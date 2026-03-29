«Заречье» пробилось в финал впервые за 17 лет! «Уралочка» была просто разгромлена

«Заречье-Одинцово» взяло пример с казанского «Динамо» и завершило полуфинальную серию плей-офф Суперлиги-2025/2026 в четвёртом матче.

Подмосковная команда выдала, пожалуй, лучший свой матч в рамках игр на вылет. Такого «Заречья» мы не видели давно. Уральские волейболистки не смогли даже навязать борьбу. О победе и речи не шло.

Разгром в трёх сетах

Главные тренеры выбрали разную тактику на старте встречи. Если Константин Ушаков вернул в основу диагональную Елену Младенович, которая не доиграла до конца третий матч, то Михаил Карполь поменял свою основную нападающую Елизавету Протопопову, отдав предпочтение Елизавете Павловой. И надо заметить, что наставник подмосковной команды принял более эффективное решение. Боснийская диагональная с 14 очками стала самым результативным игроком встречи. В то время как Павлова смогла забить всего три мяча.

Обе команды мощно ворвались в четвёртый матч. Гостьи задали темп, который сразу же подхватили хозяйки площадки. Однако уже к середине сета «Заречье» безоговорочно лидировало, доминируя на сетке: 58% в реализации атак против 19%, блок – 4:1. Поэтому неудивительно, что счёт оказался просто катастрофическим для «Уралочки» — 7:17! Зареченки действовали как хорошо отлаженный механизм: чётко разыгранные комбинации, которые подкреплялись железобетонным блоком. Подмосковные волейболистки на одном дыхании провели первый сет, не позволив уральским спортсменкам навязать борьбу. А точку поставила Елены Младенович.

Игроки ЖВК «Заречье» Фото: ЖВК «Заречье»

Во втором игровом отрезке «Заречье» продолжило наращивать обороты, вновь убежав в отрыв. Убийственные удары Бровкиной и Бирюковой зажгли на табло 10:3. В то же время основная нападающая Бранка Тица за полторы партии не забила ни одного мяча и уступила место на площадке Ольге Зверевой. Михаил Карполь тайм-аутами и заменами попытался реанимировать своих подопечных. Но все попытки были тщетны, а перевес в какой-то момент стал двукратным – 20:10! Подмосковные волейболистки по-прежнему демонстрировали абсолютное превосходство во всех элементах: атака – 52% против 26%, блок – 4:2, подача – 3:1. И снова «Уралочке» не удалось дотянуть даже до 15 очков: Ольга Бирюкова своим ударом завершила партию – 25:12.

Ольга Бирюкова Фото: ЖВК «Заречье»

Эйфория после двух выигранных сетов дала о себе знать в третьем. Гостьи вцепились в него, а заодно и в возможность спасти матч. Поэтому Константину Ушакову пришлось брать тайм-аут уже на старте партии. И такой ход сработал: подмосковные волейболистки нападением развернули ситуацию в свою пользу. «Заречье» буквально на всех парах устремилось к победе и к главному финалу. Если у хозяек отлично работали все три угла, то у гостей очки стабильно набирали только центры Швыдкая и Фитисова. Для победы в решающем матче этого было явно недостаточно. «Заречье» выдало просто фантастические цифры в нападении и в третьем сете, реализовав 65% атак, и это при 18% позитивной доводки! А завершилось всё очень красиво: эйс Евы Павлович Мори принёс матчбол, который сразу же реализовала Бирюкова.

Подмосковная команда уверенно закрыла полуфинальную серию в четвёртом матче – 3-1. Таким образом, «Заречье» становится вторым финалистом и сразится за чемпионство с «Динамо-Ак Барс».

Когда определится чемпион Суперлиги?

«Золотая» и «бронзовая» серии также пройдут до трёх побед.

Матчи за бронзу состоятся 5, 7, 11 и, если понадобится, 13 и 18 апреля.

За золото команды сыграют 6, 8, 12 и, если понадобится, 14 и 18 апреля.