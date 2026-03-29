Волейбол, Суперлига, мужчины, Белогорье победило Локомотив во втором матче 1/4 финала 3:0, обзор, счёт в серии

Убедительный ответ. Как «Белогорье» вернуло четвертьфинальную серию в Новосибирск?
Пётр Кондаков
«Белогорье» победило «Локомотив»
В самой напряжённой паре Суперлиги всё решится в третьей игре!

«Белогорье» многие похоронили после первой игры 1/4 финала мужской Суперлиги-2025/2026. Не лучшая игра в Новосибирске поставила перед белгородцами задачку со звёздочкой. Права на ошибку у команды Игоря Колодинского не осталось – нужно было побеждать в Туле.

Хотя если покопаться глубже, у «Белогорья» всё было не так и плохо. В первом матче «львы» сыграли на своих средних цифрах, даже, пожалуй, чуть ниже их. «Локомотив» же убойно подавал, однако выдавать такое постоянно не сможет никто.

В первой игре серии гостей хватило на один сет:
«Мы не играем, а мучимся». «Белогорья» в матче с «Локомотивом» хватило только на сет
«Мы не играем, а мучимся». «Белогорья» в матче с «Локомотивом» хватило только на сет

Вот и получилось, что в Туле команды поменялись ролями. Железнодорожники ожидаемо не блеснули на подаче – всего два эйса на 16 ошибок. У хозяев это соотношение оказалось куда лучше – 4 к 10. Получилось прихватить центр сетки: в Новосибирске Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик гуляли в третьей зоне как хотели, на этот раз с ними справились: оба не добрались и до 50% в атаке.

К тому же на этот раз в игру попал Мохамед Аль Хачдади. Когда у марокканца дело идёт, «Белогорье» сразу же чувствует себя увереннее. Да, итоговые цифры у диагонального не самые высокие, но вполне рабочие. Было видно, что Мохамед готов помогать команде, это чувствовал и Роман Порошин. Вообще, у «львов» никто не выпадал. И в этом было их преимущество во втором матче.

Игроки МВК «Белогорье»

Фото: ВК «Белогорье»

А вот у «Локомотива» не справился Фёдор Воронков. В атаке забил всего два из восьми мячей при двух потерях, то есть эффективность – нулевая. К тому же Павел Тетюхин затерзал доигровщика на приёме. Во втором сете Пламен Константинов не выдержал и поменял его на Сэма Деру. Бельгиец, конечно, к большим делам ещё не готов, однако приём более-менее наладил, хотя в атаке не феерил. Рабочее выступление Сэма, у которого всё впереди.

Решающим моментом стала атака на высоких мячах. Здесь преимущество «львов» было тотальным — 62% на 38%. В современном волейболе такой разрыв не может не сказаться. Кажется, в третьей партии Пламен уже понял, что это не день его команды, и убрал с площадки Симеона Николова. Кстати, с Вадимом Ожигановым «Локо» навязал борьбу в концовке, но взять хотя бы сет не получилось.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
28 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Что всё это значит? Только то, что в этой серии будет третий матч.

Он пройдёт 31 марта в Новосибирске. Значит ли то, что «Белогорье» переиграло соперника во второй встрече, то, что «львы» – уже фавориты? Нет. На своей площадке сибиряков будут подгонять зрители. Диспозиция снова может поменяться на 180 градусов. Полная непредсказуемость! И это прекрасно.

Таблица плей-офф мужской Суперлиги
Все новости RSS

