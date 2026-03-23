«Заречье» без боя не сдаётся! Подмосковная команда ответила «Уралочке» разгромом

Пока полуфинальные серии женской волейбольной Суперлиги удивляют. Каждый из двух матчей, сыгранный в двух сериях, завершился со счётом 3:0.

Правда, если «Динамо» из Казани дважды уверенно одолело столичных одноклубниц, то «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК» уже обменялись сухими победами и до предела натянули интригу в дуэли.

Во втором матче серии команда Константина Ушакова сделала ставку на сложную подачу, и риск оправдал себя. Подмосковные волейболистки выбили восемь эйсов при трёх ошибках. Также дали больше качества и в нападении.Эти факторы и позволили обыграть команду Карполя, не отдав ни сета.

Гостьи из Одинцова напористо ворвались во второй матч, сразу завладев преимуществом, особенно старались Младенович и Бровкина. Однако «Уралочка» не стала затягивать с погоней и быстро перехватила инициативу. Темп задавали две Ольги – Ваганова и Хлебникова, которые выдали серии мощных подач. В атаке же феерила Елизавета Протопопова, забившая 10 из 12. Но даже такая фантастическая игра диагональной не спасла уральскую команду от поражения в сете. Гостьи не стали допускать ошибок из прошлой встречи и уверенно дожали концовку.

Игроки ЖВК «Заречье» Фото: ЖВК «Заречье»

Блоком и мощной подачей «Заречье» продолжило давить соперника и во второй партии. Так после очередного «чехла» подмосковных волейболисток у уральской команды последовала смена доигровщиков: Касаткина вместо Вагановой. И замена сработала! Хозяйки быстро выравняли своё положение. Однако затем «Заречье» легко вернуло себе комфортное преимущество, а серия подач Юлии Бровкиной создала решающий отрыв в счёте. У «Уралочки» просел приём (до 36%), а за ним потянулось и нападение (с 44% до 34%), в то время как гостьи отрабатывали почти безупречно, реализовав половину своих атак, и не допустив при этом ни одной ошибки. До сетбола зареченки добрались с запасом в пять мячей, а реализовали его с первой попытки – эйс Бровкиной!

Третья партия получилась самой упорной в матче. Равная игра шла на протяжении большей части сета. Команды, не позволяя друг другу сделать отрыв, обменивались результативными действиями. Однако первыми на обгон пошли гостьи. Удалось это сделать лишь после счёта 14:14. И вновь отправной точкой для решающего рывка стала хорошая подача «Заречья». К острой подаче добавилось ещё и эффективное нападение: солировали Елена Младенович и Ольга Бирюкова. Если у диагональной и в первом матче всё было в порядке с атакой, то ударов доигровщицы тогда явно не хватало. Зато во второй встрече капитан «Заречья» с лихвой всё компенсировала, став с 18 очками самым результативным игроком. Завершился же матч неожиданной скидкой Евы Павлович Мори – 25:22. Команда Константина Ушакова выиграла встречу со счётом 3:0, создавая тем самым интригу и во всей полуфинальной серии.

«Заречье» сравняло счёт – 1-1. Теперь команды переезжают в Одинцово, где и продолжится дуэль. Третья встреча состоится уже в пятницу, 27 марта. Четвёртая, кстати, пройдёт там же, в Подмосковье.