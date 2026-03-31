Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Волейбол, мужская Суперлига – 2025/2026, полуфинал, Динамо победило Зенит Спб 3:2, обзор

Бабкевич «Зенит» не спас. Драматичный полуфинал мужской волейбольной Суперлиги
Пётр Кондаков
Отчёт «Динамо» победило «Зенит» СПб 3:2
У москвичей нашёлся свой герой в лице Дениса Богдана.

Это был классный матч!

Нет, может быть, в нём не было какого-то суперчистого волейбола, зато все атрибуты матчей на вылет здесь – постоянное напряжение, игровые перепады, наконец, интрига, драма. В этой игре мы увидели всё. А в результате динамовцы забрали преимущество своей площадки и повели в серии.

Битва двух столиц. Кто победит в полуфинальной серии Суперлиги «Зенит» — «Динамо»?

И у тех и у других не получилось сыграть без провалов. У петербуржцев всё свелось к Владиславу Бабкевичу. Белорус был хорош, но в атаке партнёры ему не сильно помогали. У Владислава в итоге 33 очка, у второго по этому показателю — центрального, что уже само по себе необычно, — Виталия Дикарева — всего 11. Причём 9 из этих 11 мячей он выиграл на блоке. Марлон Янт и Станислав Динейкин завершили матч в минусе, наделав ошибок. Конечно, отчасти это вина и связующего, но всё это тревожный звонок для Владимира Алекно. В тайм-аутах наставник несколько раз призывал Игоря Кобзаря делать то, что он умеет, ничего не выдумывая.

Впрочем, это только первая игра. И оба тренера не делали резких движений в плане изменения состава. Это плей-офф, здесь вера в лидеров максимальна.

Несмотря на все проблемы, «Зенит» выиграл первый сет крайне уверенно. 7:1 на блоке — с таким разрывом партию отдать нереально сложно. У «Динамо» не попал в игру Максим Сапожков, и потребовалось время на перестройку. За пять сетов диагонального москвичей только блоком закрыли 9 раз, ещё 5 мячей он проиграл своими ошибками. Ближе к концу встречи худо-бедно Сапожков начал забивать, но по итогам встречи у него нулевая полезность.

Но у «Динамо» в этот вечер был другой герой. Денис Богдан выдал если не лучший матч в карьере, то точно один из лучших. К третьему сету у доигровщика было 90% реализации атак. К концу матча этот процент ожидаемо снизился — до 70%, но и это было великолепно. И позволило Павлу Панкову постепенно вернуть в игру того же Сапожкова. На подачах Богдана команда Константина Брянского едва не завершила матч со счётом 3:1 — петербуржцы упустили три сетбола. Но на балансе всё же дождались ошибки от «Динамо».

Денис Богдан

Фото: МВК «Динамо» (Москва)

Очень логично, что всё разрешилось в пятой партии. И здесь москвичи были сильнее. Сапожков выдал два эйса подряд и держал подачу, чем позволил команде получить преимущество — 8:4. К чести команды Алекно, она билась до конца и отыграла четыре сетбола из пяти. Но всё же последнее слово осталось за гостями.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Середа, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Козловский, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Архипов, Литвиненко

«Динамо» повело в серии и отобрало у своих соперников преимущество своей площадки. Более того, теперь петербуржцам обязательно нужно побеждать во второй игре, с 0-2 в серии на выезде уйти будет очень сложно. Впрочем, по качеству команда Алекно сопернику точно не уступила. Всё время проваливаться нападающие не будут. В этом противостоянии всё ещё впереди.

Таблица плей-офф мужской Суперлиги
