Казань включилась! «Зенит» сравнял счёт в полуфинальной серии с «Локомотивом»

В первом матче этой серии «Локомотив» с первой же попытки выполнил задачу-минимум — выиграл встречу в гостях. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Кажется, выигрывай второй матч – и езжай домой при 2-0 – и это если не приговор для соперника, то огромная проблема.

Однако и Казань вышла как на последний бой, заряженность была видна невооружённым глазом. Алексей Вербов начал матч с Артёмом Вольвичем — капитан в первой игре неплохо вышел со скамейки, Илья Фёдоров тоже после своей травмы начал с первых же розыгрышей, но только в защите, в приёме трудился Сантьяго Данани. У «Локомотива» же вновь остался в запасе герой первой игры Раджаб.

Полтора сета хозяева были лучше. Просто более мобилизованными. В первой партии – ни единой ошибки в атаке, постоянно затрудняли на подаче. Второй игровой отрезок тоже неплохо складывался для команды Вербова. А потом «Локо» его просто украл в двух расстановках. На подачах Дмитрия Лызика новосибирцы догнали и вышли вперёд, а Илья Казачёнков своей подачей довершил начатое. Психологически это могло стать решающим фактором.

Тем более что «Локомотив» и не думал останавливаться. Полетела подача — угрожали практически все. А казанцы выглядели прибитыми. В третьем сете всё началось с 1:4, а могло бы и с 1:5, не зацепи блокирующие гостей сетку при атаке Волкова. Следом шикарный мяч поднял в защите Максим Михайлов и организовал своей команде доигровку. Суперветеран задал тон погоне.

Максим Михайлов Фото: МВК «Зенит-Казань»

Однако Казани было непросто — подачи новосибирцев всё время заставляли Константина Абаева пасовать с выбитого приёма. Простая цифра — всего 19% позитивной доводки у хозяев в этом сете против 67% — у гостей. Но Казань выиграла эту партию. Всё решилось в концовке — в атаке «Зенит» был безупречен, а вот Омар Курбанов и Дмитрий Лызик атаковали в аут.

«Говорят, что Казани неудобно играть с «Локомотивом». Не в этом дело. Просто уровень команды высочайший. Я ещё после нашего матча в первом круге говорил, что они претендент на золото №1. Я остаюсь при своём мнении до сих пор. Ребята – настоящие герои, что переломили сегодня игру. С той стороны — тоже герои. Это качество игры – какой-то нереальный уровень», — радовался Алексей Вербов после встречи.

Нужно отметить и зал, который очень помог казанцам. Атмосфера приближалась к лучшим мировым образцам. В четвёртом сете уже хозяева задавали тон, бо́льшую часть сета они вели в два-три очка. Однако эта игра не могла завершиться просто так. «Локомотив» включил блок и на высоких мячах не просто сравнял счёт, но и вышел вперёд. Пошли качели — то «Зенит» получал матчбол, то у команды Константинова появлялся сетбол. Однако Казани победа была нужнее. И в ключевой момент подачей выстрелил Михаил Лабинский. Сначала доигровщик просто выбил соперников из приёма, а Константин Абаев отработал на блоке. Ну а затем последовал эйс, поставивший точку в матче. Но не в серии. Здесь 1-1 — теперь команды переезжают в Новосибирск.