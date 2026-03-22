«Динамо-Ак Барс» в шаге от финала! Казань доминировала и во втором матче серии

Удивительно, но факт: все матчи полуфинальных серий в женской волейбольной Суперлиге пока играются всухую. Вторая встреча динамовских команд вновь обошлась без сенсаций и вообще без борьбы. «Динамо-Ак Барс» держало максимальную концентрацию на протяжении всей игры и не позволило одноклубницам из Москвы даже думать о другом исходе.

Во второй матч команды рванули без каких-либо изменений в стартовых шестёрках. Не изменился и результат: Казань снова взяла под контроль сетку, переиграв соперниц на блоке и в атаке. Уже на старте встречи «Динамо-Ак Барс» сделало солидные «+6». Московские волейболистки опять столкнулись с неприступным блоком Казани. А в попытках обойти его лишь допускали ошибки. Неудивительно, что результативность москвичек не превысила и 25%. Явно проседали доигровщицы столичной команды: у Капустиной всего один выигранный мяч за партию, у Черновой – и вовсе прочерк.

В концовке партии на табло горели неутешительные цифры для гостей – 21:10! Как ни пытался Аркадий Козлов заменами и перерывами встряхнуть своих подопечных, борьбу навязать так и не получилось. Казань спокойно и уверенно забрала первую партию, не позволив столичному клубу набрать и 15 очков.

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Во второй партии «Динамо» всё же удалось ввязаться в драку. И это был, пожалуй, самый упорный сет всего матча. А всё благодаря тому, что у московского клуба включилось нападение, которое смогли дотянуть до 40%. Однако равная игра шла лишь до середины сета, потом хозяйки включили режим «турбо» и умчались на «+7». Поэтому гостьям снова пришлось играть в догонялки. Серия подач Анастасии Манжосовой и блок москвичек сократили отставание до двух мячей, а заодно сохранили шанс на победу в сете. Однако чуда не произошло. Хозяйки в рашеющих моментах сета сыграли чище и надёжнее, поэтому и забрали вторую партию.

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

В заключительном сете у столичного клуба на площадку вышли Елизавета Лукьянова и Ксения Купряшкина. Такая рокировка Аркадия Козлова сразу принесла результат: гостьи впервые в матче повели в счёте. Вот только радость оказалась недолгой. Казаночки, поставив несколько «чехлов», достаточно быстро уравновесили чашу весов. А серия классных подач Камиллы Ребровой вывела «Динамо-Ак Барс» вперёд, а заодно и вынудила наставника Москвы взять тайм-аут.

Однако пауза никак не сбила настрой Казани: три успешных удара доминиканской доигровщицы только увеличили преимущество казанской команды. После такого гостьям было уже сложно догонять, особенно если учитывать, что москвички всё чаще стали допускать ошибки на подаче. Завершила же матч атака Брайелин Мартинес. Доминиканка, как и в первой встрече, поставила убедительную точку и ещё на шаг приблизила «Динамо-Ак Барс» к главному финалу.

Казань повела в полуфинальной серии – 2-0. Теперь команде Зорана Терзича остаётся выиграть всего один матч, чтоб забронировать себе место в «золотом» финале. Это они смогут сделать уже во вторник, 24 марта. Третья встреча команд состоится в Москве. Там казаночки постараются закрыть серию, в то время как московский клуб будет пытаться совершить камбэк.