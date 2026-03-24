«Мы не играем, а мучимся». «Белогорья» в матче с «Локомотивом» хватило только на сет

Пара «Локомотив» — «Белогорье» — самая интересная в четвертьфиналах мужской Суперлиги. Два топ-клуба столкнулись уже на этой стадии, кто-то в любом случае сойдёт с дистанции и останется без медалей. И в первом матче новосибирцы оказались сильнее, сделав большую заявку на проход дальше.

«Локомотив» был фаворитом. Команда Пламена Константинова и регулярный чемпионат прошла стабильнее, да и полные трибуны всегда гонят новосибирцев вперёд всегда. Однако в первой партии победы своей команды они не дождались. Парадокс — сибиряки были заметно лучше в атаке, выиграли блок, но уступили сет. Хотя начиналось для «Локо» всё очень здорово — 8:4 и тайм-аут Игоря Колодинского.

Однако белгородцы быстро догнали и вцепились в соперника. «Львы» вообще провели почти идеальный сет, сделав всего четыре ошибки. Включился после неудачного старта Мохамед Аль Хачдади, несколько сложных мячей забили Ярослав Подлесных и Павел Тетюхин. Да ещё в нужный момент полетела подача — в итоге гости подошли к концовке сета с тремя очками преимущества — 24:21.

Подошли и задрожали — из четырёх ошибок в стартовой партии две пришлись именно на сетболы. Ошибся на переходящем Иван Яковлев, затем в аут атаковал Подлесных. Но всё же эту концовку «Белогорье» забрало — Тетюхин забил тяжелейший мяч под руки блокирующим, а следом не попал по линии Илья Казачёнков.

Вот только на этом для гостей всё и закончилось. «Локомотив» отданный сет лишь раззадорил. Хозяева добавили агрессии на подаче и выдерживали высокие цифры в атаке. «Львы» к этому оказались не готовы. Полностью проиграли свою дуэль центральные «Белогорья» — Яковлев и Георгий Заболотников, которые обычно помогают своим крайним и набирают много очков в атаке, на этот раз забили всего три мяча на двоих из 14 попыток. Чуть лучше дела были у Александра Мельникова, однако своим визави белгородцы явно уступили. Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик и в атаке были сильнее, и на блоке очков добавили. Ну а икс-фактором стал Симеон Николов, который включил в плей-офф свою подачу — пять эйсов.

«Мужики, ну это вообще трэш. Мы не играем, а мучимся». Такими словами Игорь Колодинский сопроводил свой тайм-аут в третьей партии. К чести гостей, они смогли зацепиться в четвёртой партии и дать бой, но и только. Концовка снова осталась за сибиряками. Они были лучше во всех элементах. Даже в защите, которая считается фирменным знаком белгородцев, на этот раз равенство.

Теперь у «львов» есть три дня на то, чтобы сделать выводы и на своей арене в Туле постараться продлить серию. Нужен качественный скачок, иначе после двух медальных сезонов «Белогорье» сделает шаг назад. Ну а «Локо» в таком же шаге от того, чтобы пройти барьер четвертьфинала, который не покорялся команде в последние два года. Пока в этой серии, которая считалась почти равной, есть явный фаворит.