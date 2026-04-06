Женская Суперлига-2025/2026 по волейболу: финал 6 апреля 2026, Динамо Ак Барс против Заречья-Одинцово, онлайн-трансляция

Финальная битва! «Динамо-Ак Барс» обыграет «Заречье» в женской Суперлиге? LIVE
Батраз Томаев
«Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово»
Команды Ушакова и Терзича вышли на площадку в первом матче.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 6 апреля, стартовала финальная серия раунда плей-офф женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В борьбу за звание чемпионок России вступили «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». Казанская и подмосковная дружины начали первый матч!

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 1-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
1-я партия
0 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Команда Зорана Терзича является семикратным чемпионом страны, но в прошлом сезоне не смогла подтвердить класс и отдала титул в борьбе с калининградским «Локомотивом». Сейчас динамовские волейболистки намерены забрать золотые медали. Подопечные Константина Ушакова весной 2025-го стали бронзовыми призёрами. Им по силам обыграть и фаворита серии.

Счёт личных встреч между клубами — 30-3 в пользу «Динамо-Ак Барс». Улучшит ли свою статистику «Заречье-Одинцово»? Узнаем этим вечером!

Календарь плей-офф женской Суперлиги-2025/2026
Сетка плей-офф женской Суперлиги-2025/2026
😢 1:4 — тяжёлый старт гостей 📝 Составы команд
Live Батраз Томаев

Вот с таким лицом Константин Ушаков проводит первую партию. Пока существенно сократить отставание гостям не удаётся.

Фото: кадр из трансляции

19:12 Батраз Томаев

«Заречье» ненамного приближается к соперницам. Отстают на четыре очка. Ощущение, будто гости приходят в себя после стартового шока.

Нам нужна борьба!

19:09 Батраз Томаев

Реброва провела хорошую атаку и увеличила отрыв от конкуренток до семи очков. Придут ли в себя подопечные Ушакова?

19:07 Батраз Томаев

Уже со вторым тайм-аутом «Заречье-Одинцово». Плохо у них пока клеится игра. Счёт — 3:8.

19:03 Батраз Томаев

😢 1:4 — тяжёлый старт гостей

Константин Ушаков воспользовался первым тайм-аутом. Всё потому, что его команда уже летит со счётом 1:4 в первой партии. Слишком много атак соперницы совершили.

19:02 Батраз Томаев

Первое очко в сегодняшней встрече заработали гости. Отличилась Надежда Столяр. Счёт — 0:1 в их пользу.

Фото: кадр из трансляции

18:55 Батраз Томаев

Прозвучали гимны Российской Федерации и Татарстана. Ещё несколько секунд и будет совершён первый бросок в игре.

18:50 Батраз Томаев

Команды появились на арене. Они уже проводят разминку.

Фото: кадр из трансляции

18:45 Батраз Томаев

Время делать прогноз на сегодняшнюю игру. Как думаете — кто победит?

18:44 Батраз Томаев

Рулевой «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич высказался о сильных сторонах соперниц. Он отметил их слаженную командную работу.

Комментарий тренера:
Терзич назвал главную силу и козырь «Заречья» — соперника «Динамо-Ак Барс» по финалу ЧР
Зоран Терзич Подробнее
18:33 Батраз Томаев

📝 Составы команд

Менее получаса до начала игры. Теперь пришла пора познакомиться со стартовыми составами финалистов!

«Заречье-Одинцово»: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалёва, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева и Бирюкова:

«Динамо-Ак Барс»: Мартинес, Гонсалес, Матвеева, Карполь, Мухаметшина, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва и Коновалова.

18:22 Батраз Томаев

Последний раз одинцовская и казанская команды встречались 4 марта 2026 года. Тогда в предварительном этапе победа осталась за подопечными Терзича.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 26-й тур
04 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо-Ак Барс: Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Коновалова
18:11 Батраз Томаев

Капитан «Заречья» Ольга Бирюкова дала комментарий перед финалом. Её слова опубликовала пресс-служба подмосковной команды.

Будем стараться играть в хороший и чистый волейбол, постараемся затянуть Казань в комфортные для нас условия. Для нас будет здорово, если серия затянется. Мы лёгких путей не ищем. Что с «Локомотивом», что с «Уралочкой» показали, что с нами легко не получается.
18:06 Батраз Томаев

Давайте уделим время фактам. Коллеги подготовили материал, в котором разобрали сильные и слабые стороны участников финала.

Чей состав сильнее?
В финале Суперлиги сыграют «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». Кто станет чемпионом?
18:02 Батраз Томаев

Добрый вечер, страна! Сегодня в волейболе начинается женский финал! Первая игра решающей серии турнира пройдёт в Казани.

Готовы болеть за красивый волейбол? 😊

Все новости RSS

