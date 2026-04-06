В финале Суперлиги сыграют «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». Кто станет чемпионом?

У команд есть и сильные стороны, и слабости. Но кто лучше ими воспользуется в «золотой» серии чемпионата России?

Розыгрыш женского чемпионата России – 2025/2026 неумолимо приближается к развязке. После шести месяцев бескомпромиссной борьбы, дуэлей тактик и характеров определились две сильнейшие команды – «Динамо-Ак Барс» из Казани и подмосковное «Заречье-Одинцово».

Обе в прошлом сезоне были призёрами чемпионата: казанские волейболистки остановились на втором месте, зареченки – на третьем. Однако в этот раз кто-то доберётся до золота.

Давайте объективно разбираться, у кого больше шансов.

Как команды провели сезон?

«Динамо-Ак Барс» – победитель регулярного чемпионата. Команда Зорана Терзича на протяжении всего предварительного этапа была лидером, им она и осталась после 26 матчей, в которых одержала 22 победы.

«Заречье» долгое время держалось прямо за спиной казанской команды, однако во втором круге подмосковные волейболистки чуть сбавили обороты и финишировали на третьем месте с 18 победами в активе.

В плей-офф казанское «Динамо» также смотрелось увереннее, но и соперницы были попроще. Бело-голубые прошли сначала «Тулицу» (3:1, 3:1), а потом – одноклубниц из Москвы, отдав им один матч (3:0, 3:0, 2:3, 3:0).

«Заречью» же пришлось играть с самыми грозными конкурентами. В четвертьфинале был волевой успех с чемпионками из «Локомотива» (2:3, 3:1, 3:1). А в полуфинале подмосковная команда эффектно выключила из борьбы вторую команду регулярного чемпионата «Уралочку» (0:3, 3:0, 3:1, 3:0).

В очном противостоянии этих команд счёт в пользу Татарстана – 4-1. В регулярном чемпионате обе встречи остались за казанской командой (оба раза – 3:1). Также они встречались в финале Суперкубка: зареченкам всё же удалось навязать борьбу и перевести встречу на тай-брейк, однако Казань всё равно победила (3:2). И только на групповом этапе Кубка Победы команды обменялись сухими победами. Правда, «Заречье» оступилось в полуфинале и заняло только третье место, а «Динамо-Ак Барс» добавило в коллекцию ещё один титул.

У кого лучше статистика?

У нас есть возможность посмотреть на статистику отдельных элементов игры и на сильные и слабые стороны каждой из двух команд.

В таблице указаны показатели по итогам регулярного чемпионата, четвертьфиналов и полуфиналов. Отметим, что «Заречье» за это время провело 33 матча и 124 партии, а «Динамо-Ак Барс» – 32 матча и 114 партий.

«Динамо-Ак Барс» «Заречье-Одинцово» Набранные очки 2193 2224 Очки с подачи 189 164 Позитивный приём 39% 46% Эффективность атаки 44% 41% Очки на блоке 377 410 Результативные ошибки 614 594

Видно, что Казань доминирует в атаке и лучше подаёт. Именно эти элементы – ключевые в игре «Динамо-Ак Барс», и на них делается основной упор во время матчей. Однако бело-голубые проседают в приёме и уступает зареченкам на блоке. Поэтому подмосковным волейболисткам самим необходимо сделать акцент на хорошую подачу, чтобы отвести нападение Казани от сетки, снизить эффективность их атаки и добить своим грозным оружием – блоком.

У кого состав сильнее?

Подмосковная команда подошла к главному финалу в оптимальной форме. Отлично вписалась в состав боснийская диагональная Елена Младенович, которая присоединилась к коллективу уже под занавес регулярки. Это ценная помощь для бессменного лидера «Заречья» Ольги Бирюковой. Капитан и в этом сезоне является локомотивом, который тянет на себе нападение.

Ольга Бирюкова (справа) Фото: ЖВК «Ленинградка»

Теперь у связующей «Заречья» Евы Павлович Мори появилась дополнительная опция в атаке. Кстати, и сама словенская связующая активно действует на сетке, её обманки не раз ставили соперниц в тупик и позволяли набирать очки. Не будем забывать и о блокирующей Юлии Бровкиной, которая является главной угрозой в центре сетки зареченок. Поэтому состав у подмосковной команды вполне боевой и способный ввязаться в драку с лидером.

«Динамо-Ак Барс», в отличие от «Заречья», не избежало потерь. И если блокирующая Екатерина Енина выбыла ещё в середине сезона, то доигровщица Екатерина Гатина получила травму в четвертьфинальной серии с «Тулицей». Это весомая потеря для Казани, потому что Катя набрала отличную форму и цементировала не только приём «Динамо», но и атаку.

Брайелин Мартинес Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Однако в строю доминиканский ударный кулак – Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес, на которых и будет сделана ставка в финале. Есть у Казани и две тёмные лошадки – Юлия Столбова и Камилла Реброва. Резервная диагональная в последних матчах отлично выходит на замену Гонсалес, а доигровщица составляет пару Мартинес в стартовом составе и уже является лучшей подающей в составе казанского клуба. Если у легионеров Казани что-то не получается, в обойме победителя регулярки есть девушки, способные их подменить.

Противостояние лидеров в финале

На дуэли лидеров можно остановиться отдельно.

Доигровщицы Брайелин Мартинес и Ольга Бирюкова – главные адресаты для передач связующих в самых сложных и ответственных ситуациях.

Обе волейболистки входят в топ-10 по набору очков и даже располагаются на соседних позициях: у Бирюковой 448 очков (седьмое место), у Мартинес – 442 (восьмое). Однако сильные стороны у каждой волейболистки свои: у Ольги – скорость, у Брайелин – мощь. Если сравнивать по отдельным элементам, то доминиканская волейболистка лучше смотрится на блоке – 53:38, однако подачу-приём выигрывает доигровщица «Заречья»: подача – 29:13, приём 49% – 29%, и это при том, что Бирюкова касалась мяча вдвое чаще (696:347). В атаке практически равенство – 380:376, однако в её реализации перевес уже на стороне доминиканки – 43% против 36%.

Тренерская дуэль Терзич – Ушаков

Наставник казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич – настоящий мастодонт на тренерском мостике. У серба колоссальный международный опыт, в том числе и со сборной России. Но главное, что Терзич смог найти ключи к победам в российском чемпионате. С ним «Омичка» показала лучший результат в истории клуба, став двукратным бронзовым призёром. За год, проведённый в Москве, Зоран сделал чемпионом столичное «Динамо». В Казани он работает третий год, и за это время «Динамо-Ак Барс» вновь вернулось в топ: после нескольких лет затишья команда доминирует во всех турнирах. Это будет уже третий финал Суперлиги для Казани Терзича. Один был выигран, один – проигран.

Зоран Терзич / Константин Ушаков Фото: РИА Новости/ЖВК «Динамо Казань»

Константин Ушаков тоже ставит перед собой только максимальные цели. Амбициозный наставник, кстати, возглавил сборную России после Терзича, и он тоже знает вкус побед в больших финалах. Самых громких успехов он добился с московским и краснодарским «Динамо», а теперь переписывает историю подмосковной команды. В прошлом сезоне «Заречье» неожиданно для многих забралось в медальную тройку, а теперь сделало ещё один шаг вперёд: стартующий финал для «Заречья» – первый за 16 лет.

И кто станет новым чемпионом?

Финалисты находятся в одной весовой категории. На бумаге «Динамо» вроде бы чуть сильнее, но у «Заречья» и проблем с составом нет, и разогнались в плей-офф они как следует, и терять, кажется, им нечего, поэтому в финальной серии могут просто показывать свой лучший волейбол.

Шансы примерно равны.

