Финальная битва! «Динамо-Ак Барс» обыграет «Заречье» в женской Суперлиге? LIVE

Команды Ушакова и Терзича вышли на площадку в первом матче.

Сегодня, 6 апреля, стартовала финальная серия раунда плей-офф женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В борьбу за звание чемпионок России вступили «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». Казанская и подмосковная дружины начали первый матч!

Команда Зорана Терзича является семикратным чемпионом страны, но в прошлом сезоне не смогла подтвердить класс и отдала титул в борьбе с калининградским «Локомотивом». Сейчас динамовские волейболистки намерены забрать золотые медали. Подопечные Константина Ушакова весной 2025-го стали бронзовыми призёрами. Им по силам обыграть и фаворита серии.

Счёт личных встреч между клубами — 30-3 в пользу «Динамо-Ак Барс». Улучшит ли свою статистику «Заречье-Одинцово»? Узнаем этим вечером!