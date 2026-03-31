Дежавю в Новосибирске. «Локомотив» проиграл первый сет, но прорвался в полуфинал

Третий матч четвертьфинальной серии между «Локомотивом» и «Белогорьем» стал настоящей вишенкой на торте в этом противостоянии. Команды обменялись домашними победами, причём у «львов» получилось победить даже увереннее. Тем не менее фаворитами, конечно, выглядели сибиряки — домашний полный зал добавлял им шансов. Хотя, конечно, мог и создать дополнительное давление.

Похоже, так и получилось в первой партии. Обе команды просто провалили атаку, набирая поочерёдно очки сериями. Поначалу лучше получалось у хозяев, но ближе к середине сета белгородцы сначала сравняли счёт, а потом и убежали вперёд. И у тех и у других здорово работал блок — 11 очков на двоих за сет в этом элементе. Но при этом гости были лучше — допускали меньше своих ошибок, в нужные моменты подавали. У «Локо» же немного задрожал Фёдор Воронков, которого Пламен Константинов даже заменил на Сэма Деру. Вторая замена от болгарина — перемены на позиции связующего. Симеон Николов тоже выглядел не в своей тарелке, принял ряд неоднозначных решений и отправился остыть на скамейку. Впрочем, на ход сета эти перестановки не повлияли — «львы» довели его до победы.

Но, к сожалению для белгородцев, этот сет остался лишь всплеском надежды. «Локомотив» постепенно раскочегарился, а вот гости так и остались на совсем низких цифрах в атаке. По сути, борьба шла до счёта 6:6 во второй партии, а дальше новосибирцы улетели вперёд. И не дали усомниться в своём превосходстве уже до конца матча.

Очень сложно играть, когда у твоих нападающих не идёт. Единственный, на кого мог опереться Роман Порошин, это Мохамед Аль Хачдади. Марокканец долго тащил свою команду на себе. Павел Тетюхин лишь в концовке сумел добраться до нулевой полезности, у Ярослава Подлесных и вовсе «-4». Тут бы помочь центрам, но и у них дела совсем не ладились. Георгий Заболотников несколько раз утыкался в блок хозяев, порой не попадал в темп со связующим, у Александра Мельникова дела были не сильно лучше. Пригодился бы Иван Яковлев, но его повреждение так и не смогли залечить.

Первый сет, в котором «львы» реализовали всего 38% атак, стал для них лучшим. 28%, 28%, 22% — с такими цифрами в полуфинал не выходят. И напротив, «Локо» после неудачной стартовой партии поднял своё нападение выше 50%. Оно и сделало разницу. Да, был всплеск на подачах Аль Хачдади в третьем сете – пять сетболов удалось отыграть. Но были ещё два в запасе, этого хозяевам хватило.

«Локомотив» сыграл совсем не идеально, но действительно лучше своего соперника. К качеству игры есть вопросы, не обошлось без провалов, много своих ошибок. Эта победа не была красивой. Но «Локо» заслуженно идёт в полуфинал. Там его ждёт противостояние с казанским «Зенитом». Ну а «Белогорье» теперь получит передышку и продолжит сражаться в предварительном этапе Кубка России.