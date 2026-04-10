«Нужно пять мужских минут!» «Зенит-Казань» и «Локомотив» выдали суперматч в полуфинале

Полуфинальные серии мужской Суперлиги полностью оправдывают ожидания болельщиков. Особенно противостояние «Локомотива» и казанского «Зенита». В двух первых матчах команды одержали по одной победе. И переехали в Новосибирск, где атмосфера ещё более накалилась. Алексей Вербов даже сравнил этот зал с адом.

В том, что в Сибири будет аншлаг, не было никаких сомнений. Атмосфера действительно оказалась огненной, а команды соответствовали. Никаких экспериментов не предстояло — боевые составы. И борьба началась с первых мячей.

В первом сете команды играли рывками: выдавали серии по два-три мяча. Завершилось всё в итоге в равной концовке, где чуть сильнее оказались казанцы — 29:27. Разницу сделали блок и атака, совсем небольшую, но достаточную, чтобы взять партию.

МВК «Зенит-Казань» Фото: zenit-kazan.com

«Локомотив» ответил во втором сете. Настоящая бомбардировка на подаче — пять эйсов на четыре ошибки. Постоянное давление сделало своё дело — постоянно атаковать с выбитого приёма и выигрывать сеты на заказ нереально. Получился разгром — 25:13. Алексей Вербов по ходу партии даже поменял почти всех основных игроков, дав тем передышку.

И Казань вернулась. Третий сет получился почти идеальным – 70% реализации атак, и это при четырёх эйсах от «Локо» и всего 24% позитивной доводки. Хозяева вообще максимально рисковали на подаче и получали дивиденды. Да, целых 30 ошибок за встречу в этом элементе, но 14 очков заработали.

МВК «Локомотив» Фото: lokovolley.com

И тем не менее казанцы вполне могли завершить матч в четырёх сетах. Они меньше ошибались и здорово действовали в защите. В итоге 16:11 к середине партии. Однако «Локо» вместе со своим залом нашёл в себе силы достать, отыграть матчбол и перевести встречу на тай-брейк.

На нём, казалось, преимущество будет у команды Пламена Константинова. Всё-таки вернуться в игру в такой ситуации стоит дорогого. Однако «Зенит» не дрогнул, продолжил играть на своём уровне, получил преимущество к середине сета и удержал его. Новосибирцы же свою волну потеряли и подарили сопернику сразу девять мячей в укороченном сете. Пламен Константинов в тайм-ауте говорил, что нужно провести «пять мужских минут», но так и не смог достучаться до подопечных.

«Нельзя с таким количеством ошибок выиграть тай-брейк, тем более у Казани. У нас 10 ошибок на тай-брейке. Это абсурд. Так не играется тай-брейк. Мы добрались до тай-брейка, за который бились так долго, а потом легко выбросили его в мусорку. Но это тоже уроки. Будем стараться вернуть серию в Казань», — заявил болгарский специалист после матча.

Получается, что слова Вербова оказались более действенными. Наставник казанцев в своём перерыве напоминал о классическом анекдоте про яичницу с беконом, призывая команду выложиться на 100%. Получилось, и «Зенит-Казань» как минимум гарантировал себе пятую встречу в серии. Ну и, конечно, казанцы постараются завершить противостояние в четвёртой игре. А «Локомотиву» теперь отступать некуда. Но ничего ещё не потеряно. Следующий акт этого волейбольного спектакля пройдёт в воскресенье.