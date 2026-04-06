Финальная битва! «Динамо-Ак Барс» обыграет «Заречье» в женской Суперлиге? LIVE

Сегодня, 6 апреля, стартовала финальная серия раунда плей-офф женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В борьбу за звание чемпионок России вступили «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». Казанская и подмосковная дружины начали первый матч!
Команда Зорана Терзича является семикратным чемпионом страны, но в прошлом сезоне не смогла подтвердить класс и отдала титул в борьбе с калининградским «Локомотивом». Сейчас динамовские волейболистки намерены забрать золотые медали. Подопечные Константина Ушакова весной 2025-го стали бронзовыми призёрами. Им по силам обыграть и фаворита серии.
Счёт личных встреч между клубами — 30-3 в пользу «Динамо-Ак Барс». Улучшит ли свою статистику «Заречье-Одинцово»? Узнаем этим вечером!
Вот с таким лицом Константин Ушаков проводит первую партию. Пока существенно сократить отставание гостям не удаётся.
«Заречье» ненамного приближается к соперницам. Отстают на четыре очка. Ощущение, будто гости приходят в себя после стартового шока.
Нам нужна борьба!
Реброва провела хорошую атаку и увеличила отрыв от конкуренток до семи очков. Придут ли в себя подопечные Ушакова?
Уже со вторым тайм-аутом «Заречье-Одинцово». Плохо у них пока клеится игра. Счёт — 3:8.
😢 1:4 — тяжёлый старт гостей
Константин Ушаков воспользовался первым тайм-аутом. Всё потому, что его команда уже летит со счётом 1:4 в первой партии. Слишком много атак соперницы совершили.
Первое очко в сегодняшней встрече заработали гости. Отличилась Надежда Столяр. Счёт — 0:1 в их пользу.
Прозвучали гимны Российской Федерации и Татарстана. Ещё несколько секунд и будет совершён первый бросок в игре.
Команды появились на арене. Они уже проводят разминку.
Рулевой «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич высказался о сильных сторонах соперниц. Он отметил их слаженную командную работу.
📝 Составы команд
Менее получаса до начала игры. Теперь пришла пора познакомиться со стартовыми составами финалистов!
«Заречье-Одинцово»: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалёва, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева и Бирюкова:
«Динамо-Ак Барс»: Мартинес, Гонсалес, Матвеева, Карполь, Мухаметшина, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва и Коновалова.
Последний раз одинцовская и казанская команды встречались 4 марта 2026 года. Тогда в предварительном этапе победа осталась за подопечными Терзича.
Капитан «Заречья» Ольга Бирюкова дала комментарий перед финалом. Её слова опубликовала пресс-служба подмосковной команды.
Будем стараться играть в хороший и чистый волейбол, постараемся затянуть Казань в комфортные для нас условия. Для нас будет здорово, если серия затянется. Мы лёгких путей не ищем. Что с «Локомотивом», что с «Уралочкой» показали, что с нами легко не получается.
Давайте уделим время фактам. Коллеги подготовили материал, в котором разобрали сильные и слабые стороны участников финала.
Добрый вечер, страна! Сегодня в волейболе начинается женский финал! Первая игра решающей серии турнира пройдёт в Казани.
