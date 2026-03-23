Какой топ-клуб останется без медалей? Расклады на четвертьфиналы мужской Суперлиги

В мужской Суперлиге завершился квалификационный раунд. Теперь в дело вступают топ-команды — первая четвёрка по итогам регулярного чемпионата. Вместе с победителями первой стадии плей-офф они составили пары четвертьфиналов. Формат прост — классическая серия до двух побед. Разбираем шансы команд на проход в следующий круг!

«Зенит-Казань» — «Нова»

Шансы на выход в полуфинал: 95% — 5%.

Объективно говоря, шансы клуба из Самарской области на проход в полуфинал невысоки. Даже в матчах с откровенно разбалансированным «Факелом» «Нова» испытывала сложности, а тут серия с лидером – клубом, который год за годом именно в плей-офф выдаёт лучшие образцы своей игры. Да и совсем недавно, в последнем туре регулярки, команды уже встречались. И даже без ряда лидеров команда Алексея Вербова победила со счётом 3:1.

Конечно, если сравнивать с предыдущим сезоном, Казань не выглядит машиной, которая пройдётся катком по всем соперникам. Но повторимся: в этом клубе умеют выводить игроков на пик формы в нужный момент. Правда, этот пик должен наступить ближе к финалу. И вот в этом как раз и есть шанс «Новы», которая должна быть в идеальном состоянии. В то же время прямо сейчас самарцы остались без основного связующего Николы Йововича. Серб получил повреждение в первом матче с «Факелом» и пропустил второй. Будет ли он готов к четвертьфиналу — неизвестно.

Первый матч — 24 марта, 19:00 мск, Казань.

Второй матч — 28 марта, 16:00, Новокуйбышевск.

Третий матч (если потребуется) — 31 марта, Казань.

«Зенит» Санкт-Петербург — «Енисей»

Шансы на выход в полуфинал: 90% — 10%.

Здесь фаворит тоже очевиден. Отличие от первой пары только в том, что «Енисей» побеждал команду Владимира Алекно в этом сезоне. Это случилось в Красноярске в первом круге регулярки. А в остальном, конечно, фаворит очевиден. У петербуржцев и опыта больше, и на всех позициях они сильнее.

В чём здесь шанс для «Енисея»? Разве что в том, что команда Юрия Филиппова находится в игровом тонусе — две победы в матчах с «Газпромом-Югра» и сил много не отняли, и настроение подняли. «Зенит» же отдыхал и может не сразу войти в эту серию. Впрочем, в две победы сибиряков всё равно не слишком верится.

Первый матч — 24 марта, 19:00, Санкт-Петербург.

Второй матч — 28 марта, 12:00, Красноярск.

Третий матч (если потребуется) — 31 марта, Санкт-Петербург.

«Динамо» Москва — «Динамо-ЛО»

Шансы на выход в полуфинал: 75% — 25%.

В этой паре интриги уже больше. Во-первых, именно на этой стадии команды встречались в прошлом сезоне. И тогда сосновоборцы выбили москвичей из борьбы за медали. Да, команда Константина Брянского была выжатой после турнира в Дубае, но заслуг «атомных парней» это не умаляет.

В этом сезоне у столичного клуба никаких отвлекающих факторов нет, да и в регулярке «Динамо-ЛО» смогло забрать в очных встречах лишь один сет. Однако всё равно на бумаге сосновоборцы могут побороться. Тем более что игра москвичей всё больше зависит от Максима Сапожкова. Если команда Александра Климкина сможет справиться с лидером «Динамо», шансы у волейболистов из Ленинградской области возрастут. К тому же вопрос, в каком физическом состоянии будет московский клуб. Понятно, что к финалу оно будет идеальным, но Брянский известен своими большими нагрузками. Успеют ли его игроки их переварить к четвертьфиналу?

И всё же Москва — фаворит. Принципиальность противостояния точно даст им эмоций, да и «Динамо-ЛО» в этом сезоне очень уж нестабильно.

Первый матч — 24 марта, 19:00, Москва.

Второй матч — 28 марта, 19:00, Сосновый Бор.

Третий матч (если потребуется) — 31 марта, Москва.

«Локомотив» — «Белогорье»

Шансы на выход в полуфинал: 55% — 45%.

А вот в этой паре будет настоящая жара! «Локомотив» подходит к этому четвертьфиналу небольшим фаворитом, однако и у «львов» будут свои козыри. Давайте разбираться.

За Новосибирск две победы в регулярке и преимущество своей площадки – играть в переполненном зале непросто всем. Есть и позитивный моральный аспект – возвращение Сэма Деру. Понятно, что бельгиец пока не готов на 100%, но его появление на площадке точно воодушевило всех.

Но и белгородцы в последних своих матчах радуют. Хорошо сыграли против «Динамо», затем уверенно прошли «Динамо-Урал» в квалификационном раунде. Вызывает оптимизм форма Мохамеда Аль Хачдади — марокканец, у которого весь сезон шёл наперекосяк, в последних встречах показывал хорошие цифры. Важнейшим станет противостояние в центре сетки, где паре Куркаев — Лызик будут противостоять Иван Яковлев и Георгий Заболотников.

Не будем забывать и о том, что «Белогорье» в последние годы забирается в призы, а вот «Локомотив» два сезона подряд останавливался в четвертьфинале. Так что для команды Пламена Константинова предстоящая серия – своего рода криптонит. Предсказать победителя в этой паре очень сложно. Но точно кто-то из этих топ-клубов останется без полуфинала и без медалей.

Первый матч — 24 марта, 15:00, Новосибирск.

Второй матч — 28 марта, 18:00, Тула.

Третий матч (если потребуется) — 31 марта, Новосибирск.