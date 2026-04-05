Волейбол, мужская Суперлига-2025/2026, полуфинал, Зенит-Казань победил Локомотив 3:1, обзор, счёт в серии

Казань включилась! «Зенит» сравнял счёт в полуфинальной серии с «Локомотивом»
Пётр Кондаков
«Зенит-Казань» победил «Локомотив» 3:1
Какой же классный был матч!

В первом матче этой серии «Локомотив» с первой же попытки выполнил задачу-минимум — выиграл встречу в гостях. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Кажется, выигрывай второй матч – и езжай домой при 2-0 – и это если не приговор для соперника, то огромная проблема.

Однако и Казань вышла как на последний бой, заряженность была видна невооружённым глазом. Алексей Вербов начал матч с Артёмом Вольвичем — капитан в первой игре неплохо вышел со скамейки, Илья Фёдоров тоже после своей травмы начал с первых же розыгрышей, но только в защите, в приёме трудился Сантьяго Данани. У «Локомотива» же вновь остался в запасе герой первой игры Раджаб.

Полтора сета хозяева были лучше. Просто более мобилизованными. В первой партии – ни единой ошибки в атаке, постоянно затрудняли на подаче. Второй игровой отрезок тоже неплохо складывался для команды Вербова. А потом «Локо» его просто украл в двух расстановках. На подачах Дмитрия Лызика новосибирцы догнали и вышли вперёд, а Илья Казачёнков своей подачей довершил начатое. Психологически это могло стать решающим фактором.

Тем более что «Локомотив» и не думал останавливаться. Полетела подача — угрожали практически все. А казанцы выглядели прибитыми. В третьем сете всё началось с 1:4, а могло бы и с 1:5, не зацепи блокирующие гостей сетку при атаке Волкова. Следом шикарный мяч поднял в защите Максим Михайлов и организовал своей команде доигровку. Суперветеран задал тон погоне.

Фото: МВК «Зенит-Казань»

Однако Казани было непросто — подачи новосибирцев всё время заставляли Константина Абаева пасовать с выбитого приёма. Простая цифра — всего 19% позитивной доводки у хозяев в этом сете против 67% — у гостей. Но Казань выиграла эту партию. Всё решилось в концовке — в атаке «Зенит» был безупречен, а вот Омар Курбанов и Дмитрий Лызик атаковали в аут.

«Говорят, что Казани неудобно играть с «Локомотивом». Не в этом дело. Просто уровень команды высочайший. Я ещё после нашего матча в первом круге говорил, что они претендент на золото №1. Я остаюсь при своём мнении до сих пор. Ребята – настоящие герои, что переломили сегодня игру. С той стороны — тоже герои. Это качество игры – какой-то нереальный уровень», — радовался Алексей Вербов после встречи.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Нужно отметить и зал, который очень помог казанцам. Атмосфера приближалась к лучшим мировым образцам. В четвёртом сете уже хозяева задавали тон, бо́льшую часть сета они вели в два-три очка. Однако эта игра не могла завершиться просто так. «Локомотив» включил блок и на высоких мячах не просто сравнял счёт, но и вышел вперёд. Пошли качели — то «Зенит» получал матчбол, то у команды Константинова появлялся сетбол. Однако Казани победа была нужнее. И в ключевой момент подачей выстрелил Михаил Лабинский. Сначала доигровщик просто выбил соперников из приёма, а Константин Абаев отработал на блоке. Ну а затем последовал эйс, поставивший точку в матче. Но не в серии. Здесь 1-1 — теперь команды переезжают в Новосибирск.

