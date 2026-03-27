Заруба равных. «Заречье» вышло вперёд в полуфинальном противостоянии с «Уралочкой»

В полуфинале женского чемпионата России несомненно кипит мощное противостояние между «Уралочкой-НТМК» и «Заречьем-Одинцово». Команды уже обыграли друг друга по разу в Нижнем Тагиле и со счётом 1-1 переехали в Подмосковье. Третий матч почти перешёл на тай-брейк, но екатеринбурженки дрогнули раньше времени.

Зеркалили друг друга

Счёт в третьем матче открыла «Уралочка», которая быстро начала набирать очки. Когда табло показывало 5:2 в пользу гостей, Константин Ушаков взял тайм-аут. Небольшая встряска от тренера помогла подмосковной команде собраться и сравнять счёт – 5:5.

Команды не уступали и зеркалили друг друга по ходу партии, не отпуская соперниц даже на два очка. При счёте 17:17 Ушаков снова запросил тайм-аут, но эта небольшая передышка помогла не его подопечным, а уральским спортсменкам. Они вырвались вперёд, создав отрыв в четыре очка. Борьбу в пользу свердловской команды завершила Елизавета Протопопова на первом же сетболе – 25:20.

Конец радости для «Уралочки»

Второй сет екатеринбурженки снова открыли блоком, но игра пошла по тому же сценарию, что и в первой партии. Ни одной из команд не удавалось захватить лидерство вплоть до счёта 13:13, а потом инициативу забрали зареченки, оторвавшись от соперниц на три мяча. Правда, Карполь вовремя взял видеопросмотр, а судья подтвердил касание сетки Юлией Бровкиной. Очко ушло уралочкам, а вскоре Оксана Швыдкая блоком сравняла счёт.

Но на этом радость екатеринбурженок во втором сете закончилась. Бровкина сравняла счёт в матче, забив первый сетбол, – 25:21. А главной героиней стала Богумила Бярда, которая провела сразу восемь удачных атак.

Игроки ВК «Заречье-Одинцово» Фото: ВК «Заречье-Одинцово»

«Заречье» на кураже

В начале третьего сета зареченки попытались оторваться от соперниц, но далеко убежать не смогли. Екатеринбурженки быстро нагнали хозяек матча, а те снова вырвались вперёд на три очка. Тайм-аут Карполя, казалось, открыл новое дыхание у его подопечных, но ненадолго. «Заречье» с Бярдой во главе набрало обороты. На кураже подмосковные спортсменки создали преимущество в семь очков.

«Уралочка» покачала себя и своих болельщиков на эмоциональных качелях, прежде чем сократила отрыв до трёх мячей. Но спастись не вышло: уже на втором сетболе «Заречье» захватило лидерство в матче – 2:1.

«Уралочка» дрогнула

Зареченки стартовали в том же темпе и в четвёртом сете. Но соперницы быстро сравняли счёт и даже вышли вперёд, заставив понервничать Ушакова, который тут же взял тайм-аут. Карполь же сделал замену: вместо Швыдкой, совершившей немало ошибок на подаче, вышла Екатерина Никитина. Блокирующая сразу выполнила эйс, и «Уралочка» оторвалась в счёте на пять очков. А Карполь провёл обратную замену, вновь отправив в игру Швыдкую.

Без Богумилы Бярды, которую Ушаков тоже посадил на скамейку, «Заречье» не могло подобраться к соперницам. Но уже в концовке сета «Уралочка» дрогнула, и подмосковные спортсменки сравняли счёт – 22:22. А потом просто растерзали екатеринбурженок и неожиданно забрали сет и такой важный матч. 3:1 — и «Заречье» повело в полуфинальной серии с «Уралочкой».

Если подмосковный клуб сохранит свой победный настрой, то борьба за финал может завершиться уже в это воскресенье. Екатеринбурженкам необходимо аккумулировать все свои силы, чтобы перевести серию в пятый матч.