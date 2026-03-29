Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужская Суперлига, четвертьфиналы, результаты вторых матчей, обзор

Три из четырёх полуфиналистов известны. Итоги вторых матчей 1/4 финала мужской Суперлиги
Пётр Кондаков
Игроки МВК «Динамо»
Комментарии
Оба «Зенита» и московское «Динамо» проходят дальше. «Локомотив» и «Белогорье» продолжат выяснять отношения.

Вторые матчи четвертьфиналов мужской Суперлиги наконец-то подарили нам настоящий волейбол уровня плей-офф. В первую очередь, конечно, в паре «Локомотива» и «Белогорья», где счёт стал равным. Жарко было и в Сосновом Бору, где московское «Динамо» победило с огромным трудом. А вот у двух «Зенитов» всё прошло спокойно и уверенно.

Турнирная сетка плей-офф

«Мы думали, что есть ещё одна игра»

Если в первом матче серии у «Белогорья» получилось взять только сет, то в ответной игре на своей площадке «львы» взяли убедительный реванш. И это несмотря на потерю Ивана Яковлева — центральный блокирующий пропустил встречу из-за повреждения.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
28 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

На этот раз у «Локомотива» не так здорово полетела подача и случились проблемы на блоке. К тому же в атаке с негативного приёма Роман Порошин переиграл Симеона Николова. Пламен Константинов даже поменял свою звёздочку в третьем сете, а после игры похвалил связующего гостей. Возможно, хотел раззадорить болгарина?!

«Я считаю, что в игре самую большую разницу сделал Порошин. Даже моменты, где были сложности в приёме, он исправил и дал своим нападающим максимально удобные передачи. С их стороны самую большую разницу сделал Порошин, что повлияло на игру всей команды», – отметил тренер.

Более подробный обзор матча:
Убедительный ответ. Как «Белогорье» вернуло четвертьфинальную серию в Новосибирск?
Убедительный ответ. Как «Белогорье» вернуло четвертьфинальную серию в Новосибирск?

А ещё Пламен сказал о настрое. И действительно – разница в нём была заметна. «Белогорье» вышло на площадку, понимая, что у команды не будет другого шанса. И своим настроем не дало поднять головы сопернику.

«Мы неуверенно начали, но и до конца игры у нас не было ответной реакции на тот настрой, на то желание, которое было со стороны «Белогорья». Даже если были какие-то моменты, в которых могли вернуться, мы не воспользовались ими. Я считаю, что в первую очередь это желание и настрой. Белгород вышел играть на всё. А мы как будто думали, что у нас есть ещё одна игра в Новосибирске. И это самое неправильное, поэтому такой результат», – отметил Константинов.

Игроки МВК «Локомотив»

Фото: МВК «Локомотив»

Теперь командам предстоит вернуться в Новосибирск, где они 31 марта сыграют решающий, третий матч.

Казань дала поиграть резервистам

Победитель серии «Локомотив» – «Белогорье» уже точно сыграет с казанским «Зенитом», который без проблем разобрался с «Новой».

У новокуйбышевцев, помимо Николы Йововича, выбыл и Романас Шкулявичус. Эпизодами хозяева навязывали борьбу, получалось неплохо серийно подавать, но класс команд на сегодня несопоставим. Да и то, что «Нова» выигрывала на подаче, «Зенит» моментально возвращал тем же элементом со своей стороны. Алексей Вербов даже позволил себе ротацию состава.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
28 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
НОВА: Съемщиков, Лобызенко, Зубов, Данилов, Падо, Савин, Заступов, Ерёмин, Терентьев, Сафонов, Перич, Полочанин, Шкулявичус, Шалдыбин
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов

«Это было запланировано, потому что одной шестёркой вряд ли получится весь плей-офф провести, последние месяцы. Слишком много игр, слишком они тяжёлые. Поэтому нам нужна помощь всех, чтобы они могли ощутить, понюхать этого пороха плей-офф.

Рад, что получилось добиться результата и дать этот ритм. Слишком большой перерыв от лёгкой первой игры к тяжёлой первой полуфинальной. Поэтому постарались совместить приятное с полезным», – подчеркнул Вербов после матча.

Московское «Динамо» едва не оступилось

В Сосновом Бору московское «Динамо» в первой партии продемонстрировало, что не намерено повторять прошлогодних ошибок – первый сет уверенно остался за командой Константина Брянского.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
28 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Васни, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Но вот дальше хозяева проявили характер. Ключом к этому стал второй сет, где москвичи заработали пять сетболов, но упустили победу, совершив множество ошибок. И «Динамо-ЛО» завелось! Включился блок, появилась уверенность в атаке, а в равной концовке Роман Мурашко решил всё двумя эйсами подряд.

2:1 по сетам — и шанс добить соперника у сосновоборцев был, ведь подопечные Брянского в этот вечер грешили собственными ошибками. Но всё же на этот раз концовку выиграли они – Максим Сапожков заочно превзошёл Мурашко. В пятом сете гости были уже куда увереннее в себе, хотя команда из Ленобласти и держалась впереди до смены сторон. Однако всё же победа осталась за москвичами, которые прошли в полуфинал.

Красноярцы взяли только сет

В полуфинале московскому «Динамо» играть с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который уверенно завершил серию в Красноярске.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
28 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Максимов, Волков, Цепков, Шенкель, Крескин, Штерн
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис

«Енисей» дал бой, забрал одну партию, но всё же класс зенитовцев выше, да и красноярцы так и не смогли поставить на ноги основного доигровщика Руслана Галимова. Удавалось цеплять Владислава Бабкевича, но выдержать такой уровень на протяжении всего матча было слишком сложно. Тем не менее петербуржцам всё-таки пришлось немного попотеть в преддверии серии с «Динамо».

Что будет в полуфиналах?

31 марта «Локомотив» и «Белогорье» определят последнего участника полуфинала. И в этот же день полуфинальную серию начнут петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Это произойдёт из-за занятости арены в Санкт-Петербурге. Поэтому первые два матча в этой паре будут сыграны 31 марта и 2 апреля, а затем команды получат неделю отдыха. Даты матчей второго полуфинала станут известны позже.

Расписание и результаты матчей 1/4 финала
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android