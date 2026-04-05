Главная Волейбол Статьи

Волейбол, женская Суперлига-2025/2026: Динамо обыграло Уралочку в первом матче серии за бронзу со счётом 3:2

Первый шаг к медалям сделан! Как московское «Динамо» в гостях обыграло «Уралочку»
Елена Коваленко
«Динамо» обыграло «Уралочку» — 3:2
Подопечные Карполя пока не пользуются преимуществом своей площадки.

«Уралочка-НТМК» и московское «Динамо» ищут реванша после поражений в полуфиналах. У обоих клубов остался последний шанс на пьедестал – нужно выиграть «бронзовую» серию, которая стартовала в воскресенье, 5 апреля.

Соперники равны, воля к победе у обеих команд очень сильна, поэтому совершенно неудивительно, что первый матч серии ушёл на тай-брейк.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 1-й матч
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Обе команды стартовали без каких-либо сюрпризов, в боевых составах. «Уралочка-НТМК» первой захватила лидерство, убежав на три очка. Хозяйки атакой обозначили свои претензии на успешный исход партии. Однако динамовки с ними не согласились и выравняли положение ещё до счёта 10. Уральская команда снова пошла на обгон, сделав рывок на подачах Бранки Тицы. Но определило судьбу сета не количество забитых мячей, а количество брака. У гостевой команды на старте встречи его было слишком много: девять ошибок против двух у «Уралочки». Ошибка, кстати, и подарила хозяйкам сет. А ещё динамовки, которые отличаются классным блоком, не смогли набрать в этом элементе ни одного очка, в то время как «Уралочка» заработала сразу четыре.

Игроки ВК «Уралочка-НТМК»

Игроки ВК «Уралочка-НТМК»

Фото: ВК «Уралочка-НТМК»

Во второй партии команды поменялись местами. Теперь уже уральским волейболисткам пришлось играть в догонялки. Всё началось с серии подач Анастасии Манжосовой, которые создали проблемы для хозяек площадки. После чего заработал и блок москвичек, который дополнялся успешной атакой Черновой и Гончаровой. Ударный отрезок позволил москвичкам получить солидное преимущество в семь мячей. Динамовки сократили количество ошибок до двух, добавили очки с подачи и сравняли счёт в матче – 1:1.

На старте третьей партии гостьи продолжили рисковать на подаче, и это работало: приём уральской команды упал до 20%. Кроме того, заметно прибавили крайние нападающие «Динамо», улучшившие свои показатели по сравнению с неудачным первым сетом. У «Уралочки», напротив, стали проседать края, поэтому Михаил Карполь стал задействовать всех доигровщиков, пытаясь найти эффективное сочетание. В какой-то момент Ольга Хлебникова и вовсе свела всё нападение в центр сетки на Швыдкую и Фитисову.

Игроки ЖВК «Динамо»

Игроки ЖВК «Динамо»

Фото: ЖВК «Динамо»

Лишь к середине сета хозяйки догнали соперниц, однако перехватить инициативу так и не смогли. «Динамо» довольно легко вернуло себе комфортную разницу в счёте и выиграло сет. Московские волейболистки превзошли екатеринбурженок во всех ключевых компонентах: атака – 16:15, блок – 3:1, подача – 3:1.

Четвёртый сет бело-голубые начали с пробуксовки. Поначалу работал только блок, но к середине сета скоростная атака «Уралочки» стала его прошивать. Плотная борьба с постоянной сменой лидера сохранялась до счёта 17:17. А в концовке уральские волейболистки первыми нажали на газ и сделали необходимую разницу в счёте. Сергей Сикачёв двойной заменой попытался исправить ситуацию, однако хозяйки уже набрали высокую скорость, довели сет до победы и перетащили стартовый матч серии в пятый сет.

На тай-брейке напряжённая борьба продолжилась: игроки цеплялись за каждый мяч в каждом розыгрыше. На смену сторон команды ушли с минимальным преимуществом «Динамо». И после мини-паузы гостьи смогли его развить, превратить в «+5». Уральские волейболистки сопротивлялись до последнего, возродили интригу, сократив отставание до двух очков. Но это было всё, что удалось сделать хозяйкам площадки. Наталия Гончарова своей атакой принесла «Динамо» матчбол, который был реализован с первой попытки. Блоком москвички закрыли не только удар Протопоповой, но и весь матч – 3:2.

Московское «Динамо» повело в серии за бронзу – 1-0. Вторая встреча команд также пройдёт в Нижнем Тагиле 7 апреля. И «Уралочке» нужно встряхнуться, чтобы включиться в борьбу в столь неудачно начавшейся серии.

Таблица плей-офф женской Суперлиги
