Три из четырёх полуфиналистов известны. Итоги вторых матчей 1/4 финала мужской Суперлиги

Вторые матчи четвертьфиналов мужской Суперлиги наконец-то подарили нам настоящий волейбол уровня плей-офф. В первую очередь, конечно, в паре «Локомотива» и «Белогорья», где счёт стал равным. Жарко было и в Сосновом Бору, где московское «Динамо» победило с огромным трудом. А вот у двух «Зенитов» всё прошло спокойно и уверенно.

«Мы думали, что есть ещё одна игра»

Если в первом матче серии у «Белогорья» получилось взять только сет, то в ответной игре на своей площадке «львы» взяли убедительный реванш. И это несмотря на потерю Ивана Яковлева — центральный блокирующий пропустил встречу из-за повреждения.

На этот раз у «Локомотива» не так здорово полетела подача и случились проблемы на блоке. К тому же в атаке с негативного приёма Роман Порошин переиграл Симеона Николова. Пламен Константинов даже поменял свою звёздочку в третьем сете, а после игры похвалил связующего гостей. Возможно, хотел раззадорить болгарина?!

«Я считаю, что в игре самую большую разницу сделал Порошин. Даже моменты, где были сложности в приёме, он исправил и дал своим нападающим максимально удобные передачи. С их стороны самую большую разницу сделал Порошин, что повлияло на игру всей команды», – отметил тренер.

А ещё Пламен сказал о настрое. И действительно – разница в нём была заметна. «Белогорье» вышло на площадку, понимая, что у команды не будет другого шанса. И своим настроем не дало поднять головы сопернику.

«Мы неуверенно начали, но и до конца игры у нас не было ответной реакции на тот настрой, на то желание, которое было со стороны «Белогорья». Даже если были какие-то моменты, в которых могли вернуться, мы не воспользовались ими. Я считаю, что в первую очередь это желание и настрой. Белгород вышел играть на всё. А мы как будто думали, что у нас есть ещё одна игра в Новосибирске. И это самое неправильное, поэтому такой результат», – отметил Константинов.

Игроки МВК «Локомотив» Фото: МВК «Локомотив»

Теперь командам предстоит вернуться в Новосибирск, где они 31 марта сыграют решающий, третий матч.

Казань дала поиграть резервистам

Победитель серии «Локомотив» – «Белогорье» уже точно сыграет с казанским «Зенитом», который без проблем разобрался с «Новой».

У новокуйбышевцев, помимо Николы Йововича, выбыл и Романас Шкулявичус. Эпизодами хозяева навязывали борьбу, получалось неплохо серийно подавать, но класс команд на сегодня несопоставим. Да и то, что «Нова» выигрывала на подаче, «Зенит» моментально возвращал тем же элементом со своей стороны. Алексей Вербов даже позволил себе ротацию состава.

«Это было запланировано, потому что одной шестёркой вряд ли получится весь плей-офф провести, последние месяцы. Слишком много игр, слишком они тяжёлые. Поэтому нам нужна помощь всех, чтобы они могли ощутить, понюхать этого пороха плей-офф.

Рад, что получилось добиться результата и дать этот ритм. Слишком большой перерыв от лёгкой первой игры к тяжёлой первой полуфинальной. Поэтому постарались совместить приятное с полезным», – подчеркнул Вербов после матча.

Московское «Динамо» едва не оступилось

В Сосновом Бору московское «Динамо» в первой партии продемонстрировало, что не намерено повторять прошлогодних ошибок – первый сет уверенно остался за командой Константина Брянского.

Но вот дальше хозяева проявили характер. Ключом к этому стал второй сет, где москвичи заработали пять сетболов, но упустили победу, совершив множество ошибок. И «Динамо-ЛО» завелось! Включился блок, появилась уверенность в атаке, а в равной концовке Роман Мурашко решил всё двумя эйсами подряд.

2:1 по сетам — и шанс добить соперника у сосновоборцев был, ведь подопечные Брянского в этот вечер грешили собственными ошибками. Но всё же на этот раз концовку выиграли они – Максим Сапожков заочно превзошёл Мурашко. В пятом сете гости были уже куда увереннее в себе, хотя команда из Ленобласти и держалась впереди до смены сторон. Однако всё же победа осталась за москвичами, которые прошли в полуфинал.

Красноярцы взяли только сет

В полуфинале московскому «Динамо» играть с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который уверенно завершил серию в Красноярске.

«Енисей» дал бой, забрал одну партию, но всё же класс зенитовцев выше, да и красноярцы так и не смогли поставить на ноги основного доигровщика Руслана Галимова. Удавалось цеплять Владислава Бабкевича, но выдержать такой уровень на протяжении всего матча было слишком сложно. Тем не менее петербуржцам всё-таки пришлось немного попотеть в преддверии серии с «Динамо».

Что будет в полуфиналах?

31 марта «Локомотив» и «Белогорье» определят последнего участника полуфинала. И в этот же день полуфинальную серию начнут петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Это произойдёт из-за занятости арены в Санкт-Петербурге. Поэтому первые два матча в этой паре будут сыграны 31 марта и 2 апреля, а затем команды получат неделю отдыха. Даты матчей второго полуфинала станут известны позже.