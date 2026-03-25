«Поплатились за вальяжные улыбочки». Как прошли первые матчи 1/4 финала мужской Суперлиги

В мужской волейбольной Суперлиге сыграны первые матчи четвертьфиналов. Пока совсем без сенсаций. Как и ожидалось, первые три команды не испытывают проблем. Выиграл свой первый матч и четвёртый клуб по итогам регулярки «Локомотив», хотя начало встречи с «Белогорьем» обещало борьбу. Рассказываем о главных событиях прошедших матчей.

«Белогорье» уступило во всём

Матч между «Локомотивом» и «Белогорьем» в Новосибирске получился интересным, но всё же с явным перекосом в сторону хозяев. Хотя «львы» и сумели включиться в стартовом сете после неудачного начала и вырвать его в концовке.

Гости первый отрезок сыграли чисто и показали свой главный козырь — классную защиту. И даже несмотря на три упущенных сетбола, смогли забрать партию – не попал в линию Илья Казаченков. Правда, смущала разница в атаке, уж слишком она была велика в пользу хозяев. И это сыграло свою роль в последующих сетах.

Проигранная партия только раззадорила «Локомотив». Полетела подача, включился блок. Белгородцы же выглядели нестабильно – Мохамед Аль Хачдади то забивал всё, то проваливался. Пара доигровщиков Тетюхин – Подлесных испытывала проблемы даже с хорошей доводки, а в центре сибиряки полностью превзошли соперников.

Тем не менее в какой-то момент хозяев посетило благодушие. Немного заигрался Симеон Николов – в принципе, имел право, он и на подаче затерзал «львов», и часто подключал пайп, к чему гости оказались не совсем готовы. Но вот стремление набрать очки в атаке порой приводило к потерям: после того как болгарин дважды отправил мяч в аут в третьем сете, Пламен Константинов даже взял тайм-аут и жёстко поговорил со своим связующим. После взбучки «Локомотив» уверенно довёл партию до победы.

А вот в четвёртом сете «Белогорье» смогло побороться. По мнению гостей, ключевой момент случился при счёте 15:15, когда Омар Курбанов сыграл блок-аут. Белгородцы уверены, что мяч при этом задел доигровщика, но судьи этого не усмотрели. Телекартинка не даёт однозначного ответа на вопрос, челленджа на такое касание нет. Игорь Колодинский на эмоциях ещё и заявил, что хозяева подсматривали у него расстановку. Да, такое случается, но это плей-офф – настоящая война, здесь хороши все средства. Так или иначе, новосибирцы дожали соперника и едут в Тулу с хорошим настроением.

«Нова» задрожала в Казани

«Нове» мы в наших предстартовых раскладах и так практически не давали шансов, но в Казани команда Олега Микановича вообще перегорела – 11:25 в стартовом сете.

Клуб из Самарской области лишился основного связующего — из-за травмы руки Никола Йовович выбыл до конца сезона. Заменивший его Олег Терентьев смотрелся достойно, однако партнёры ему не помогали. Павле Перич провалился на приёме и не набрал ни одного очка. Романас Шкулявичус отправился в квадрат для запасных, забив один мяч из семи. Всё, что получилось у гостей — более-менее достойная третья партия.

Впрочем, нужно отдать должное и победителю регулярки. Казанский клуб предстал полностью готовым к играм на вылет, причём получалось всё у игроков легко, с улыбками на лицах. В первой партии Константин Абаев даже заиграл Максима Михайлова первым темпом — такие моменты у Казани проскакивали с Майкой Кристенсоном в предыдущих сезонах. Алексей Вербов остался доволен игрой своей команды.

«Качество первой партии было очень высоким во всех элементах. Хоть цифры в атаке были не самые высокие, однако это в большей степени связано с цепкой игрой соперника в защите, какими-то смягчениями на блоке. Но в остальном мы вообще не дали шанса ни в чём. По большому счёту вся игра шла под нашу диктовку, играли очень качественно.

В третьей партии перерыв взял даже не по игре, а потому, что появились улыбки. Кураж и хорошее настроение – это одно, а улыбочки немножко расслабленные, где-то вальяжные – это другое. Мы сразу за это поплатились. Но этот небольшой кусочек в третьей партии могу понять по-человечески», — отметил наставник «Зенита».

«Динамо» не повторяет ошибки

В прошлом сезоне московское «Динамо» уступило «Динамо-ЛО» в четвертьфинале. Да, тогда сыграл злую шутку турнир в Дубае, но, так или иначе, должок остался. И столичный клуб начал его возвращать с первых розыгрышей первого матча четвертьфинала этого сезона.

Команда Константина Брянского просто уничтожила соперника своей подачей. Москвичи показали лучший результат в сезоне для себя — 11 эйсов. И ладно бы только это. Даже то, что удавалось принимать, нападающие сосновоборцев не могли конвертировать в набранные очки.

«Наша подача в этом матче была аргументом, об остальном не хочется много говорить», — прямо сказал Брянский после матча.

Конечно, постоянно подавать так на заказ не получится, однако пока и не видно, за счёт чего сосновоборцы смогут изменить ход серии. Может быть, помогут родные трибуны? В спорте бывает всякое, но пока совсем не верится, что эта серия затянется.

«Енисей» остался без доигровщика

«Зенит» из Санкт-Петербурга также выиграл свой первый матч, не отдав ни сета «Енисею». Красноярцы при этом вышли на матч без основного доигровщика — Руслан Галимов получил небольшое повреждение.

Сибиряки сыграли вполне достойно — принимали лучше соперника, не уступили на блоке. Но разница в атаке была слишком заметна. В хорошей форме Владислав Бабкевич, набравший 22 очка за три сета. Владимир Алекно остался доволен своей командой.

«Мы выполнили хорошую работу. В общем-то, практически всё функционировало более-менее так, как готовились. Понятно, что первая игра в плей-офф. Чуть был больше перерыв. Не всегда я его люблю, всегда лучше быть в игровом тонусе, но сегодня хорошо справились. Это первый шаг всего лишь», – подвёл итоги матча наставник петербуржцев.

Что дальше?

В субботу, 28 марта, пройдут вторые матчи во всех четырёх сериях. Начнётся всё в Красноярске, затем стартуют игры в Новокуйбышевске, Туле и Сосновом Бору. Третьи встречи, в случае необходимости, пройдут 31 марта на площадках команд с более высоким посевом.