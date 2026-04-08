Волейбол, женская Суперлига-2025/2026, финал, онлайн-трансляция 8 апреля, «Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово», второй матч

Финальная серия женской Суперлиги продолжается. Отыграется ли «Заречье»? LIVE
Юлия Сидорова
ЖВК «Динамо-Ак Барс»
«Динамо-Ак Барс» на своей площадке не планирует уступать во втором матче.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В среду, 8 апреля, пройдёт второй матч финальной серии женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. Сражение за золотые медали продолжат казанское «Динамо-Ак Барс» и подмосковное «Заречье-Одинцово».

Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 2-й матч
08 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Заречье-Одинцово
Московская область
В первом матче, который состоялся 6 апреля, казанская команда взяла верх со счётом 3:1. Однако победа далась хозяйкам площадки и победительницам регулярного чемпионата непросто. «Заречье» активно сопротивлялось, выиграло второй сет и показало серьёзность своих намерений. Нет сомнений, что и во втором матче подмосковный клуб навяжет бело-голубым борьбу.

Юлия Сидорова

Волейболистки уже на площадке. К победе свои команды поведут доигровщицы Брайелин Мартинес («Динамо-Ак Барс») и Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»).

Именно от их игры и физического состояния будет зависеть очень многое во втором матче финальной серии.

Кто из лидеров сильнее? Разобрали в нашем материале.

Кто станет главной звездой финала? Дуэль Бирюковой и Мартинес — изюминка «золотой» серии
Кто станет главной звездой финала? Дуэль Бирюковой и Мартинес — изюминка «золотой» серии
18:30 Юлия Сидорова

Не менее значимый этот финал и для «Динамо-Ак Барс». В прошлом сезоне казанская команда уверенно шла лидером чемпионата, но в драматичной борьбе уступила победу «Локомотиву».

Спортсменкам необходимо доказать прежде всего самим себе, что у них нет страха перед решающей битвой. Пока команда Терзича справляется с задачей успешно – счёт в серии 1:0.

«Заречье» просто так золото не отдаст! Каким был первый матч финальной серии Суперлиги
«Заречье» просто так золото не отдаст! Каким был первый матч финальной серии Суперлиги
18:14 Юлия Сидорова

Для «Заречья» выход в финал национального чемпионата – уже огромное достижение. В последний раз спортсменки из Подмосковья боролись за победу в турнире аж в 2010 году. Тогда они стали чемпионками России.

В прошлом сезоне команде удалось впервые за 15 лет войти в тройку призёров, завоевав бронзу. Но уже в этом году подопечные Константина Ушакова шагнули дальше и выбили путёвку в финал в борьбе с «Уралочкой».

Смогут ли зареченки сравнять счёт в противостоянии с «Динамо-Ак Барс» сегодня?

Турнирная сетка женской Суперлиги
Расписание матчей финальной серии
