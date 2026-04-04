В борьбе за золото остались две команды. Ещё две бьются за бронзу. Кто же закончит чемпионат России на мажорной ноте?

Кто станет новым чемпионом? Всё, что нужно знать о финальных сериях женской Суперлиги

Женская волейбольная Суперлига вышла на финишную прямую.

Чемпионат страны подходит к логическому завершению, осталось всего четыре лучшие команды, которые разыграют медали. Как пройдут решающие серии, есть ли явный фаворит и когда станут известны имена чемпионок?

Какие команды сыграют в финале?

«Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Команда Зорана Терзича на протяжении всего предварительного этапа занимала первое место в турнирной таблице. И в итоге смогла сохранить лидерство после 26 туров, став победителем регулярки с 22 победами и 68 очками.

Неудивительно, что Казань прошла два первых раунда плей-офф с минимальными потерями. Четвертьфинал казаночки выиграли у «Тулицы» со счётом 2:0, отдав соперницам лишь два сета. В полуфинале же было пройдено московское «Динамо» – 3:1, столичная команда вырвала один матч.

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

«Заречье-Одинцово» по итогам предварительного этапа остановилось на итоговом третьем месте с 18 победами и 55 очками, пропустив вперёд, кроме Казани, ещё и «Уралочку-НТМК». Однако в плей-офф команда Константина Ушакова показала характер: сначала выбила из гонки за медали чемпиона – калининградский «Локомотив» (2:1), а после разобрались и с «Уралочкой». Для этого зареченкам понадобилось четыре встречи – 3:1.

Кто будет сражаться за бронзу Суперлиги?

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) и «Динамо» (Москва).

Уральская команда просто фантастически смотрелась в регулярном чемпионате. Подопечные Михаила Карполя выдали серию из 15 выигранных матчей. Это позволило им сравняться с «Динамо-Ак Барс» по победам, однако судьбу первого места определили набранные очки, которых у Казани было больше. А в плей-офф дела у уральских волейболисток как-то не заладились с самого начала. Екатеринбургская команда с трудом прошла «Корабелку» в четвертьфинале – 2:1, а следующий рубеж преодолеть уже не смогла: в полуфинале «Уралочка» оступилась в серии с подмосковным «Заречьем» – 1:3.

Волейболистки «Уралочки-НТМК» Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»

Московское «Динамо» в этом квартете можно считать тёмной лошадкой. Бело-голубых изрядно штормило на предварительной стадии, и лишь под занавес регулярки динамовки стабилизировали свою игру. Московские волейболистки с 16 победами и 47 очками финишировали на пятой строчке, однако в четвертьфинале они достаточно легко выбили команду из первой четвёрки – «Ленинградку» (2:0). Но на этом хорошие новости закончились. В полуфинале казанское «Динамо» остановило напор одноклубниц из Москвы.

Формат финала и серии за третье место

Главный финал, как и серия за третье место, будет играться до трёх побед.

Соответственно, команды сыграют в каждой серии от трёх до пяти матчей.

Волейболистки «Заречья-Одинцово» Фото: ЖВК «Заречье-Одинцово»

Когда определится чемпион Суперлиги?

Матчи за бронзу запланированы на 5, 7, 11, 13 и 17 апреля.

Матчи за золото запланированы на 6, 8, 12, 14 и 18 апреля.

Первый, второй и, если потребуется, пятый матчи пройдут на площадке команды, занявшей более высокое место на предварительном этапе. Таким образом, лидер получает преимущество. Соответственно, серии начнутся в Казани и Нижнем Тагиле. Затем ответные встречи участники сыграют уже на площадках команд с более низким рейтингом: в Одинцове и Москве.

Кто фаворит в сериях за золото и бронзу?

В «золотой» серии у казанского «Динамо-Ак Барс» всё же есть преимущество перед подмосковным «Заречьем». Для команды Зорана Терзича это будет уже третий финал. Казань наверняка сделала выводы после упущенных возможностей прошлых сезонов и постарается отыграться. К тому же счёт встреч по ходу этого игрового года – в пользу динамовок: две победы в регулярке с одинаковым счётом (3:1) и одна – в финале Суперкубка (3:2). Однако подмосковная команда явно заряжена на то, чтобы впервые с 2010 года повесить себе на шею золотые медали чемпионата страны. Тем более что подопечные Ушакова уже выбили таких грандов, как «Локомотив» и «Уралочка».

В «бронзовой» серии мы вполне можем ожидать сюрпризов, которые могут преподнести «Уралочка» и московское «Динамо». Обе команды постараются выдать свой максимум, чтобы записать в актив этот сезон. Победит тот, кто сможет собраться после проигранных полуфинальных серий.

Волейболистки «Динамо» Москва Фото: ЖВК «Динамо» Москва

Где смотреть трансляции финала Суперлиги?

Встречи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на каналах холдинга «Матч», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.

