«Динамо-Ак Барс» в шаге от чемпионства. И что может помешать команде Зорана Терзича?!

Вторая встреча двух финалистов женской волейбольной Суперлиги опять обошлась без сенсаций. «Динамо-Ак Барс», оступившись на старте матча, смогло взять игру под свой контроль и довести встречу до победы.

Всё то же самое мы видели и два дня назад, в первой игре.

Зоран Терзич оставил победный состав с Елизаветой Карполь, а Константин Ушаков вернул игроков основы. «Заречье» снова стало придерживаться той же тактики, что была в первом матче: грузить Камиллу Реброву в приёме. И надо сказать, что она опять не сработала: Мартинес вновь стала самым результативным игроком матча, а Реброва только улучшила качество доводки, снова приняв рекордные 53 мяча, но теперь уже с позитивом 43% и всего с одной ошибкой.

«Заречье» выиграло старт

При этом гостьи начали матч с выигранного сета. После стартового рывка Казани зареченки быстро отыгрались и завязали борьбу. Ева Павлович Мори выдавала своим нападающим какую-то сумасшедшую скорость, а те поддерживали связующую мощным результативным нападением. Зорану Терзичу пришлось потратить свои тайм-ауты ещё до середины сета. Но гостьи перетерпели, дождались ошибок хозяек и вышли вперёд. В концовку сета «Заречье» зашло с перевесом в шесть мячей, которое удержало до сетбола. А обеспечили этот перевес ошибки Казани по ходу партии – 10 против 5 у «Заречья».

Мори Эва Павлович Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

В начале второго сета ситуация не изменилась: зареченки продолжили наращивать темп, однако в этот раз были остановлены серией атак Мартинес и Ребровой. Хозяйки, убрав ненужный брак, наладили свою игру и сами завладели инициативой, стали набирать брейковые мячи на своих подачах. Вскоре счёт на табло был уже в пользу «Динамо». Казаночки сами возродили интригу, «подарив» соперницам четыре очка своими ошибками. Но своим перерывом Зоран Терзич пресёк такое расточительство. И мощный блок Елизаветы Карполь закрыл партию и сравнял счёт в матче — 1:1.

Казань настигла соперниц

Начало третьего сета запомнилось нестандартной связкой тайм-аутов от Ушакова: тренер взял перерывы один за другим при счёте 5:9. И такой ход вроде бы принёс плоды: с «–3» «Заречье» ушло на «+2», а скоростная атака Надежды Столяр заставила уже наставника Казани брать паузу.

«Динамо-Ак Барс» снова много ошибалось, но эти осечки нивелировались блоком и мощной атакой Мартинес, которые в очередной раз перевернули ход партии. У «Заречья» в борьбу вступили два лидера – Бровкина и Бирюкова, которые помогали команде бороться до последнего. Однако три сетбола даже они отыграть не смогли. Казань забрала второй сет – 2:1.

Игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Четвёртая партия стала заключительной. «Динамо-Ак Барс» так молниеносно и уверенно забрало инициативу, что зареченкам удалось набрать первое очко лишь с пятой попытки, да и то с помощью ошибки соперника. Этот четырёхочковый гандикап казанские волейболистки удерживали практически на протяжении всего сета. Однако в концовке у «Заречья» был проблеск надежды: отставание удалось сократить до одного мяча. Но после того как Мартинес устроила феерию на подачах, исполнив два эйса, исход партии был определён. Реброва провела атаку на матчбол, а завершил игру удар Гонсалес.

Казань повела в полуфинальной серии – 2:0. Теперь команде Зорана Терзича нужно выиграть всего один матч, чтоб вернуть себе чемпионский титул. Это они смогут сделать уже в воскресенье, 12 апреля. Третья встреча команд состоится в Одинцове. И «Заречье» дома попытается возродить интригу.