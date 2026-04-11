«Динамо» вернулось на пьедестал Суперлиги! «Бронзовая» серия закончилась неожиданно быстро

«Уралочке-НТМК» так и не удалось выиграть хотя бы один матч.

Московское «Динамо» после шикарных спасений в двух первых матчах «бронзовой» серии Суперлиги-2025/2026 в Нижнем Тагиле в третьем поставило убедительную точку. Бело-голубые засушили эту дуэль переиграв вторую команду регулярки – «Уралочку-НТМК». Тем самым бело-голубые впервые с 2023 года вернулись на пьедестал чемпионата страны.

Столичные волейболистки проявили настоящий характер в заключительной серии. И это после достаточно скомканного сезона! Были травма Валерии Шевчук, уход одной из связующих и, наконец, смена двух тренеров. И даже пятое место в регулярке не стало приговором для «Динамо». Бело-голубые справилась и получают заслуженные медали.

Начало в одну калитку

С самого начала встречи чувствовалось, что команды вышли на решающий матч с абсолютно с разным настроем: позитивное и расслабленное «Динамо» и максимально собранная «Уралочка», настроенная взять реванш за домашние поражения. Однако такая сверхконцентрация, кажется, только создавала дополнительное давление и сковывала волейболисток с Урала.

Поэтому хозяйки уверенно захватили лидерство после нескольких классных подач Анастасии Черновой. Даже тайм-аут Михаила Карполя не помог сбить темп москвичек. Бело-голубые методично продавливали соперниц на подаче – 13:2. Уральская команда, которая всегда отличалась отменной техникой и качеством доводки, никак не могла наладить приём: к середине сета показатель позитива был всего 8%! С таким процентом и речи не могло быть о скоростной и комбинационной атаке. Хозяйки к своим подачам добавили ещё и безупречное нападение – 65%. Динамовки перешагнули 20-очковый рубеж с преимуществом в 11 мячей, с которым в итоге и добрались до конца партии.

«Динамо» — в шаге от медалей

После такого обескураживающего начала в составе уральской команды начались замены: Зверева вместо Касаткиной, Павлова вместо Протопоповой. Такая рокировка помогла «Уралочке» намного лучше сложить игровой пазл: приём поднялся до 86%, атака дошла до 50%. После одностороннего движения в первой партии игра пошла уже на равных, обе команды обменивались результативными действиями.

Однако все показатели «Уралочки» просели после выхода на подачу Ирины Капустиной. Её серия остудила пыл гостей, а заодно и создала комфортные «+5». Уральские волейболистки ответили таким же реверансом от Елизаветы Павловой, сократив отставание до минимума. И всё же этот минимум стал решающим. Атака и блок Черновой закрыли сет в пользу «Динамо» – 25:22.

Спасение… и крах!

Начало третьей партии стало продолжением первых двух для «Динамо». Хозяйки воспользовались опцией мощной подачи и ещё до середины обеспечили себе солидный плюс – 9:3. Все три «угла» московской команды стабильно держали реализацию своих атак на уровне 50%. В то время как у «Уралочки» таких было всего двое: «центр» Фитисова и вышедшая на замену Ваганова. Однако такие скромные показатели в нападении с лихвой компенсировал блок, которым гостьи и создали интригу в матче. А атака в аут Наталии Гончаровой подарила «Уралочке» первый в игре сетбол, который сразу же реализовала Елизавета Павлова – 25:23 в пользу «Динамо».

В четвёртом сете ситуация кардинально поменялась. Теперь уже москвички были в роли догоняющих. «Уралочка» выдала фантастический отрезок до середины партии (10:5): приём – 100%, атака – 62%. Динамовки же всё чаще стали не добивать первые мячи. И после двух эйсов Павловой (20:12) уже не было никаких сомнений, что матч снова уйдет на тай-брейк.

Однако Ирина Капустина не собиралась сдаваться, когда отправлялась на подачу при счёте 13:20. Доигровщица «Динамо» для начала оформила три эйса. А завершила свою фееричную серию, когда на табло уже горело 21:20! «Уралочка» была обескуражена и упустила шанс перевести встречу в пятую партию, потому что в концовке московский блок буквально перекрыл кислород нападающим гостей – 25:23 и 3:1. «Динамо» закрыло «бронзовую» серию в трёх встречах и триумфально вернулось на пьедестал после двух лет отсутствия.