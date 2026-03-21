Топ-8 лучших команд Суперлиги определён! Как прошли матчи квалификационного раунда

Казалось бы, только-только стартовали игры на вылет в мужской Суперлиге, а квалификационный раунд уже остался позади. И он не принёс сенсаций. Ни в одной паре аутсайдер не смог удивить, даже добраться до «золотой» партии. Команды с более высоким номером посева уверенно справились со своими соперниками и прошли в четвертьфинал.

Уфа дала бой «Белогорью»

«Динамо-Урал» в домашнем матче ничего не смогло противопоставить «Белогорью», поэтому вопрос о том, кто пройдёт дальше, практически не стоял. Поверить в выездной реванш уфимцев было сложно. Но они по крайней мере дали бой грозному сопернику.

Правда, первый сет уверенно остался за «львами». У команды Игоря Колодинского вернулся в состав не игравший в Уфе Ярослав Подлесных, однако видно, что он ещё не в оптимальной форме. Белгородцы выглядели куда лучше в атаке, да и ошибались меньше. В итоге 25:18.

И вот в этот момент, когда шансов практически не осталось, команда Бориса Колчина сумела наконец проявить себя. Успешно вошёл в игру Кирилл Урсов, сменивший Владислава Енина, заработал блок. А вот «львы» как будто немного расслабились. И не могли собраться до середины третьего сета. «Динамо-Урал» шло на равных с фаворитом и вполне могло помечтать о возрождении интриги в противостоянии. Но увы, провал в одной расстановке – и 16:15 в пользу гостей превратились в 16:19. Колчин спалил оба тайм-аута, однако падение продолжилось. И завершилось закономерной победой «Белогорья».

Игроки «Белогорья» Фото: ВК «Белогорье»

Уральцы подсластили горькую пилюлю общего поражения победой в матче. Товарищеские, по своей сути, два сета остались за ними. Ну а хозяева в этих партиях уже начали подготовку к плей-офф.

Дежавю в Новокуйбышевске

«Факел» в Новом Уренгое почти идеально отыграл первые полтора сета против «Новы». Затем, правда, сбавил обороты и уступил 1:3. Поэтому перед северянами в ответном матче стояла тяжелейшая задача – отдать не больше сета.

Но в итоге случилось дежавю. Снова классная первая партия, в которой хорош был Юри Романо. Вообще, это закономерность «Факела»: когда у итальянца всё хорошо, то и вся команда играет здорово. Однако стоит диагональному просесть, как карета сразу же превращается в тыкву.

Так случилось и в этой встрече. Уже во второй партии «Нова» учинила форменный разгром — 25:14. Немногим лучше было и в следующем сете — 25:17. Дальше игра потеряла всякий смысл, в соревновании резервистов сильнее оказался «Факел».

В Новом Уренгое сильно промахнулись с селекцией в этом сезоне. К легионерам вопросов нет – свою работу они делали неплохо. Но молодые доигровщики пока не готовы помогать полноценно. А именно это амплуа – ключевое в современном волейболе. На это наслоились проблемы и в центре сетки. Ставка на то, что Романо и Майка Ма'а дадут результат в одиночку, явно не оправдалась.

«Югра» не готова к плей-офф

Пара «Енисея» и «Газпрома-Югра» могла бы быть очень интересной, подойди команды к играм в идеальном состоянии. Но сургутяне до плей-офф добрались фактически без трёх игроков основного состава.

Нет, югорчан нельзя упрекнуть в нежелании. Они старались, могли и зацепиться во второй партии ответного матча, заработали в ней сетбол. Но качество игроков и сбалансированность состава «Енисея» сделали своё дело. И даже уступи красноярцы ту самую вторую партию, на исход это не повлияло бы. Молодёжь Сургута получила ценный опыт, возможно, он пригодится во встречах Кубка России. Ну а «Енисей» вышел в четвертьфинал – задача на сезон точно выполнена, теперь можно играть и бороться в своё удовольствие.

«Динамо-ЛО» прошло неудобного соперника

«Горький» для «Динамо-ЛО» крайне неудобен – нижегородцы дважды обыграли команду Александра Климкина в регулярке, да и в первом матче уступили лишь на тай-брейке. Поэтому какая-то интрига в этой паре была. Но на деле всё получилось легко для хозяев.

Сосновоборцы по одному сценарию провели два первых сета – ураганное начало, преимущество в шесть-семь очков, а затем – спокойное его сохранение. «Горький» немного сокращал к концовкам партий своё отставание, но и только.

А вот третий сет получился интересным. Нижегородцы смогли зацепиться и заходили в концовку с преимуществом в три очка. Однако атака в аут и блок динамовцев преимущество нивелировали, а удар в аут завершил путь «Горького» в Суперлиге. Ну а «атомных парней» стоит похвалить – это, пожалуй, был лучший матч команды Александра Климкина за последнее время. И грамотно распределённая нагрузка между нападающими. Которые своего связующего — Дмитрия Ковалёва — не подвели.

Кто с кем сыграет в четвертьфинале?

Впереди четверьфиналы. И здесь в дело вступают лидеры – четыре сильнейших клуба по итогам регулярки. Пары выглядят следующим образом:

«Зенит-Казань» (1) – «Нова» (8);

«Зенит» Спб (2) – «Енисей» (7);

«Динамо» (3) – «Динамо-ЛО» (6);

«Локомотив» (4) – «Белогорье» (5).

Команды сыграют серии до двух побед, которые стартуют уже 24 марта. В случае равенства после двух встреч решающие пройдут на полях команд с более высоким посевом.

Ну а клубы, уступившие в квалификационном раунде, теперь сыграют предварительный раунд Кубка России. Там их соперниками станут четыре худшие команды Суперлиги по итогам регулярного чемпионата.