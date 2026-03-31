Битва двух столиц. Кто победит в полуфинальной серии Суперлиги «Зенит» – «Динамо»?

В последний день марта в мужской Суперлиге не только определится последний участник полуфиналов, но и стартует первая серия этой стадии. Противостояние петербургского «Зенита» и московского «Динамо» интригует. Хотя бы потому, что назвать фаворита в этой паре практически невозможно.

Формат и расписание серии 1/2 финала

Из-за занятости арены в Санкт-Петербурге Всероссийская федерация волейбола перекроила регламент. Серия, как и планировалось, пройдёт до трёх побед, но в другие даты. Расписание выглядит следующим образом:

первый матч — 31 марта, 19:30, Санкт-Петербург;

второй матч — 2 апреля, 19:30, Санкт-Петербург;

третий матч — 9 апреля, 19:00, Москва;

четвёртый матч (если потребуется) — 11 апреля, 19:00, Москва;

пятый матч (если потребуется) — 15 апреля, Санкт-Петербург.

Победитель серии сыграет в финале с сильнейшим в другой паре, которая пока не сформирована. «Зенит-Казань» ждёт соперника, которым станет либо «Локомотив», либо «Белогорье».

Как команды провели регулярку?

Практически одинаково – и те, и другие одержали по 25 побед и по пять матчей проиграли. Но по очкам чуть лучше оказался «Зенит» – 76 против 74. Причём всё было в руках динамовцев: перед последним туром они опережали соперников на одну победу, однако умудрились уступить дома немотивированному «Белогорью».

Команда Владимира Алекно подарком воспользовалась и оказалась выше в таблице, что даёт ей преимущество своей площадки на этой стадии.

В регулярке оба матча остались за зенитовцами: сначала они выиграли 3:1 в Москве, а во втором круге – 3:0 дома. Правда, в той встрече не принимал участия лидер москвичей Максим Сапожков.

Почему может победить «Зенит»?

Преимущество своей площадки. Что бы там ни говорили, что в волейболе это не так важно, полные трибуны и зал, который изучен до миллиметра – это большой плюс. И при прочих равных пятый матч серии пройдёт именно в Санкт-Петербурге.

Предсказуемость «Динамо». Москвичи в этом сезоне превратились в стилистически похожую на «Зенит» команду. Основная нагрузка в атаке ложится на Максима Сапожкова, который практически безальтернативно первый номер. Конечно, есть классные исполнители в доигровке, пара Богдан – Сёмышев едва ли не самая сильная в Суперлиге, но перекос в сторону Сапожкова очевиден. Когда у Максима всё хорошо, команда играет здорово, когда нет – начинаются проблемы.

Игроки МВК «Зенит» Санкт-Петербург Фото: vczenit.ru

Женя Гребенников. Выскажем крамольную мысль – пик карьеры легендарного либеро уже прошёл. Однако он всё равно остаётся гениальным защитником. Играет на инстинктах, просчитать его невозможно. Создаёт для своей команды кучу возможностей после защиты. И, самое главное, делает своих партнёров лучше.

Владислав Бабкевич. Лучший бомбардир лиги ещё прибавил в этом сезоне. Его подача стала острее и стабильнее, а в атаке попробуй останови этого гиганта! Пожалуй, стабильно на протяжении всего матча с белорусом смогли справиться только игроки казанского «Зенита».

Форма. В 1/4 финала петербуржцы смотрелись поцелостнее в своей серии с «Енисеем», а вот второй матч москвичей с «Динамо-ЛО» не убедил, команда Константина Брянского выглядела тяжеловато и много ошибалась. Это может сыграть свою роль, ведь времени на восстановление практически нет.

Почему может победить «Динамо»?

География. Перенос сроков серии может сыграть и на руку динамовцам. Всё дело в том, что москвичи сыграли свой матч 28 марта в Сосновом Бору, то есть в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Да, на восстановление у них было куда меньше времени, зато переезд минимальный. А вот у их соперника за плечами остался долгий перелёт из Красноярска. Это может дать «Динамо» преимущество как минимум на старте серии.

Предсказуемость «Зенита». Как «Динамо» зависит от Сапожкова, так и «Зенит» – от Бабкевича. Причём, пожалуй, даже больше, чем москвичи. В сложных ситуациях Игорь Кобзарь, не задумываясь, грузит на своего диагонального. Того, конечно, ещё попробуй остановить, но, когда ты понимаешь, как будет играть соперник, это уже большое дело.

Игроки МВК «Динамо» Москва Фото: vcdynamo.ru

Подача. Она у москвичей в этом сезоне вторая в Суперлиге после казанского «Зенита». И по общему количеству эйсов, и по очкам на сет в этом элементе динамовцы своих соперников превосходят — 206 на 170 и 1,82 на 1,56, соответственно.

Центр сетки. Если у «Зенита» основной упор на игру в краях, то в «Динамо» Павел Панков делает активными участниками происходящего и своих центральных. Илья Власов и Дмитрий Жук и в атаке хороши, и на блоке выглядят посильнее своих оппонентов.

Так кто же фаворит?

Его в этой паре просто нет. Всё будут решать нюансы – текущее состояние команд, отдельные элементы, психология. Очень важно и то, что между вторым и третьим матчами будет целая неделя — нетипичная для плей-офф история, в которой должны будут проявить себя тренеры. Ну а нам остаётся смотреть и наслаждаться волейболом высочайшего уровня!