Российский волейбол вернулся на мировую арену — с флагом, гимном и золотом!

Волейбол стал первым командным видом спорта, в котором россияне не просто вернулись с флагом и гимном, а сразу же выиграли золото.

Да, пока на уровне юниоров. Но четыре года не было и этого!

Наша женская сборная U17, заряженная и заждавшаяся своего шанса, всухую обыграла семь команд из Италии, Португалии и Германии.

«Мы не отстали от конкурентов»

После того как МОК снял все ограничения на участие россиян в юношеских стартах, а Международная федерация волейбола поддержала это решение, прошло несколько месяцев. И вот случилось – наш первый турнир!

Юные волейболистки до 17 лет стали первыми представителями России, выступившими на международной арене в командном виде спорта, да ещё и с флагом и гимном.

В Италии сборная России под руководством Александра Карикова триумфально выиграла юниорский турнир «Корнаккья» – неофициальный Кубок мира среди команд юношей и девушек.

Наша команда была единственной сборной на турнире и разгромила семь клубов из Италии, Португалии и Германии, не отдав ни одного сета.

Результаты сборной России U17 на турнире «Корнаккья»



Групповой этап

Россия U17 – «Оэйраш» (Португалия) – 2:0 (25:11, 25:13)

Россия U17 – «Корденонс» (Италия) – 2:0 (25:10, 25:7)

Россия U17 – «Тренто» (Италия) – 2:0 (25:5, 25:17).



1/8 финала

Россия U17 – «Сан-Вандемиано» (Италия) – 2:0 (25:6, 25:13).



Четвертьфинал

Россия U17 – «Мадейра» (Португалия) – 2:0 (25:8, 25:6).



Полуфинал

Россия U17 – «Берлин» (Германия) – 2:0 (25:13, 25:14).



Финал

Россия U17 – «Арджентарио» (Италия) – 3:0 (25:6, 25:12, 25:7).

Итоги первых международных соревнований подвёл тренер сборной России Александр Кариков:

«Результат говорит сам за себя, я доволен. Турнир показал, что за пять лет нашего отсутствия на международной арене мы не отстали от конкурентов ни по физической, ни по технической подготовке. Даже при условии, что в Италии нам противостояли не самые сильные клубы. Да, нам есть над чем ещё работать, однако мы увидели главное – готовность российской команды бороться за самые высокие места на официальных мировых и континентальных состязаниях.

Планируем проводить ротацию, как мы всегда это делали в предыдущие годы. Но на текущий момент в Порденоне был представлен оптимальный состав, который успешно решил задачу, поставленную тренерским штабом».

Четыре Маши с призами

Наши девушки, наши четыре Маши, к тому же разобрали почти все личные награды. Лучшей блокирующей турнира стала Мария Муравьёва, выступающая за молодёжный состав «Корабелки», диагональная Мария Макрогузова, представляющая на клубном уровне «Динамо-Анапа», выбрана лучшей нападающей. Награду лучшей связующей забрала Мария Сугробова из «Северянки», а её одноклубница Мария Кузьмина признана MVP турнира.

Девушки не просто выиграли международный турнир, они стали победительницами с флагом России на груди. А после завоевания кубка в Италии прозвучал наш национальный гимн. Мы, кажется, уже забыли, что так и должно быть.

Так и будет!