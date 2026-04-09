«Динамо» подвело питерский «Зенит» к краю пропасти. Москвичей было не остановить!

В четверг, 9 апреля, в Москве состоялся третий матч полуфинальной серии мужской волейбольной Суперлиги, в которой сошлись «Динамо» из Москвы и «Зенит» из Санкт-Петербурга. В Северной столице команды обменялись победами, после чего сменили локацию. И бело-голубые на домашней площадке при поддержке своих зрителей снова вырвались вперёд.

Счёт в серии 2-1 в пользу «Динамо». И следующая встреча может стать последней для «Зенита» в случае его поражения.

Как складывалась игра в Москве?

Нет подачи — нет результата

«Динамо» дольше вкатывалось в третий матч. Чтобы найти себя, бело-голубым потребовался весь первый сет. По ходу стартовой партии у подопечных Константина Брянского совсем не летела подача (10 ошибок), ну а то, что долетало до чужой половины площадки, «Зенит» спокойно принимал (69% позитива). Несмотря на ощутимую разницу в этих компонентах, сет получился достаточно напряжённым. Питерская команда всегда была чуть-чуть впереди, однако Богдан и Сапожков расслабиться соперникам не давали. В напряжённой концовке «Зенит» действовал чуть аккуратнее – 25:23.

Шоу от Сапожкова

Во второй партии «Динамо» перестало так много ошибаться на подаче, а зрители увидели праздник атакующего волейбола в исполнении обеих команд. До счёта 10 эффективность в атаке у них превышала 80%. А по итогам сета и те, и другие зафиксировали чуть больше 60%, что тоже весьма внушительно.

Борьба была равной. Ближе к середине партии настоящую феерию устроил Владислав Бабкевич, который выигрывал для «Зенита» всё подряд. Но роль главного героя у него перехватил Денис Богдан – на его подачах вперёд рвануло «Динамо» – 15:11. Впрочем, и Бабкевич подавал круто. «Зенит» смог сравнять счёт (17:17), и всё решилось в концовке, где шоу устроил Сапожков, рвавший питерский блок с такими эмоциями, будто играет в финале чемпионата мира. Болельщикам «Динамо» всё это, конечно, очень нравилось – 25:22.

Игроки «Динамо» Фото: МВК «Динамо» (Москва)

Даже Бабкевич не спас

В третьем сете связующий «Зенита» будто бы испытывал Бабкевича на прочность. Не специально, конечно, а вынужденно давая ему сложные передачи. И Владислав забивал! Исхитрялся как-то добивать до пола даже в самых непростых ситуациях. А в простых – напротив, почему-то упирался в блок.

Борьба снова была равной. В моменте 11:11, 1:1 по сетам и 1-1 по матчам подчёркивали равенство в этой серии. Ближе к концовке «Зенит» смог качнуть чашу весов в свою пользу (15:17), однако «Динамо» не дрогнуло. Сочные подачи Панкова перевернули ход третьего сета (21:18), и гости из петербурга вернуться в борьбу уже не смогли. В ключевой момент Бабкевич ошибся на подаче, а Богдан сначала мощно подал, а потом сам же забил доигровку – 25:22.

Игроки «Зенита» Фото: МВК «Зенит» (Санкт-Петербург)

Спокойная концовка

Первые три сета были очень напряжёнными. Казалось, что и четвёртый получится таким же. Тем более что команды шли практически очко в очко до 13:13. Однако бросилось в глаза, что «Динамо» эта гонка давалась легче, чем «Зениту». Москвичи действовали расслабленно, иногда – с улыбками на лицах, а петербуржцы явно нервничали, допускали много необязательных ошибок.

Бабкевич окончательно ушёл в тень, а на площадке зажигали Сапожков и Богдан. В концовке партии «Динамо» ушло в отрыв (21:16), и концовка впервые в этой встрече получилась спокойной (25:19). Символично, что закончилось всё подачей в сетку от Марлона Янта, завершившего матч с «минусом» в графе полезности. Владимир Алекно после встречи был явно недоволен. Его команде в следующем матче нужна только победа. Четвёртая встреча серии, которая может стать в ней последней, пройдёт уже в субботу, 11 апреля, в Москве.