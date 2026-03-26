Режим закрытого неба. Московское «Динамо» оживило интригу в полуфинале Суперлиги

Многим поклонникам волейбола могло показаться, что в полуфинале женской Суперлиги, в котором сошлись казанское и московское «Динамо», всё стало понятно после двух матчей. Однако москвички, уступив первые две встречи одноклубницам из Татарстана, возродили интригу в серии.

Столичный клуб смог удивить ещё на старте встречи, когда на тренерском мостике в роли главного тренера появился Сергей Сикачёв. Аркадий Козлов команду не покинул, а лишь уступил коллеге место у площадки. Но как знать, может быть, именно эта рокировка и дала нужный импульс волейболисткам.

В этой игре у «Динамо» был совсем другой настрой.

А кто тут хозяйки?

Московское «Динамо» со старта рвануло вперёд, оставив соперницам роль догоняющих. Однако гостьи недолго буксовали и уже до счёта 10 выравняли положение. Лидер менялся каждые два розыгрыша, но только до того момента, как москвички включили блок, выстроив бетонную стену из рук. Уже к середине партии у хозяек было семь очков в этом элементе. В концовку столичные волейболистки зашли с преимуществом «+3», которое с лёгкостью удержали. А блок и атака Наталии Гончаровой принесли Москве победу в сете.

«Динамо-Ак Барс» после холодного душа бросилось вперёд – 8:2. Таисия Коновалова выдала классную серию подач. Москвички пытались поменять игру заменами, но они не приносили желаемых результатов. Блок во второй партии работал не так хорошо, к тому же и нападение хозяек в какой-то момент упало до 19%. Столичной команде удалось сократить отрыв в счёте лишь под занавес партии. Разящие удары Гончаровой и Черновой создали интригу, сократив отставание до одного мяча. Однако усилиями доминиканок «Динамо-Ак Барс» всё же дожало сет. Счёт в матче после двух партий сравнялся – 1:1.

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: ЖВК «Динамо» Москва

Третий сет начался так же, как и второй. Снова у столичных волейболисток случилась пробуксовка на подачах Таисии Коноваловой – 2:7. Не стало легче и после того, как на линию подач отправилась Камилла Реброва. Доигровщица увеличила преимущество «Динамо-Ак Барс» до восьми мячей! Интригу в партии сохраняли ошибки Казани в атаке, но в самые ответственные моменты Брайелин Мартинес всё-таки была точна. Казань оказалась в одном сете от финала.

Закрыли небо

Но четвёртая партия повторила сценарий первой: столичные волейболистки, которым отступать было уже некуда, завладели инициативой. «Динамо-Ак Барс» снова пришлось отбиваться от быстрых атак москвичек. Хозяйки отлично действовали в защите, вытаскивая пушечные мячи после ударов доминиканских нападающих, а сами играючи отыгрывались от блока. В концовку сета хозяйки вошли с преимуществом в семь мячей. Тайм-ауты Зорана Терзича никак не изменили ситуацию на площадке. Партию Казань доигрывала уже наполовину резервным составом, явно настраиваясь на важнейший пятый сет.

Игроки ЖВК «Динамо» Фото: ЖВК «Динамо» Москва

Заключительный отрезок начался с дуэли блоков: команды по очереди обменивались эффектными «чехлами». После чего хозяйкам всё же удалось перехватить инициативу и на смену сторон уйти с перевесом в два мяча. «Динамо-Ак Барс» смогло увести игру на баланс благодаря результативным действиями Гайлы Гонсалес, однако для победы этого было недостаточно.

В концовке руки московских волейболисток буквально закрывали соперницам небо. Динамовки показали какую-то фантастическую игру на блоке в укороченном сете, набрав восемь очков только одним этим элементом. Причём два решающих очка были набраны именно блоком!

Казань по-прежнему ведёт в полуфинальной серии – 2-1. Однако столичный клуб почувствовал вкус победы и теперь постарается сделать всё, чтобы продлить дуэль. Следующий раунд – в Москве, в субботу, 28 марта.