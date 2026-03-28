Казанский ураган снёс московское «Динамо». Первый финалист плей-офф Суперлиги известен!

В женской волейбольной Суперлиге определилось имя первого финалиста плей-офф. По итогам четвёртого матча Казань всё-таки поставила точку в полуфинальной серии с московским «Динамо». Таким образом команда из Татарстана третий год подряд будет играть в финале.

«Динамо-Ак Барс», оступившись в третьем матче, в четвёртом катком прошлось по своему сопернику, не позволив москвичкам зацепиться даже за сет. Не осталось и следа от фантастического блока «Динамо», который многое решал в третьем матче – за игру команда набрала благодаря ему 24 очка! В четвёртой встрече столичные волейболистки поставили всего четыре «чехла» за три сета. И на хозяек обрушилась вся мощь казанской атаки.

Уже на старте матча гостьи захватили лидерство и на протяжение всего сета держали москвичек на расстоянии вытянутой руки. Надёжно сработало нападение Казани, эффективность которого дотянула до 57%, а столичный клуб остановился на отметке в 35%. Поэтому с запасом в семь мячей «Динамо-Ак Барс» добралось до сетбола, который Камилла Реброва реализовала красивым эйсом.

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Однако второй сет бодрее начали хозяйки площадки, поднявшие себе настроение блоком и хорошей подачей. Правда, после небольшой пробуксовки и с выходом на подачу Полины Матвеевой команде Зорана Терзича удалось совершить мощный рывок и перевернуть счёт с 2:4 на 9:4. Московское «Динамо» катастрофически проседало в атаке: эффективность в середине сета упала до 12%! А Ирина Капустина и Наталия Гончарова с двумя забитыми мячами на двоих и вовсе покинули площадку. Но замены никак не поменяли рисунок игры в нападении: всего пять забитых мячей при семи ошибках. И снова под занавес сета «Динамо-Ак Барс» не почувствовало никакой угрозы и довело его до победы, не позволив хозяйкам набрать даже 15 очков.

Игроки ЖВК «Динамо» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

В заключительной партии казанские волейболистки продолжили хладнокровно дожимать соперника, чётко играя в каждом эпизоде. Серия подач Ангелины Лазаревой смогла немного остудить пыл гостий, однако то был единственный успешный отрезок у московской команды за весь сет. Дальше казаночки только наращивали своё преимущество. В середине партии Сергей Сикачёв пошёл ва-банк, выпустив Наталию Гончарову в доигровку вместо Ирины Капустиной. Впрочем, такой ход никого не удивил. Казань с комфортным преимуществом в 10 мячей вышла на финишную прямую. Ошибкой в атаке «Динамо» подарило соперницам матчбол, который сразу же был реализован: Таисия Коновалова оформила эйс и принесла победу «Динамо-Ак Барс».

Казань завершила полуфинальную серию со счётом 3-1 и первой вышла в финал. Теперь команда Зорана Терзича включила режим ожидания соперника, который может определиться уже в завтрашнем матче. Это будет или «Уралочка», или «Заречье-Одинцово».