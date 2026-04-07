Московское «Динамо» в шаге от бронзы! Бело-голубые выиграли у «Уралочки» второй матч

Битва в Нижнем Тагиле снова дошла до тай-брейка. И снова гостьи были сильнее!

Московское «Динамо» явно нацелено не затягивать «бронзовую» серию. Столичные волейболистки выдали фантастические встречи в Нижнем Тагиле. И теперь перевозят медальную дуэль в столицу при счёте 2-0.

Правда, начался второй матч серии совершенно не в пользу бело-голубых. «Уралочка» на сумасшедшем драйве провела первые два сета. И всё, что нужно было команде Михаила Карполя – дожать соперниц в ещё одной партии. Но, к сожалению, в ней запал хозяек закончился. Поэтому «Динамо» показало классический камбэк и увело победу из-под носа уральской команды.

Та самая «Уралочка»!

Уральские волейболистки обрушились на московскую команду в стартовом отрезке словно цунами. Хозяйки учинили настоящий разгром, не давая московскому «Динамо» даже выдохнуть. Сергею Сикачёву пришлось брать тайм-аут уже при 0:5. Обескураженные таким началом динамовки смогли забить первый мяч только с седьмой попытки. Вот только на каждое выигранное очко москвичек хозяйки отвечали результативными сериями. Что-то феерическое творили нападающие «Уралочки»: 20 забитых мячей при 27 попытках (71%) и ни единой ошибки! Наконец-то все увидели ту «Уралочку», которая завершила регулярный чемпионат с серией из 15 побед, – дисциплинированную и хладнокровную. Игра москвичек же напоминала карточный домик, который рушился быстро и без возможности спастись – 25:11!

Игроки ЖВК «Уралочка» Фото: ЖВК «Уралочка

Череда неудач для бело-голубых продолжилась и во второй партии. Но только пока на подаче не появилась Анастасия Манжосова. В какой-то момент от былой феерии уральской команды в нападении осталась бледная тень – 26% результативности. Однако хозяйки всё же смогли взять себя в руки и сравнять счёт на экваторе сета, поставили два «чехла» на Гончаровой, вдохновились и с каждой расстановкой увеличивали отрыв. Итоговый счёт – 25:18.

Блестящее спасение

Команды резво заскочили в третий сет: динамовки – в надежде зацепиться за игру, уралочки – с желанием его завершить. Поэтому на площадке завязалась упорная борьба. Но динамовки всё же оказались понастойчивее и продавили ситуацию, сделав «+5». Гостьи выдали, пожалуй, лучший сет по всем ключевым компонентам: атака — 64% против 62%, подача – 3:2, блок – 2:1. Но даже с такими цифрами «Уралочка» пыталась забрать концовку, приблизившись к соперницам на расстояние одного мяча. Однако в итоге гостьи были чуть проворнее, закрыли блоком Ольгу Ваганову и выиграли сет.

Игроки ЖВК «Динамо» Фото: ЖВК «Динамо» Москва

В четвёртом сете динамовки продолжили доминировать. Особенно неудержима была Наталия Гончарова. Диагональная с завидным постоянством находила пустоты на площадке уральской команды. Михаил Карполь после очередного провального розыгрыша провёл очень эмоциональный тайм-аут, призывая своих подопечных действовать смелее. Вот только просьбу наставника реализовать не удалось. Не помогли и перестановки в составе. Москвички уверенно гнули свою линию, а точку в этой партии вновь поставил фирменный блок «Динамо». Команды пришли ко второму тай-брейку в серии.

А в заключительной партии команды повторили сценарий решающего сета прошлой игры: «Динамо» ушло на смену сторон с минимальным преимуществом, которое в концовке только росло. И от той «Уралочки», которая начинала матч, увы, не осталось и следа. Динамовки на кураже и с комфортным запасом закончили встречу своей победой. Счёт в серии – 2-0.

Теперь бело-голубым остаётся выиграть всего один матч, чтоб подняться на пьедестал чемпионата России. Это они смогут сделать уже в субботу, 11 апреля. Третья встреча команд состоится в Москве.