«Заречье» просто так золото не отдаст! Каким был первый матч финальной серии Суперлиги

Финальная гонка за чемпионство в российской волейбольной Суперлиге началась в Казани в понедельник, 6 апреля. В этом году судьбу золотых медалей чемпионата страны решают те команды, которые в прошлом сезоне остались с серебром и бронзой. Если для казанского «Динамо» финалы – это дело уже привычное, то для «Заречья» это настоящий прорыв: подмосковная команда ждала возвращения в «золотую» серию 16 лет!

Однако если исторический багаж у клубов разный, то желание и цель у обеих команд одна – чемпионство. И шансы обеих команд примерно равны.

Уже в первом матче «Заречье» показало, что просто так победу в серии победителю регулярного чемпионата не отдаст. Да, первая битва подмосковной командой была проиграна, но сражение только начинается.

«Динамо-Ак Барс» по-хозяйски рвануло прямо со старта. Казанские волейболистки сразу организовали себе солидный задел в шесть мячей. В атаке солировали доминиканские нападающие Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес, в то время как у «Заречья» забивала только Юлия Бровкина. Неудивительно, что ещё до середины сета Константин Ушаков использовал оба тайм-аута, пытаясь расшевелить своих подопечных. После этого подмосковная машина помчалась вперёд, активно сокращая разрыв. Однако ближе, чем на три мяча, подобраться так и не удалось. А в концовке казанские волейболистки устроили очередной рывок, сделали «+9» и достаточно спокойно довели партию до победы.

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: ВК «Динамо-Ак Барс»

Совсем другая драматургия пошла во втором отрезке – началась игра на равных. Наставник одинцовской команды решился на замену диагональных: Елена Младенович с одним выигранным мячом уступила своё место Богумиле Бярде. И «Заречье» полностью преобразилось. Теперь уже гостьи диктовали свои условия, имея преимущество в три мяча. Примой атак «Заречья» по-прежнему была Бровкина с реализацией 69%, а Казань стала чаще ошибаться. Брак и подвёл динамовок во втором сете: восемь ошибок против трёх у соперниц. Гостьи уверенно вошли в концовку и первыми добрались до сетбола. Хозяйки пытались пуститься в погоню, однако было уже слишком поздно, чтобы спасти партию. Атака Бярды поставила точку и сравняла счёт в матче – 1:1.

Игроки ЖВК «Заречье» Фото: ВК «Заречье-Одинцово»

После смены сторон вернулось и лидерство «Динамо-Ак Барс». Полина Матвеева разнообразила атаку команды, а заодно и отвлекла внимание от основного забойщика – Мартинес. И эта тактика сработала! Динамовки стали разрывать подмосковный блок с обоих краёв сетки. Поэтому к середине партии у Казани было практически двукратное преимущество.

Однако зареченки смогли поправить свои настройки на блоке, поставили сразу два «чехла» и вплотную приблизились к «Динамо». Но на этом подвиги «Заречья» закончились. Таисия Коновалова зарядила какую-то фантастическую серию на подаче, выдав три эйса, а заодно увеличив дистанцию до девяти мячей. Такой фееричный отрезок Казани полностью обезоружил соперника. Закрыла же сет своим забеганием Елизавета Карполь – 2:1.

Скоростной поезд «Динамо-Ак Барс» чуть притормозил в четвёртом сете. Константин Ушаков перерывами и заменой Бровкиной на Сорокину поменял рисунок игры, а заодно встряхнул свою команду. Усилиями Ольги Бирюковой зареченки уверенно захватили лидерство и сделали рывок в четыре мяча. Однако три атаки Гонсалес позволили Казани вернуться в игру и сравнять счёт.

После этого команды решили сыграть в пинг-понг, обмениваясь результативными действиями. И только в концовке динамовки поддали газу и первыми добрались до матчбола. Но эйс Ольги Бирюковой заставил понервничать болельщиков «Динамо» – отставание сократилось до одного мяча. Однако чуда для «Заречья» не произошло, вместо дубля Ольга допустила осечку, которая и завершила первый матч серии – 25:23 и 3:1.

«Динамо-Ак Барс» повело в полуфинальной серии. Вторая встреча команд состоится также в Казани, 8 апреля. Казаночки на домашней площадке постараются удвоить своё преимущество перед визитом в Подмосковье.