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
2 : 3
Динамо-Урал
Уфа
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Чекмизов, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк, Енин

Правда, первый сет уверенно остался за «львами». У команды Игоря Колодинского вернулся в состав не игравший в Уфе Ярослав Подлесных, однако видно, что он ещё не в оптимальной форме. Белгородцы выглядели куда лучше в атаке, да и ошибались меньше. В итоге 25:18.

И вот в этот момент, когда шансов практически не осталось, команда Бориса Колчина сумела наконец проявить себя. Успешно вошёл в игру Кирилл Урсов, сменивший Владислава Енина, заработал блок. А вот «львы» как будто немного расслабились. И не могли собраться до середины третьего сета. «Динамо-Урал» шло на равных с фаворитом и вполне могло помечтать о возрождении интриги в противостоянии. Но увы, провал в одной расстановке – и 16:15 в пользу гостей превратились в 16:19. Колчин спалил оба тайм-аута, однако падение продолжилось. И завершилось закономерной победой «Белогорья».

Игроки «Белогорья»

Фото: ВК «Белогорье»

Уральцы подсластили горькую пилюлю общего поражения победой в матче. Товарищеские, по своей сути, два сета остались за ними. Ну а хозяева в этих партиях уже начали подготовку к плей-офф.

Дежавю в Новокуйбышевске

«Факел» в Новом Уренгое почти идеально отыграл первые полтора сета против «Новы». Затем, правда, сбавил обороты и уступил 1:3. Поэтому перед северянами в ответном матче стояла тяжелейшая задача – отдать не больше сета.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 2-й матч
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
2 : 3
Факел Ямал
Новый Уренгой
НОВА: Съемщиков, Лобызенко, Зубов, Рыков, Зинченко, Данилов, Падо, Йовович, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Николаев, Полочанин, Шкулявичус, Салтанов, Багдасарьян, Шалдыбин, Аршинов
Факел Ямал: Казаринов, Ушков, Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Иванов, Ма'а, Кротков, Андреев, Тарасенко, Крот, Быстров, Сидоренко, Капранов, Степанов, Казбанов, Морозов, Ишимбаев, Эннс, Горбунов, Пипуныров

Но в итоге случилось дежавю. Снова классная первая партия, в которой хорош был Юри Романо. Вообще, это закономерность «Факела»: когда у итальянца всё хорошо, то и вся команда играет здорово. Однако стоит диагональному просесть, как карета сразу же превращается в тыкву.

Так случилось и в этой встрече. Уже во второй партии «Нова» учинила форменный разгром — 25:14. Немногим лучше было и в следующем сете — 25:17. Дальше игра потеряла всякий смысл, в соревновании резервистов сильнее оказался «Факел».

В Новом Уренгое сильно промахнулись с селекцией в этом сезоне. К легионерам вопросов нет – свою работу они делали неплохо. Но молодые доигровщики пока не готовы помогать полноценно. А именно это амплуа – ключевое в современном волейболе. На это наслоились проблемы и в центре сетки. Ставка на то, что Романо и Майка Ма'а дадут результат в одиночку, явно не оправдалась.

«Югра» не готова к плей-офф

Пара «Енисея» и «Газпрома-Югра» могла бы быть очень интересной, подойди команды к играм в идеальном состоянии. Но сургутяне до плей-офф добрались фактически без трёх игроков основного состава.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 2-й матч
21 марта 2026, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Максимов, Цепков, Шенкель, Крескин, Штерн
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Гусамов, Голованов, Нагаец, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Родичев, Моисеев, Костадинов

Нет, югорчан нельзя упрекнуть в нежелании. Они старались, могли и зацепиться во второй партии ответного матча, заработали в ней сетбол. Но качество игроков и сбалансированность состава «Енисея» сделали своё дело. И даже уступи красноярцы ту самую вторую партию, на исход это не повлияло бы. Молодёжь Сургута получила ценный опыт, возможно, он пригодится во встречах Кубка России. Ну а «Енисей» вышел в четвертьфинал – задача на сезон точно выполнена, теперь можно играть и бороться в своё удовольствие.

«Динамо-ЛО» прошло неудобного соперника

«Горький» для «Динамо-ЛО» крайне неудобен – нижегородцы дважды обыграли команду Александра Климкина в регулярке, да и в первом матче уступили лишь на тай-брейке. Поэтому какая-то интрига в этой паре была. Но на деле всё получилось легко для хозяев.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 2-й матч
21 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 0
Горький
Нижний Новгород
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Кузнецов, Дмитриев, Васни, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Горький: Титов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Кульков, Довгань, Никитин, Ищенко, Масько

Сосновоборцы по одному сценарию провели два первых сета – ураганное начало, преимущество в шесть-семь очков, а затем – спокойное его сохранение. «Горький» немного сокращал к концовкам партий своё отставание, но и только.

А вот третий сет получился интересным. Нижегородцы смогли зацепиться и заходили в концовку с преимуществом в три очка. Однако атака в аут и блок динамовцев преимущество нивелировали, а удар в аут завершил путь «Горького» в Суперлиге. Ну а «атомных парней» стоит похвалить – это, пожалуй, был лучший матч команды Александра Климкина за последнее время. И грамотно распределённая нагрузка между нападающими. Которые своего связующего — Дмитрия Ковалёва — не подвели.

Кто с кем сыграет в четвертьфинале?

Впереди четверьфиналы. И здесь в дело вступают лидеры – четыре сильнейших клуба по итогам регулярки. Пары выглядят следующим образом:

  • «Зенит-Казань» (1) – «Нова» (8);
  • «Зенит» Спб (2) – «Енисей» (7);
  • «Динамо» (3) – «Динамо-ЛО» (6);
  • «Локомотив» (4) – «Белогорье» (5).

Команды сыграют серии до двух побед, которые стартуют уже 24 марта. В случае равенства после двух встреч решающие пройдут на полях команд с более высоким посевом.

Ну а клубы, уступившие в квалификационном раунде, теперь сыграют предварительный раунд Кубка России. Там их соперниками станут четыре худшие команды Суперлиги по итогам регулярного чемпионата.

Расписание матчей 1/4 финала
